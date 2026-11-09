Obwohl die Sonne durch die kahlen Zweige der Bäume scheint, ist es kalt am Montagmorgen auf dem jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee. Ein Touristenführer zeigt einer Gruppe Se­nio­r:in­nen das Gelände und hält ihnen einen Vortrag über die historische Entwicklung des Friedhofs. Ungefähr 10 Leute befinden sich im Lapidarium, einem weißen schlichten und modernen Bau für alte Grabsteine, der sich direkt am Eingang befindet. Die Se­nio­r:in­nen begutachten die 64 historischen Grabsteine, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr ihren Gräbern zugeordnet werden konnten.

Gegen 11.30 Uhr kommen 20 bis 30 Leute nach und nach vor dem Eingang des Lapidariums zusammen. Sie bilden einen Halbkreis um eine große Tafel, an der ein 2 Meter großer Davidstern aus Metallstreben angebracht ist und auf der die Worte stehen: „Hier stehst du schweigend. Wenn du dich wendest, schweige.“

Ein wenig deplatziert wirken 3 Kleinwagen von Teilnehmenden und ein Bauschuttcontainer. Ebenso die zwei Polizisten, die die Veranstaltung und den Friedhof bewachen. Trotz der eher unfeierlichen, aber dennoch ruhigen Szenerie beginnen die ersten Teilnehmer, vor der Glastafel Kränze niederzulegen.

 Mit jedem Jahr verlieren wir weitere Zeitzeugen

Denn an diesem Ort soll der Opfer der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 gedacht werden, die am Montag genau 88 Jahre zurückliegt. Die organisierte Gewalt entlud sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November im gesamten Deutschen Reich. Vor den Augen der Volkspolizisten und der Gestapo wurden mehr als 7.000 Geschäfte zerstört und rund 30.000 jüdische Männer in Konzentrationslager deportiert. Auch in Berlin wurden Synagogen in Charlottenburg, Wilmersdorf und Mitte angezündet und etwa 12.000 jüdische Männer verschleppt. Viele überlebten die unmenschlichen Bedingungen in den Konzentrationslagern nicht.

An die Verbrechen erinnern

88 Jahre später versammeln sich Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu Berlin und Mitglieder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN) und Berliner:innen, um an diese Verbrechen zu erinnern. Nach einem Blick in die nachdenklichen Gesichter der Anwesenden wird klar, dass die Gruppe sich vor allem aus älteren Menschen zusammensetzt. Dennoch tritt ein eher junger Mann als Erster vor die Versammlung und beginnt zu sprechen.

Es handelt sich um Fabian Bunschuh, Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung von Pankow. Nach einigen Worten über den 9. November 1938 leitet er mit dem Satz „Seit diesem Tag existiert Antisemitismus noch immer in unserer Gesellschaft“ zur Gegenwart über. Auch heute nehme die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder zu. Gerade die erfahrene Machtlosigkeit im Kampf gegen den neu aufkommenden Antisemitismus sei für die Nachkommen der alten Tä­te­r:in­nen besonders tragisch.

Er erklärt, dass die Aufrechterhaltung der Erinnerungskultur mit jedem Jahr unwichtiger werde und neue Themen in den Vordergrund rücken, ohne dabei den angesprochenen Nahostkonflikt beim Namen zu nennen. „Mit jedem Jahr (…) verlieren wir weitere Zeitzeugen“, fügt er hinzu.

Bunschuh übergibt das Wort an Sigmount A. Königsberg, den Antisemitismusbeauftragten der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Der große Mann mit den grauen Haaren und der getönten Brille beginnt seine Rede mit einem Zitat von Erich Kästner: „Der Schneeball hätte im Jahre 1928 ausgetreten werden sollen, der später zur Lawine wurde.“

Als Letztes spricht Jutta Harnisch, Vertreterin des VNN, Sie blickt in die Vergangenheit und skizziert dem frierenden Publikum, wie der Grafiker und Schriftsteller Peter Edel als Jugendlicher die Beisetzung Max Liebermanns erlebte, die auf demselben jüdischen Friedhof stattfand und durch die Überwachung und Schikanen der Gestapo fast nicht durchzuführen war. Sie zitiert zum Schluss Fritz Bauer, den Generalstaatsanwalt während der Auschwitz-Prozesse: „Nichts gehört der Vergangenheit an, alles ist Gegenwart und kann wieder Zukunft werden“.

Die frierenden Menschen verlassen den Friedhof, zurück bleiben die bunten Kränze mit ihren bedruckten, mahnenden Bändern.