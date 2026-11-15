Quote für deutschsprachige Musik 1Live nicht gut genug

E s hagelt Statements rechts und links. Das Produzentenduo KitschKrieg wettert gegen den größten deutschen Jugendsender „1Live“ und fordert eine Quote für deutschsprachige Musik im Radio. Hintergrund ist die anstehende Preisverleihung des Senders Anfang Dezember. Auf Instagram kritisiert KitschKrieg in einem Statement die fehlende Repräsentation von deutschsprachigen Künst­le­r*in­nen im Radio mit „1Live Krone? Nein, danke“.

Der Vorwurf lautet: Öffentlich-rechtliche Radiosender wie „1Live“ spielen zu wenig deutsche Musik, dann meistens nachts und nur die ganz großen Hits. Deshalb legt das DJ-Duo dem Sender nahe, sich mit einer Quote, wie in Frankreich, zu beschäftigen. Und stellt die Frage: Warum überhaupt als deutsche Künst­le­r*in­nen zur Preisverleihung kommen, wenn die eigene Musik sonst auch nicht gespielt wird?

KitschKrieg ist mit dem viralen Sommerhit „Gut genug“ für den Musikpreis „1Live Krone“ nominiert. An dem Song mitgewirkt hat neben Blumengarten auch Shirin David, die sich dem DJ-Duo mit ihrer Kritik anschließt: „Wer zeichnet hier eigentlich wen aus und wer profitiert von wessen Reichweite?“, fragt sie in den Kommentaren auf Instagram. Die Künst­le­r*in­nen sehen die Preisverleihung eher als Werbeaktion für den Sender und weniger als Unterstützung für die Musik.

Wäre eine Quote für deutschsprachige Musik dann eine gute Idee, um lokalen Künst­le­r*in­nen mehr Sendezeit und Sichtbarkeit zu geben? Die Idee kommt dabei nicht von KitschKrieg selbst, sondern wabert in der Musikszene seit Jahrzehnten umher, oft mit einem eher konservativen Geschmäckle: Schon 1996 „ekelte“ sich der Sänger Heinz Rudolf Kunze im Spiegel zwar vor einer Quote, doch „die Flut von ausländischer Musik und eben auch ausländischem Schund“ sorge dafür, dass sie doch nötig sei.

Shirin David und KitschKrieg Foto: Sony Music

Die Helene-Quote

Udo Lindenberg und die Initiative „Musiker in eigener Sache“ forderten dann 2004, mehr Platz im öffentlich-rechtlichen Radio zu bekommen, und 2015 sprach man dann über die „Helene-Quote“, als sich ein Politiker der Jungen Union für deutsche Lieder und auch mehr Schlager (Ja, er höre gern Helene Fischer) einsetzte. Doch wie auch jetzt bei KitschKrieg bleibt es oft bei bekannten, aber einzelnen Personen, die sich für die deutsche Sprache im Radio einsetzen.

Neben viel Zuspruch aus der Branche hagelte es aber auch Kritik gegenüber KitschKrieg. Der Rapper PA Sports wirft dem Duo vor, die ganze Aktion selbst nur als Vermarktung zu nutzen und sich nicht ernsthaft für deutsche Künst­le­r*in­nen einsetzen zu wollen.

Denn KitschKrieg ist eigentlich das beste Beispiel dafür, unabhängig vom Radio erfolgreich zu sein. Ihr Song „Gut genug“ schraubte sich über Tiktok ins Gehirn aller deutschen Jugendlichen. Der Hype reichte sogar bis über den Atlantik, wo Amis zwar nur „Doobie Scoot Canoe“ verstanden, aber das Meme war geboren. Und am Ende des Erfolgs erbarmten sich dann auch mal die deutschen Radiosender, den Song zu spielen. Klar, ein viraler Hit und Streams über Spotify und Co machen Künst­le­r*in­nen vielleicht erfolgreich, aber nicht direkt reich. Aber das Radio schon?

Nicht wirklich. In Deutschland ist die Gema für musikalische Urheberrechte in Deutschland zuständig. Im Deutschlandfunk hat die ehemalige Gema-Sprecherin Ursula Goebel grob überschlagen, wie viel am Ende übrig bleibt: Pro 3-Minuten-Song auf einem Mainstream-Sender nehme man mit dem Song, der 100-mal gesendet wird, 84 Euro ein. Diese werden aufgeteilt auf den Musikverlag, der die Urheberrechte verwaltet, die Person, die den Text geschrieben hat, und die Komponist*in. Ein guter Deal sieht anders aus.

Nur was für Popmusiker*innen?

In ihrem Post verwies KitschKrieg darauf, dass sie an einem zufällig ausgewählten Tag alle gespielten Lieder bei „1Live“ ausgewertet hätten und nur weniger als 10 Prozent davon deutsch gewesen seien. Also doch eine Quote?

Doch wie sollte die aussehen? Und wen würde sie bevorzugen? Nur deutschsprachige Musik, vielleicht sogar nur deutschsprachige Popmusik? Oder, wie es sich eigentlich viele konservative Stimmen in der Debatte wünschen, nur viele deutsche Musiker*innen?

Statt einer Quote braucht es vielmehr Druck, um die Programmvielfalt zu erweitern. Außerdem sollten Sendungen, die explizit New­co­me­r*in­nen aus der Region fördern, nicht nur in den Abendstunden versendet werden. Es braucht Offenheit, um auch andere Genres zu spielen, bei Deutschrap nicht die Nase zu rümpfen und Hip-Hop nicht nur auf den neuen Jugendsender (Wer erinnert sich an „1Live Street“?) zu schieben.

Stattdessen kritisieren bereits erfolgreiche Künstler*innen, dass sie im Radio nicht häufig genug vorkommen, aber auf die große Bühne zur Preisverleihung sollen. Doch was würde es dem Nachwuchs in Deutschland helfen, wenn Nina Chuba, Mark Forster und Ski Aggu, die in den vergangenen Jahren häufig nominiert waren, nun noch häufiger im Radio gespielt werden? Würde eine Quote nicht einfach die zehn relevantesten Pop­mu­si­ke­r*in­nen der vergangenen Jahre pushen?

KitschKrieg könnte dann vielleicht auch dazugehören, auch wenn sie anscheinend den Support von „1Live“ nicht brauchen. Anfang des Monats veröffentlichten sie „Gut genug“ mit einem Feature des britischen Rap-Stars Skepta. Der rappt natürlich auf Englisch. Gut, dass es noch keine Quote gibt.