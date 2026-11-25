b uten un binnen“ war in Bremen mal eine Sendung, die journalistische Maßstäbe gesetzt hat. Diese Zeiten sind vorbei. Zwar informiert die tägliche TV-Nachrichtensendung mit angeschlossenem Newsportal immer noch solide über das Geschehen in Bremen und Bremerhaven. Die guten, auf eigene Initiative recherchierten Geschichten sind aber rar geworden. Dafür gab es zuletzt immer mehr Beiträge, die Spekulatives zu Skandalen aufblasen – wie den über die vermeintliche Spionage im eigenen Haus. Schmissige Schlagzeile ersetzt gründliche Recherche.

Viele davon sind entstanden, weil die CDU mit allen Mitteln versucht, einen Keil in die rot-rot-grüne Koalition zu treiben. Radio Bremen und der Weser-Kurier lassen sich dafür instrumentalisieren, indem sie Narrative der CDU übernehmen. Da war die Jagd auf Senatorinnen, die ihre Staats­rä­t:in­nen mit „goldenem Handschlag“ entlassen haben sollen, und auf Personen, die der Verfassungsschutz als „linksextremistisch“ gebrandmarkt hatte und die der Linkspartei nahestehen.

Und weil im Mai 2027 in Bremen gewählt wird, nutzt die CDU zudem jede Gelegenheit, die Politik der Landesregierung als Gefährdung der persönlichen Sicherheit der Bür­ge­r:in­nen darzustellen. Das darf sie – aber Medien dürfen es nicht der Fantasie der Zuschauerin überlassen, sich auszumalen, wie dramatisch ein Sachverhalt ist.

Genau das macht der Beitrag über die SEK-Dienstpläne, der das mutmaßliche Aushorchen des „buten und binnen“-Reporters nach sich gezogen haben soll. In diesem ging es darum, dass es in den Spezialeinsatzkommandos der Bremer Polizei seit Oktober freiwillige Bereitschaftsdienste nach Dienstschluss gibt. Der Hintergrund ist ein ungelöster Konflikt um die Bezahlung dieser Dienste.

Kein Beleg für die These, die Sicherheit sei gefährdet

Im Beitrag werden anonyme Po­li­zis­t:in­nen damit zitiert, dies sei ein „gefährliches Glücksspiel“, weil so nicht garantiert werden könne, dass alle Schichten besetzt werden. Betitelt ist der Beitrag mit: „Warum sich Bremen nicht mehr rund um die Uhr aufs SEK verlassen kann“. Es fehlt jeglicher Beleg dieser These, etwa Beispiele für lückenhafte Dienstpläne oder Angaben zu Besetzungsstärken.

Mit der Dramatisierung von Sachverhalten lässt sich Empörung hervorrufen, ebenso damit, sie zu vereinfachen und für Fehlentwicklungen einzelne Personen verantwortlich zu machen. Das machen andere Medien auch, auch die taz.

Das liegt daran, dass sich so fehlende Sachkenntnis kaschieren lässt und Empörungsjournalismus nachweislich viel Aufmerksamkeit bekommt. Die geben Nut­ze­r:in­nen im Online-Zeitalter sehr viel großzügiger her als ihr Geld für Abonnements oder Rundfunkbeiträge.

Beispielhaft lässt sich das erkennen an dem Beitrag über den Reporter, der eventuell ausgehorcht werden sollte: Auf dem Instagram-Kanal von „buten und binnen“ ist das Video bisher knapp 250.000-mal abgespielt worden, das schaffen dort sonst fast nur Beiträge über Fußball. Die Kommentare zeigen: Kaum jemand hat zur Kenntnis genommen, dass alles im Konjunktiv steht. Die Nut­ze­r:in­nen empören sich – wie die Chefredakteurin von Radio Bremen – über etwas, von dem nicht klar ist, ob und wie es stattgefunden hat.

 Medien, die auf diese Weise hohe Klickzahlen produzieren, nähren das wachsende Misstrauen gegenüber dem Staat – und gegenüber ihnen selbst

Etablierte Medien zahlen einen Preis, wenn sie auf diese Weise hohe Klickzahlen produzieren: Zum einen nähren sie das wachsende Misstrauen gegenüber dem Staat und seinen Vertreter:innen. Sie helfen so mit, die Demokratie auszuhöhlen, der sie ihre Rechte verdanken. Zum anderen lassen sie sich nicht mehr von denen unterscheiden, die Fake News als Wahrheit verkaufen. So spielen sie denen in die Hände, die Tageszeitungen als „Lügenpresse“ diskreditieren und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als „Staatsfunk“ – alles mit dem Ziel, sie abzuschaffen.

Der Verlust der Glaubwürdigkeit gefährde die Pressefreiheit in Deutschland, hatte die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ im Mai festgestellt, neben den tätlichen Angriffen auf Jour­na­lis­t:in­nen oder Hetzkampagnen im Netz gegen sie. „Diese Delegitimierung wird befeuert durch schnell wachsende publizistische Milieus aus dem rechtsradikalen Spektrum, die mit Zuspitzung und Desinformation immer mehr Reichweite erzielen.“

Und dann ist irgendwann niemand mehr da, der oder die über echte Missstände in der Polizei oder beim Regierungshandeln berichten könnte.