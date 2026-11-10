Recht still ist es in den letzten Wochen und Monaten unter all denjenigen geworden, die im Sommer noch lauthals den Rücktritt von Fifa-Präsident Gianni Infantino forderten. So musste der Schweizer vor Kurzem auflachen, als ihn eine BBC-Reporterin danach fragte, ob er denn selbst in all der Zeit mal an einen Rücktritt gedacht habe. Eine aberwitzige Vorstellung offenkundig für ihn. Er berichtete mit Blick auf die nächste Präsidentschaftswahl im März von seinen zahlreichen Reisen und der Unterstützung „der überwiegenden Mehrheit“ der 211 stimmberechtigten Nationalverbände in der Fifa. In Tokio habe er die Zustimmung gerade von den Mitgliedern der asiatischen und auf Cap Verde von denen der afrikanischen Konföderation signalisiert bekommen.

Der Umstand, dass nun kurz vor Bewerbungsschluss kommenden Mittwoch am 18. November Arsène Wenger sich doch noch als Gegenkandidat aufstellen lassen könnte, wird Infantinos Optimismus vermutlich nur wenig schmälern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und des Onlineportals The Athletic wird in dieser Woche mit einer Entscheidung des Franzosen gerechnet. Der langjährige Trainer des Arsenal FC in London genießt zwar weit über Europa hinaus ein hohes Ansehen im internationalen Fußball, aber als Gegenspieler zum System Infantino taugt er nur bedingt.

Schon sein Alter (77 Jahre) weist ihn im Spitzenamt nur als Zwischenlösung aus. Zudem hat Infantino Wenger im Jahr 2019 selbst zum Direktor für globale Fußballförderung (Chief of Global Football Development) in der Fifa ernannt. Neben Talentprogrammen entwickelte der Franzose insbesondere Ideen für das IFAB (International Football Association Board), das internationale Gremium, das die offiziellen Fußballregeln festlegt. Die Fortschreibung der Abseitsregeln und der Videobeweisregeln war sein Metier. Er galt auch deshalb als Zögling von Infantino, weil er dessen Ideen stets loyal bewarb. Etwa den Vorschlag, die WM künftig alle zwei Jahre stattfinden zu lassen, oder die dann tatsächlich realisierte Erweiterung des WM-Teilnehmerfelds auf 48 Nationen. Die Vergabe der WM 2022 nach Katar befürwortete er ebenfalls.

Im Februar dieses Jahres lobte Wenger noch anlässlich des zehnjährigen Amtsjubiläums von Infantino: „Gianni ist jemand, der nach vorne gehen will und immer offen für neue Ideen ist.“

Nur einmalige Kritik

Erst als Infantino nach der WM in Nordamerika seine Pläne bekannt gab, 20 Prozent der kommerziellen Rechte an der WM und weiteren Wettbewerben für mehr als 4 Milliarden Dollar an private Investoren verkaufen zu wollen, distanzierte sich Arsène Wenger öffentlich von Infantino und seinem Vorhaben. Er habe von den Plänen nur aus der Presse erfahren, betonte er, und lehne sie ab. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Fifa unabhängig sein und unserem Sport mit Engagement, Transparenz und Integrität dienen muss.“ Zu den Investoren zählte unter anderem Joshua Kushner, der Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn.

Doch seit der Kritik von Anfang August ist Wenger nicht mehr mit Stellungnahmen aufgefallen. Zuletzt sah man ihn Ende Oktober bei der U15-WM in Aserbaidschan mit Infantino auf der Tribüne. Verwegen scheint die Vorstellung, die Prominenz von Wenger könne seine sportpolitische Profillosigkeit aufwiegen. Noch unklar ist, ob Wenger als Uefa-Kandidat ins Rennen gehen wird. Bislang hat der europäische Fußballverband sich nicht auf eine Herausforderin oder einen Herausforderer einigen können.

Möglicherweise konzentriert man sich allzu sehr darauf, Infantino mit juristischen Mitteln zu stoppen. Bei der Fifa hat sich die Uefa einen Zugang zu den Dokumenten des geplanten Investorendeals verschafft und Infantino dazu einen Fragenkatalog zukommen lassen.

Vergangenen Donnerstag hat der auch nicht mehr so ganz junge japanische Funktionär Kozo Tashima, 68, der dem Fifa-Rat, dem engeren Machtzirkel des Weltfußballs, schon seit 2015 angehört, seine Gegenkandidatur zu Infantino angekündigt. Bislang wird er öffentlich nur vom japanischen Fußballverband unterstützt. Für die Kandidatur bräuchte er noch das Votum von vier weiteren Verbänden. Sein Appell, es gehe darum, der Welt die aufrichtige Haltung zu vermitteln, die der japanische Fußball entwickelt habe, scheint weniger anschlussfähig zu sein als gedacht.