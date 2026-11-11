dpa | Die Arbeitslosigkeit unter Akademikern in Deutschland hat einen Höchststand erreicht. Die Zahl sei im August 2026 auf 372.000 geklettert, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl kontinuierlich gestiegen. Besonders betroffen seien jüngere Studienabsolventen im Alter von unter 30 Jahren.

Dennoch bleibt Bildung weitestgehend eine Absicherung gegen Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote unter Akademikern war mit 3,3 Prozent im Jahr 2025 nur rund halb so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Bei Menschen mit abgeschlossenem Berufsabschluss lag sie mit 3,6 Prozent etwas höher, bei Menschen ohne Berufsabschluss lag sie den Angaben der Bundesagentur zufolge aber bei über 21 Prozent.

Deutliche Unterschiede zeigt die Statistik bei den Fachrichtungen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Während Lehramtsabsolventen im Jahr 2025 mit unter 2 Prozent kaum arbeitslos wurden, waren Absolventen geisteswissenschaftlicher Studiengänge mit 4,6 Prozent überdurchschnittlich häufig arbeitslos, auch bei Ingenieuren lag die Quote mit 3,8 Prozent über dem Durchschnitt.

Hauptgründe für die steigende Arbeitslosigkeit sind laut Arbeitsagentur die angespannte Wirtschaftslage und der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz. Davon seien junge Menschen in Einstiegspositionen besonders betroffen. Grundsätzlich sei jedoch davon auszugehen, dass KI nicht ganze Berufe verdrängen werde.

Nahles: „800.000 Jobs werden aufgrund von KI wegfallen“

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, erwartet, dass künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt in Deutschland umwälzt. „Wir prognostizieren, dass in den nächsten 15 Jahren etwa 800.000 Jobs in Deutschland aufgrund von KI wegfallen, aber ähnlich viele auch neu entstehen“, sagte Nahles dem Handelsblatt. „Einige Branchen trifft der Abbau härter, etwa Dienstleister für Unternehmen, analytische Jobs bei Versicherungen und Banken. Ich wünsche mir trotzdem mehr Investitionen in KI in Deutschland – aber nur wenn sie Produktivität bringen, nicht weil es schick ist.“

Der Jobabbau treffe nicht pauschal vor allem Hochqualifizierte, sagte Nahles. „In den USA gab es eine Schockstudie über junge Akademiker. Auch bei uns brauchen Akademiker länger für den Berufseinstieg und bekommen vielleicht nicht den Traumjob – haben aber immer noch weit bessere Chancen als alle anderen.“ Nicht alles davon sei jedoch auf KI zurückzuführen. „Hier spielt vor allem auch die schwache Konjunktur eine Rolle. Berufe hingegen, die weniger KI einsetzen können, wie das Handwerk, erweisen sich als recht robust.“

Hier bleibe der Kern der Arbeit menschliches Handwerk. „Selbst An- und Ungelernte haben noch Chancen, weil es sich mitunter nicht lohnt, sie durch KI zu ersetzen. Aber auch hier gilt: Grundsätzlich ist niemand mehr immun.“

Work-and-Stay-Agentur soll Deutschland konkurrenzfähig machen

Durch die Demografie verliere Deutschland netto rund 500.000 Arbeitskräfte pro Jahr. Aktuell sei die Nettozuwanderung so niedrig wie lange nicht mehr. „Deshalb müssen wir auch Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU anlocken“, forderte Nahles. „Dafür brauchen wir endlich die versprochene Work-and-Stay-Agentur, die uns gegenüber anderen Einwanderungsländern konkurrenzfähig macht. Wir müssen moderner, digitaler und schneller werden.“

Bedingung sei aber „Mut zu einer zentralen Lösung“, sagte sie mit Blick auf Streit in der Koalition und zwischen Bund und Ländern über die Gestaltung der geplanten Agentur. „Es enttäuscht mich, dass offenbar vor allem die bundesweit 550 Ausländerbehörden geschützt werden sollen. Die waren aber nie als Welcome Center für internationale Fachkräfte gedacht. Sie machen einen guten Job, aber das ist nicht das, was wir im Wettbewerb mit Kanada brauchen.“