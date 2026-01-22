Nominierungen von Film „Blood & Sinners“: Vampir-Südstaatendrama stellt Oscar-Rekord auf
Die 98. Oscars stehen an – und „Blood & Sinners“ bekommt gleich 16 Nominierungen. Die deutschen Chancen sind diesmal dagegen minimal.
dpa | Mit sensationellen 16 Nominierungen geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama „Blood & Sinners“ von Ryan Coogler als großer Favorit ins Oscar-Rennen – und übertrumpft damit die bisherigen Rekordhalter.
14 Gewinnchancen hatten in der langen Oscar-Geschichte der Klassiker „Alles über Eva“ von 1950, der Blockbuster „Titanic“ im Jahr 1998 und zuletzt das Film-Musical „La La Land“ (2017). Die Zahl der Kategorien, in denen die Filmpreise verliehen werden, hat sich in der Geschichte der Oscars allerdings immer mal wieder leicht verändert.
Auf den Plätzen folgten bei den diesjährigen Nominierungen der Film „One Battle after Another“ mit 13 Nominierungen sowie „Frankenstein“, „Marty Supreme“ und „Sentimental Value“ jeweils mit 9.
Deutscher Film schafft es nicht die Nominierungs-Endrunde
Zu den nominierten Schauspielern und Schauspielerinnen gehören Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ethan Hawke, Jessie Buckley, Emma Stone und Kate Hudson.
Der deutsche Film „In die Sonne schauen“ von der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski schaffte es dagegen nicht in die Nominierungs-Endrunde. Allerdings hat der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter mit seiner Musik zum Drama „Hamnet“ Chancen auf einen Oscar. Er wurde von der Filmakademie als einer von fünf Anwärtern in der Sparte „Beste Filmmusik“ nominiert. Die 98. Oscar-Verleihung soll am 15. März in Hollywood stattfinden.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert