Proteste gegen Rechtsextreme : Rhein und Ruhr gegen die AfD

Seit Bekanntwerden eines Treffens mit rechtsextremen Abschiebefantasien formiert sich Protest gegen die AfD. Menschen fordern ihr Verbot.

DUISBURG/DÜSSELDORF taz | Nordrhein-Westfalen wurde am Samstag zum Schauplatz diverser Demonstrationen gegen rechts. In Duisburg protestierten knapp 2.400 Menschen gegen den Neujahrsempfang der Duisburger AfD und in der Landeshauptstadt Düsseldorf forderten Hunderte Menschen ein Verbot der in Teilen rechtsextremen Partei.

Im westlichen Stadtteil Homberg in Duisburg empfing die AfD am Sonnabend in der Glückauf-Halle neben zahlreichen AfD-Politikern aus dem Bund und dem Landtag in Nordrhein-Westfalen auch die AfD-Co-Vorsitzende und Bundessprecherin Alice Weidel. Die gebürtige Gütersloherin kam jedoch in Duisburg erst gegen 17 Uhr an; da war die friedliche Kundgebung bereits zu Ende.

„Wir sind hochzufrieden. Mit so viel Unterstützung gegen die AfD hatte ich nicht gerechnet“, sagt Rainer Bischoff vom Duisburger „Bündnis für Toleranz und Zivilcourage“ der taz. Bischoff war von 2000 bis 2022 SPD-Abgeordneter für den Duisburger Westen im NRW-Landtag in Düsseldorf.

Bereits einige Stunden vor dem Neujahrsempfang der AfD Duisburg haben die Ordnungshüter die Veranstaltungshalle mit großem Aufwand abgeriegelt. Absperrgitter stoppten die Demonstranten etwa 50 Meter vor dem Halleneingang. Polizisten trennten AfD-Sympathisanten und -Gegner. Wie mittlerweile üblich, beobachtete die Polizei die Geschehnisse mit einer Drohne aus der Luft. Das hielt das breite Spektrum der Prostierenden nicht davon ab, seine Abneigung gegenüber der AfD und ihrem demokratiefeindlichen und antiliberalen Gedankengut kund zu tun.

„Das können wir nicht zulassen“

Aufgerufen hatte unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund, Kirchen und Parteien. Die Duisburger Jusos sollen die Demonstration laut Bischoff angemeldet haben. Einigen Demonstrierenden zufolge habe sich auch Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD), der in Homberg wohnt, am Nachmittag kurz bei den Protesten blicken lassen.

Die Protestierenden, darunter auch einige Vermummte, zogen zunächst durch den ehemaligen Arbeiterstadtteil, um dann vor der Glückauf-Halle an der Dr.-Kolb-Straße zu verweilen. „Wir fordern ein bundesweites Verbot der AfD“, war in den abschließenden Reden zu hören. „Diese Partei samt ihrer Gedanken gehört komplett aus dieser Welt verbannt“, sagte etwa ein Sprecher der Duisburger Linken.

Er nannte das Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Neonazis und Unternehmern in Potsdam, das vergangene Woche publik geworden war, eine „Wannseekonferenz 2.0“. Dort sollen die Beteiligten über millionenfache Abschiebung und Vertreibung gesprochen haben. „Das können wir nicht zulassen“, so der Sprecher, der außerdem Konsequenzen forderte. „Diese Pläne betreffen uns alle, nicht nur Menschen, die anders aussehen oder denken“.

Abschottungskultur der AfD

Dass die AfD für Abschottung ist, zeigt sich auch bei ihrem Neujahrsempfang in Duisburg. Hinter zugezogenen Vorhängen und mit Silberfolie abgeklebten Fenstern im Erdgeschoss fand die Veranstaltung mit knapp 1.200 Gästen statt. Zahlreichen Jour­na­lis­t*in­nen und Medienhäusern, darunter auch der taz, wurde der Zutritt verweigert – auf Beschluss des gastgebenden AfD-Kreisvorstandes, hieß es.

Zu einer direkten Konfrontation zwischen AfD-Gegnern und -Anhängern kam es nicht. Allerdings sollen Unbekannte in der Nacht auf Sonnabend noch versucht haben, die Halle mit Ketten und Vorhängeschlössern zu verriegeln. Außerdem verklebten sie Schlüssellöcher. Die Kripo wertete dies als Sachbeschädigung.

Kritik gab es auch an der Vermieterin der Veranstaltungsräume, der zuständigen Stadttochter Duisburg Kontor, die die Glückauf-Halle an die AfD vermietete. Wie die „WAZ“ berichtete, habe Duisburg Kontor die Anmietung nicht verhindern können. Bereits im vergangenen Jahr sei die Stadttochter auf das verfassungsrechtliche Parteiprivileg gestoßen. Demnach sind alle Parteien, solange sie nicht verboten sind, gleichzubehandeln.

Etwa 30 Kilometer weiter südlich protestierten Aktivisten friedlich in Düsseldorf für ein Verbot der AfD. Der Demonstrationszug führte vom Justizministerium über die CDU-Parteizentrale zum Landtag. Hier forderte nach Polizeiangaben rund 650 Menschen ein Parteiverbot gegen die AfD zu prüfen.

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hatte sich zu Beginn des Jahres offen für ein AfD-Verbotsverfahren gezeigt und damit neuen Wind in die Debatte gebracht. In den demokratischen Parteien und auch unter Staatsrechtlern herrscht Uneinigkeit darüber, ob ein Verbotsverfahren sinnvoll wäre und ob es Aussicht auf Erfolg hätte. Viele Linke, nicht nur an Rhein und Ruhr, sind für ein Parteiverbot.