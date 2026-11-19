Seit Jahren halten Neonazis auf kommunalen Sportanlagen in Pankow Kampftrainings ab. Dabei steht ein Verein im Fokus: der TSC Preußen 97, in dessen Halle an der Rennbahnstraße immer wieder Übungen von einschlägig bekannten und gewaltbereiten Rechtsextremen dokumentiert wurden. Jedoch hat der Vorsitzende des Vereins, der Boxtrainer Manfred R., nach öffentlichem Druck bereits 2024 gegenüber Pankows Sportstadtrat Jörn Pasternack (CDU) versichert, die Neonazis aus dem Verein geschmissen zu haben.

Ein fragwürdiges Versprechen, wie sich jetzt erneut zeigt. Denn anscheinend finden nicht nur weiterhin Trainings mit Neonazis bei dem Verein statt, wie eine taz-Recherche im August offenlegte. Auch Manfred R. selbst ist oder war mutmaßlich selbst Teil der Neonaziszene. Das legen Fotos nahe, die der taz vorliegen.

Diese zeigen mutmaßlich Manfred R. im Jahr 2018 als Teilnehmer des Rudolf-Heß-Gedenkmarschs in Berlin. Der Mann trägt auf der Aufnahme eine sportliche Sonnenbrille, ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose. Gleich neben ihm zu sehen ist ein Mann, der 2016 Kandidat der Neonazipartei NPD war – und früher auch an einem Training des TSC Preußen 97 teilgenommen hat. Um sie herum laufen weitere Teil­neh­me­r*in­nen der Neonazidemo, die meisten ähnlich gekleidet. Der Dresscode sollte die SA-Uniform nachahmen und zugleich das für Demonstrationen geltende Uniformverbot umgehen, indem Alltagskleidung angelegt wurde.

Der Gedenkmarsch zu Ehren des Hitler-Stellvertreters und Kriegsverbrechers Rudolf Heß hat sich seit dessen Tod im Jahr 1987 zu einem jährlichen Treffen von Neonazis aus ganz Deutschland, teilweise ganz Europa entwickelt. Auch NSU-Terroristen und Unterstützer nahmen in den 1990er Jahren an Heß-Märschen teil. Die Demonstration im August 2018, an der TSC-Trainer Manfred R. mutmaßlich teilgenommen hat, wurde vom ehemaligen Berliner NPD-Chef Sebastian Schmidtke organisiert. Aus dem gesamten Bundesgebiet reisten damals Teilnehmer aus der organisierten und gewaltbereiten Neonaziszene an.

Ob es sich auf dem Foto tatsächlich um ihn handelt, ließ R. offen. Auf mehrmalige Nachfrage der taz äußerte er sich nicht zu dem Foto und seiner mutmaßlichen Teilnahme an dem Aufmarsch.

Gezielte Kampftrainings statt zufälliger Bekanntschaft

Trotzdem: Die Fotos untermauern den Verdacht, dass die wiederholte Anwesenheit von Neonazis beim TSC Preußen 97 kein unglücklicher Zufall ist, wie Manfred R. glauben machen wollte. Der heute 77-Jährige hatte etwa gegenüber dem Tagesspiegel beteuert, von politischen Ansichten seiner Sparringspartner nichts zu wissen. Ihm gehe es um Sport, nicht um Politik. Auch scheint fraglich, dass ein Vereinschef, der selbst an Neonaziaufmärschen teilgenommen hat, effektiv gegen Neonazis in seinem Verein vorgehen kann. Im Gegenteil: Es scheint so, als würde Boxtrainer Manfred R. gezielt Kader der Berliner Neonaziszene im Kampfsport ausbilden.

Neuer Stoff also für die seit Jahren laufende Diskussion um den TSC und dessen Nutzung von Sportstätten des Bezirks Pankow. Vor allem der Umgang von Stadtrat Pasternack mit dem Verein wirft dabei Fragen auf. Wieso vertraut der CDU-Politiker dem Wort von Manfred R.?

Bezirk gibt sich machtlos

Auf Nachfrage der taz erklärt Pasternack jetzt, die mutmaßliche Teilnahme von Manfred R. am Heß-Marsch sei ihm nicht bekannt gewesen. Er nehme die Hinweise ernst. „Aus diesem Grund wurde die Senatsverwaltung für Inneres und Sport erneut darum gebeten, die Sportförderungswürdigkeit des Vereins unter Berücksichtigung der vorliegenden Hinweise zu überprüfen“, so Pasternack.

Denn bislang gilt der TSC Preußen 97 laut Innenverwaltung als förderungswürdig. Auf Grundlage dieser Einstufung darf der Verein die Räume des Bezirks Pankow umsonst nutzen und muss nur die Betriebskosten zahlen. Zwar endet der Nutzungsvertrag zwischen TSC und Bezirk für die Halle in Weißensee im März 2027. Eine Verlängerung ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Denn solange keine anderen Sportvereine Interesse an der Halle in Weißensee anmelden, seien „die rechtlichen Möglichkeiten, dem Verein eine erneute Nutzung der Sportflächen zu verwehren, erheblich eingeschränkt“, sagt Pasternack – zumindest, sofern die Innenverwaltung die Förderungswürdigkeit weiterhin bestätigt.

 Das Versprechen eines Vereinsvorsitzenden, Neonazis rausgeworfen zu haben, ist nichts mehr wert, wenn dieser Vorsitzende selbst bei einem Neonaziaufmarsch mitgelaufen ist Paul Schlüter, Grüne Pankow

Trotzdem wächst in Pankow der Druck auf das Bezirksamt, die Verträge nicht zu verlängern. Etwa haben An­ti­fa­schis­t*in­nen für diesen Freitagnachmittag eine Demo in Weißensee und Prenzlauer Berg angekündigt. „Wir wollen keine Orte, an denen sich rechte Strukturen organisieren und auf Gewalt vorbereiten“, heißt es in dem Aufruf.

Auch aus der Bezirkspolitik gibt es neue Wortmeldungen. Mit Blick auf die mutmaßliche Teilnahme von TSC-Chef Manfred R. am Heß-Marsch sagt etwa Paul Schlüter, Vorsitzender der Pankower Grünen-Fraktion: „Sollte sich der Verdacht bestätigen, ist für uns klar: Das Versprechen eines Vereinsvorsitzenden, Neonazis rausgeworfen zu haben, ist nichts mehr wert, wenn dieser Vorsitzende selbst bei einem Neonaziaufmarsch mitgelaufen ist.“ Man werde nun prüfen, ob auf Grundlage des neuen Kenntnisstands eine fristlose Kündigung des Nutzungsvertrags möglich sei.

Bereits im September hatte sich die Bezirksverordnetenversammlung für einen Rauswurf des TSC ausgesprochen. Den entsprechenden Antrag hatte die Linken-Fraktion in Reaktion auf die taz-Recherche über die Fortsetzung der Neonazitrainings eingebracht. Darin wird das Bezirksamt aufgefordert, die Verträge von Vereinen und Personen, „zu denen in der Vergangenheit Erkenntnisse über Verbindungen zu rechtsextremen Strukturen vorlagen, nicht automatisch zu verlängern“, sondern vor einer Entscheidung eine „umfassende Prüfung“ vorzunehmen. „Diesen Worten wollen wir Taten folgen lassen“, bekräftigt jetzt Grünen-Politiker Schlüter.

Sportstadtrat Jörn Pasternack wiederum spricht sich dafür aus, eine „Demokratieklausel“ einzuführen, die beim Abschluss von Verträgen oder bei Zuwendungen gelten soll. Er halte diese „für sinnvoll und notwendig, um sicherzustellen, dass bezirkliche Räumlichkeiten und Liegenschaften nicht zur Unterstützung extremistischer oder demokratiefeindlicher Bestrebungen genutzt werden und das Bezirksamt bei entsprechenden Verstößen rechtssicher handeln kann“. Auf Berliner Landesebene war eine solche Klausel wegen rechtlicher Bedenken jedoch 2025 gescheitert, ebenso wie die Vorläuferidee, eine „Antisemitismusklausel“.