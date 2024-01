Proteste gegen Rechtsextremismus : Wo Zehntausende demonstrieren

Seit Tagen protestieren Menschen in vielen Orten gegen die in Teilen rechtsextreme AfD. Unsere Karte zeigt, wo Demos geplant sind – und wo welche waren.

BERLIN taz | Deutschlandweit demonstrieren seit über einer Woche hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt in Deutschland. Auch am Donnerstag waren wieder Zehntausende auf den Straßen, unter anderem in Wiesbaden, Rostock, Hagen und Eichstätt. Und die Demo-Welle soll weitergehen: Für das Wochenende zählt das Kampagnennetzwerk mehr als 200 solcher Demonstrationen.

Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Neonazis Ende November, an dem einige Politiker der in Teilen rechtsextremen AfD sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion in Potsdam teilgenommen hatten. Dabei ging es auch um Pläne, nicht-weiße Menschen und Menschen mit ausländischen Wurzeln auszubürgern und zu vertreiben.

Am vergangenen Wochenende gingen deutschlandweit fast eine Million Menschen gegen die rassistischen Pläne auf die Straße. Aufgerufen hatten zivilgesellschaftliche Bündnisse, Gewerkschaften, Parteien und Privatpersonen. Seitdem haben auch in zahlreichen Orten Menschen unter der Woche demonstriert.

Unsere Karte zeigt, wo in den kommenden Tagen und Wochen weitere Demonstrationen geplant sind. Dafür werten wir zahlreiche Quellen und hunderte Demo-Aufrufe aus. Die Demos sind auch als durchsuchbare Liste verfügbar. Demos, die bereits stattgefunden haben, finden sich unter „Vergangene Demos“. Für viele haben wir auch die Zahlen der Demonstrierenden und Medienberichte zusammengetragen.

Die Angaben in der Karte bieten wir ohne Gewähr an und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können aus der Karte heruntergeladen und weiterverwendet werden. Falls Ihnen Fehler auffallen oder Einträge fehlen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an demohinweise@taz.de.

Die Karten werden laufend aktualisiert – auch mit den Hinweisen, die wir per Mail erhalten. Am Wochenende kann es dabei zu Verzögerungen kommen.