Ata Abi wollte noch rauchen. So standen wir lange vor der Tür des Hotels in Braunschweig und sprachen über dies und das. Es war ein untypisch kalter Septemberabend, tags zuvor war es noch heiß gewesen. Ein Jogger lief vorbei. Ata meinte, es sei viel zu kalt, um freiwillig draußen rumzurennen. Er selbst laufe täglich durch sein Wohnzimmer und höre dabei Musik. Warum durch die Kälte stapfen?

Dann empörte er sich darüber, dass türkische Islamisten weiterhin unbehelligt in Deutschland leben, die während des Pir-Sultan-Abdal-Kulturfestivals in Sivas im Jahr 1993 das Hotel, in dem alevitische Musiker, Dichter und Intellektuelle untergebracht waren, in Brand gesteckt hatten. 35 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Ata fand das unerträglich. Wie konnte es sein, dass diese Leute in einem demokratischen Land nicht für ihre Taten belangt werden und frei herumlaufen? Später erzählte er stolz, dass er zur zentralen Feier der Bundesrepublik zum 65. Jahrestag des Anwerbeabkommens mit der Türkei eingeladen worden sei.

Kurz zuvor war er bei einer Veranstaltung von Generation Gold auf der Bühne gesessen, hatte seine Lieder zum Besten gegeben, dazwischen, wie immer, seine Geschichten erzählt und uns alle zum Mitsingen animiert. Das ist nicht einmal zwei Monate her. Am Samstag wurde bekannt, dass der Musiker gestorben ist. Ozan Ata Canani hinterlässt ein schmales, aber geschichtsträchtiges und einzigartiges Werk.

Ozan Ata Canani riss einen Spalt in die Mauer

Die Kassetten, die er als junger Mann vor Jahrzehnten herausgebracht hatte, sind in Deutschland nur in der türkischstämmigen Community und in der Türkei selbst wahrgenommen worden. Türkische Musik, sowohl diejenige aus der Türkei selbst, als auch die Lieder, die von türkischen Gastarbeitern und Einwanderern in Europa geschrieben und gesungen wurden, fand außerhalb des deutschen Markts und der deutschen Aufmerksamkeit statt. Doch Ata hatte in diese Mauer immerhin schon einen Spalt gerissen – weil er sich dazu entschieden hatte, auch auf Deutsch zu singen. Das brachte ihm einen Auftritt bei Alfred Biolek in dessen beliebter Fernsehsendung „Bios Bahnhof“ ein. Bioleks Weitblick, Intelligenz und Offenheit schätzte Ata sehr.

Ata war 15 und erst wenige Jahre in Deutschland, als er im Jahr 1978 „Deutsche Freunde“ schrieb, einen außergewöhnlichen deutschen Popsong, der heute zum Kanon zählt. Denn Ata sang seinen deutschen Text über Leute wie ihn selbst – die „zwischen zwei Welten“ leben – zu anatolischem Hochzeitsfeiersound: „Ich bin Ata und frage euch, wo wir jetzt hingehören?“ Die „deutschen Freunde“, die er in seinem Lied ansprach, waren nicht die deutschen Leute, mit denen er tagtäglich zu tun hatte. Gemeint waren die bundesdeutschen Politiker in Bonn, und das betonte er jedes Mal, wenn er sein Lied vortrug.

Mit dreizehn hatte ihn sein Vater nach Bremerhaven geholt, dann zog die Familie nach Köln. Dort sah der junge Ata auf Häuserwände geschmierte Hakenkreuze und die Parole „Ausländer raus!“. Das kannte er aus Bremerhaven nicht. Auf dem Cover einer Zeitschrift der IG Metall entdeckte er den berühmten Satz von Max Frisch, und so sang Ata nun: „Arbeitskräfte wurden gerufen. Aber Menschen sind gekommen. Nicht Maschinen, sondern Menschen. Unsere deutschen Freunde, sie haben am Leben Freude.“

Anatolischer Sound, türkisches Reimschema, deutscher Text

Alfred Biolek war einer der wenigen, die verstanden, dass dieses Lied den Kindern der Gastarbeiter eine Stimme gab und ihre Situation in einem genialen künstlerischen Move ausdrückte: anatolischer Sound, türkisches Reimschema, deutscher Text. Er lud Ata und seine Band in seine Sendung ein, wie er auch Punks und die Jungen Wilden der Neuen Welle auf seine TV-Bühne holte, etwa die Limburger Band The Wirtschaftswunder, bei der ein italienischer Gastarbeiter namens Angelo Galizia sang. „Die Leute aus der ersten Generation haben mich ausgelacht“, erzählte Ata später über seine Idee, auf Deutsch zu singen. „Die zweite Generation hat mich so halb-halb gehört.“ Die dritte Generation allerdings würde ihn verstehen.

Ata war ein musikalisches Kind, das von seinem Großvater gefördert wurde. Dieser merkte sich die Lieder und Texte seines Enkelsohns und war das Archiv, auf das Ata zugreifen konnte, wenn er in seine türkische Heimatstadt zurückkehrte. Schon als Junge hatte er in Deutschland zusammen mit seinem großen Vorbild Aşık Mahzuni Şerif auf der Bühne gestanden, Ende der 1970er Jahre war er in Cem Karacas Band Die Kanaken aktiv, als der türkische Sänger sich unversehens im deutschen Exil wiederfand. Karaca, in der Türkei ein Star, hatte in Köln nur ein Album aufnehmen wollen, als ihn die Nachricht eines türkischen Haftbefehls erreichte. Außerdem spielte Ata viele Jahre lang mit seinen Bands auf Hochzeiten.

Die zweite Karriere des Sängers

Seine erste Karriere als Barde kam Mitte der 1980er zu ihrem Ende. Ein Mitschnitt seines Auftritts bei Bio überdauerte jedoch auf YouTube, wo er von einer neuen Generation wiederentdeckt, geteilt und gerippt wurde. Ich kann mich noch gut an den Abend erinnern, als ich „Deutsche Freunde“ zum ersten Mal hörte. Ich legte im taz-Café Musik auf, als Deniz Yücel mir umstandslos einen USB-Stick in die Hand drückte: Spiel das mal. Das machte ich, sofort tanzten alle zu Atas Lied.

Wenig später schickten ihn Imran Ayata und Bülent Kullukcu für die Kompilation „Songs of Gastarbeiter“ ins Studio, um „Deutsche Freunde“ neu aufzunehmen. Die alten Bänder waren nach einer Trennung auf dem Müll gelandet. Damit begann Atas zweite Karriere als Musiker, die nun jäh ihr Ende gefunden hat.

Zwei Alben sind in den vergangenen Jahren bei dem Berliner Label Fun in the Church, einem Imprint von Staatsakt erschienen. „Warte mein Land, warte“ kam 2021 auf den Markt. Der Titelsong erzählte eine Geschichte, die viele Kinder und Enkel von Gast­ar­bei­te­r:in­nen kennen und bei Atas Konzerten zum Weinen brachte: Menschen, die sich zeitlebens in die Heimat zurücksehnen, aber erst nach ihrem Tod in ihr Land zurückkehren, um dort bestattet zu werden. Das Lied wollte Ata allen Gastarbeitern gewidmet wissen, „die ihr Leben hier in Deutschland und in Europa verloren haben“.

„Warte mein Land, warte“ schloss eine Leerstelle von mehreren Jahrzehnten und schlug eine Brücke von den Themen und Ästhetiken der frühen 1980er in die Gegenwart. Erst das Album „Die Demokratie“ von 2025 präsentierte die große Bandbreite von Ata Cananis Musik und Lyrik. Seine deutschen Lieder standen in der Tradition der Liedermacher seit Wolf Biermann, seine türkischen konnten sich mit denen der Aşıks, der singenden Poeten der Türkei messen. Auf diesem zweiten Album widmete er den Opfern des Massakers von Sivas ein Lied und klagte die „falschen Gläubigen“ an.

Schmerz, Wut und Trauer

„Aus Fremden wurden Freunde, nun war’s auch endlich unser Land. Die Väter unserer Väter haben den Weg für uns gebahnt“, sang er in seiner Hommage an die erste Gastarbeitergeneration. Dass Ozan Ata Canani nun auch selbst, wenn auch spät, als Künstler Anerkennung fand, erfüllte ihn sichtlich mit Stolz. Wenn er auftrat, wurde er als Pionier und Chronist gefeiert, die Jungen zollten ihm Respekt.

„Was man sich erkämpft hat, gibt man so leicht nicht auf“, heißt es im Titelsong „Die Demokratie“, in dem er gegen Neonazis und Rechtsextremisten Position bezog und auf die Würde des Menschen als Maß aller Dinge verwies. Ozan Ata Canani war bekennender Demokrat, und als solcher schätzte und verteidigte er sein Deutschland.

Ata war Humanist und ein politischer Kopf. Er hatte Humor und ein großes Herz. Und er war ein Rocker. Wenn er die Bağlama an seine Effektgeräte anschloss, tüftelte er so lange mit der Person am Mischpult, bis seine Langhalslaute den harten, metallischen Sound hatte, den er hören wollte. Wenn Ata spielte, stellte er keinen sentimentalen Orientialismus zur Schau. Mit seiner Laute bretterte er Schmerz, Wut und Trauer heraus. Sie war das Organ, um seine Gefühle auszudrücken. Ozan Ata Canani wurde 1963 in der südostanatolischen Stadt Maraş geboren. Gestorben ist er in seinem neuen Land. Seine Lieder werden ihn überdauern.