Politologe über Islam in Frankreich: „Ein innerer Feind wird geschaffen“

Der Entwurf Frankreichs Parlament hat im Februar das Gesetz „zur Stärkung der Prinzipien der Republik“ verabschiedet, mit dem die Regierung Islamismus besser kontrollieren will. Bis Donnerstag beschäftigt sich der Senat in Paris damit.

Konsequenzen Nach dem Mord an dem Lehrer Samuel Paty sollen so unter anderem Hassaufrufe im Internet oder in Moscheen härter geahndet werden. Zudem will die Regierung den Einfluss der Türkei und anderer Länder auf französische Moscheen begrenzen.

Kritik Rechten und Rechtsex­tremen geht der Vorstoß nicht weit genug. Sie fordern etwa Verbote für das Tragen des Kopftuchs im öffentlichen Raum. Linke und manche Islamverbände sehen in dem Gesetz einen Ausdruck von Islamfeindlichkeit und befürchten Stigmatisierung. (epd, afp)