Parlamentswahl in der Schweiz

Die grüne Welle

Bei der Parlamentswahl in der Schweiz erlangen die Grünen einen historischen Wahlsieg. Federn lassen müssen die Rechtspopulisten der SVP.

GENF taz | Bei den Parlamentswahlen in der Schweiz hat die Grüne Partei des Landes (GPS) einen historischen Wahlsieg errungen. Nach der ersten Hochrechnung von 16 Uhr steigerte die GPS gegenüber 2015 ihren WählerInnenanteil von 7,1 Prozent auf 12,7 Prozent und stellt künftig erstmals die viertstärkste Fraktion im 200-köpfigen Parlament (Nationalrat). Zweiter Wahlsieger im Windschatten der GPS wurden die wirtschaftsnäheren Grünliberalen mit einem Zuwachs von 4,6 auf 7,6 Prozent der Stimmen.

Im Kampf um die 46 Sitze im Ständerat, in der alle Kantone mit je zwei und die Halbkantone mit je einem Abgeordneten vertreten sind, besiegte im bislang stets konservativ wählenden Kanton Glarus südlich von Zürich der grüne Kandidat Mathias Zopfi den bisherigen Amtsinhaber Werner Hösli von der rechtsnationalen Schweizer Volkspartei (SVP). Die SVP ist der größte Verlierer mit einem Rückgang von 29,4 auf 26,3 Prozent der WählerInnenstimmen. Damit bleibt die SVP allerdings weiterhin die größte Fraktion im Parlament.

Auf Platz zwei landeten die Sozialdemokraten, die von 18,8 auf 16,5 Prozent abrutschten und nun vor der FDP liegen, deren Anteil von 16,1 auf 15,2 Prozent zurückging. Die bislang viertstärkte Partei, die Christliche Volkspartei (CVP), konnte zwar von 11,6 auf 12 Prozent leicht zulegen, wurde aber von den Grünen überholt.

Ausschlaggebend für das Ergebnis war die den gesamten Wahlkampf beherrschende Klimadebatte, in der die Grünen seit Jahren konsequent weitreichende Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung fordern, während die SVP von Leugnern und Verharmlosern des Klimawandels dominiert wird. Die Demonstrationen von „Fridays for Future“, an denen in der Schweiz proportional zur Gesamtbevölkerung noch mehr Menschen teilnahmen als in Deutschland, trugen wesentlich zur wahlentscheidenden Rolle des Themas „Klimawandel“ bei.

„Wir haben nach den Wahlen 2015, wo wir verloren haben, gute Arbeit geleistet“, sagt Grünen-Parteichefin Regula Rytz zum Wahlerfolg ihrer Partei. „Es ist uns trotz des Rechtsrutsches damals gelungen, Umweltthemen auf der Agenda zu halten. Dank uns haben die Schweizerinnen und Schweizer über drei Volksinitiativen abgestimmt: über den Atomausstieg, über die grüne Wirtschaft und Fairfood.“

Vermutlich keine Koalition von SVP und FDP

In Folge der deutlichen Gewinne der Grünen und Grünliberalen wird es im Nationalrat trotz der Verluste der Sozialdemokraten eine Linksverschiebung geben. Zugleich werden Koaltionen zwischen der SVP und der FDP künftig nicht mehr für eine Parlamentsmehrheit ausreichen.

Sollten die Grünen die CVP als viertstärksten Fraktion im Parlament ablösen, könnte sie den Anpruch auf einen der sieben Sitze im Bundesrat, der eidgenössischen Regierung, erheben. Nach einer seit über 60 Jahren praktizierten, allerdings weder in der Verfassung noch per Gesetz festgeschriebenen Regel, erhalten die drei stärksten Parlamentsfraktionen (bislang und auch weiterhin CVP, SP und FDP) je zwei Sitze im Bundesrat und die viertstärkste Fraktion – bislang die SVP – einen Sitz.

Allerdings wurde die Stärke einer Partei im Bundesrat in der Vergangenheit immer erst erst nach zwei Wahlen in Folge mit starkem Stimmenzuwachs für diese Partei angepasst. So war es bei der SVP, die ihren Wähleranteil zwischen 1995 und 2003 bei zwei Wahlen fast verdoppelte, ehe sie auf Kosten der schwächer gewordenen CVP einen zweiten Sitz im Bundesrat bekam.