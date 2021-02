Putsch in Myanmar: Rechnung ohne das Volk

taz Talk Myanmar Wie weiter nach dem Putsch in Myanmar? Der taz Talk am 5. Februar. 4664695 Nach dem Putsch in Myanmar – das abrupte Ende eines Aufbruchs. Auslandsredakteur Sven Hansen im Gespräch mit den Myanmar-Expert:innen Jasmin Lorch und Wolfram Schaffar zum Putsch des Militärs und der Rolle von Aung San Suu Kyi.