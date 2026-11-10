Neues Projekt „Terra Transoderana“Alles Jute aus Deutschland und Polen

Es war die Zeit, in der es noch keine Plastikverpackungen gab. Vor mehr als 100 Jahren ließ der Unternehmer Max Bahr in Landsberg an der Warthe, heute Gorzów Wielkopolski, eine riesige Jutefabrik bauen. Die aus den Tropen importierte Rohjute wurde dort zu Garnen verarbeitet, und bald wurden in der 1903 errichteten Fabrik 35 Millionen Jutesäcke pro Jahr hergestellt. Die Zeit der teuren und in Handarbeit hergestellten Leinensäcke war vorbei.

Die neue Verpackung der Welt kam also auch in die heutige deutsch-polnische Grenzregion – und dennoch ist diese Geschichte weitgehend unbekannt. Auch deshalb hat Falko Neininger vom Landeshauptarchiv in Potsdam vor einigen Jahren eine umfangreiche Ausstellung zu Max Bahr erarbeitet, die auch in Gorzów zu sehen war. Den zweisprachigen Katalog dazu hat er mit in den Bus gebracht, der sich Anfang November von Frankfurt (Oder) aus auf den Weg nach Zielona Góra, ehemals Grünberg, macht.

„An Max Bahr wird deutlich, dass die Geschichte Brandenburgs ohne einen Blick über die Oder in den ehemaligen östlichen Teil der Provinz nicht erzählt werden kann“, weiß Neininger. Nun sollen der Geschichte von Max Bahr, dem Jutepionier der Region, weitere Geschichten folgen.

„Terra Transoderana“ heißt das auf drei Jahre angelegte Interreg-Projekt, zu dem sich die Europa-Universität in Frankfurt und die Universität Zielona Góra zusammengetan haben. Am 4. November wurde es im Rektoratssaal der Universität feierlich eröffnet.

 Es ist noch längst nicht ausgemacht, was diese Region zusammenhält – oder ob sie überhaupt schon eine gemeinsame Region ist

„Was ist diese Terra Transoderana eigentlich?“, fragt am Ende der Feierlichkeiten Magda Abraham-Diefenbach. Und das, obwohl sich die Kulturwissenschaftlerin seit Langem schon mit der Regionalgeschichte links und rechts der Oder beschäftigt. Sie hat eine Ausstellung über jüdisches Leben in der Region gemacht und ist wissenschaftliche Leiterin des Instituts für angewandte Geschichte. Mit Terra Transoderana will sie nun ein neues Kapitel in der Forschung über die Grenzregion aufschlagen.

Viele offene Fragen

Ihre Frage ist keineswegs rhetorisch. Denn trotz vieler gemeinsamer Erfahrungen und grenzüberschreitender Initiativen ist noch längst nicht ausgemacht, was diese Region zusammenhält – oder ob sie überhaupt schon eine gemeinsame Region ist. Ist die Oder noch immer eher Grenze oder schon Mittelpunkt? Wie reagieren die Verantwortlichen auf die anhaltende Abwanderung in Ostbrandenburg und in der benachbarten Woiwodschaft Lubuskie mit ihren beiden Verwaltungszentren Gorzów und Zielona Góra? Wie lässt sich die grenzüberschreitende Infrastruktur in Zeiten ausfallender Züge und wieder eingeführter Grenzkontrollen ausbauen oder zumindest aufrechterhalten?

Auf der polnischen Seite kommt noch ein Thema dazu, das in den vergangenen Jahrzehnten ein regionalgeschichtlicher Dauerbrenner war. „Anders als in Niederschlesien und in Westpommern gibt es für die Region zwischen Gorzów und Zielona Góra keinen Namen“, sagt Abraham-Diefenbach. Terra Transoderana ist also nicht nur ein Projekt, in dem Geschichten gesammelt und erzählt werden sollen. Es ist auch eine Art provisorische Dachmarke oder ein „Laboratorium“, wie es Abraham-Diefenbach nennt, in dem sich alle einbringen sollen, denen die Zukunft der Grenzregion am Herzen liegt.

Dabei ist der Blick über die Oder, das wird bei der Eröffnung schnell deutlich, nicht nur Namensgeber für das Projekt, sondern er soll auch geübte Praxis werden. Dagmara Jajeśniak-Quast, Viadrina-Studentin der ersten Stunde und später sogar Vizepräsidentin der Europa-Universität, formuliert es beim Auftakt so: „Das andere Ufer wird zum Ort, dessen Perspektive wir für die eigene Erkenntnis brauchen.“

Inzwischen freilich ist der Wunsch nach grenzüberschreitendem Erkennen drastisch zurückgegangen. Nicht nur an der Viadrina, die mit sinkenden Studierendenzahlen zu kämpfen hat, sondern auch in Zielona Góra. Das sagt Marceli Tureczek, Direktor des Instituts für Geschichte an der Universität. „Vor allem die Jungen haben das Interesse an der Region verloren“, sorgt er sich. „Ich freue mich deshalb, dass das Projekt auch eine Bildungsdimension hat.“

Tatsächlich sollen im Rahmen von Terra Transoderana ein Handbuch, ein Geschichtsspiel sowie eine Bildungsreise für Schülerinnen und Schüler sowie eine internationale Sommerakademie für Studierende entstehen. Das alles soll Lust machen auf Geschichten wie die von Max Bahr – und vor allem junge Menschen dazu anregen, sich mit der Geschichte der Region auseinanderzusetzen und sich ein Stück weit in ihr zu verwurzeln.

Weinanbau verbindet

Stoff für solche Geschichten gibt es reichlich. In Zielona Góra etwa ist es die Geschichte des Weinbaus. Seit zahlreiche Winzer ihre Weinberge mit wachsendem Erfolg bewirtschaften, weint keiner mehr dem Wein aus Grünberg hinterher, von dem ein Spötter einmal dichtete: „Er ist ein Wein für Mucker, für die schlechtesten Dichter und dergleichen Gelichter.“

Ähnlich wortgewandt, nur lobend statt spottend, preist die junge Verkäuferin eines Weingeschäftes in der Altstadt von Zielona Góra die Geschmacksrichtungen des heimischen Rieslings und Souvignier Gris’ an. Dann aber erzählt sie, wie um die These von Marceli Tureczek zu beweisen, dass sie vor dem Beginn ihres Studiums drei Monate nach China reise, um dort die Sprache zu lernen. In Berlin war sie dagegen noch nie.

Was wäre, wenn im Rahmen von Terra Transoderana nicht nur ein Citizen-Science-Projekt oder ein Projektseminar für Schülerinnen und Schüler zur Geschichte und Gegenwart des Weinanbaus in Grünberg und Zielona Góra angeboten würde, sondern auch zum Weinanbau auf der deutschen Seite der Oder? Dort zum Beispiel baut das Weingut Patke mit Erfolg Reben in Pillgram bei Frankfurt an. Die Oder als Weinregion neben Mosel und Rheinwein – auch damit ließe sich Geschichte erzählen.

 Die bisherigen Bemühungen, über die Oder hinweg zusammenzuwachsen, sind etwas festgefahren

Als „naheliegend und überfällig“ bezeichnet Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow im Rektoratssaal das Projekt. „Sie sprengen alle Grenzen, der Wissenschaft, der Museen, der Kultur“, macht er den Akteurinnen und Akteuren Mut. Maciej Siwicki, Erster Vizewoiwode der Woiwodschaft Lubuskie, betont, dass mit dem Projekt in der Grenzregion eine neue Form des Dialogs geschaffen werden könne.

Es sind nicht nur freundliche Worte, die auch die Offiziellen in beiden Ländern an die Versammelten der feierlichen Inauguration richten. Es ist vielleicht auch die Erkenntnis, dass die bisherigen Bemühungen, über die Oder hinweg zusammenzuwachsen, etwas festgefahren sind. Bester Beweis dafür ist die Busfahrt. Denn eigentlich hätten die Teilnehmenden aus Frankfurt auch mit der Regionalbahn 91 nach Zielona Góra fahren können.

Doch wegen technischer Probleme wurde die Verbindung im September gestrichen. Bis Mitte Dezember sollen Ersatzbusse fahren. Ein Zusammenwachsen links und rechts der Oder sieht anders aus.

„Durch Grenzziehungen und zahlreiche Wanderungsbewegungen sind Wissen und Wahrnehmung der gemeinsamen Geschichte sowie des kulturellen und historischen Raums verloren gegangen“, sagt Magda Abraham-Diefenbach. Das gelte sowohl für das östliche Brandenburg als auch für die Ziemia Lubuska, das Lebuser Land auf der polnischen Seite.

Auch die Landschaft gehört dazu

Nicht verloren gegangen sind dagegen die Hinterlassenschaften des kulturellen Erbes, die heute auf deutscher wie auf polnischer Seite zu finden sind. Nicht nur Fabriken wie die von Max Bahr gehören dazu, sondern auch große Landschaftsumwälzungen wie die Trockenlegung des Oderbruchs, der an der Warthe, wo sie in die Oder mündet, die Trockenlegung des Warthebruchs folgte.

Und überall, wo neue Siedler kamen, kam die neue Zeit – und mit ihr kamen Namen für Ortschaften, die an die Neue Welt erinnern sollten. Nur, dass die nicht in Amerika lag, sondern auf beiden Seiten der Oder. Philadelphia und Neu-Boston bei Storkow. Maryland und Neu-Amerika an der Warthe, aber auch Sumatra und Ceylon.

Für die neue Heimat einen Namen zu finden, war damals offenbar leichter als heute. Doch die Geschichte mit der Jute, die bleibt. Als Gastgeschenk für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der feierlichen Eröffnung gibt es am 4. November einen Jutebeutel mit dem Aufdruck „Terra Transoderana“.

Danach fährt der Bus über die Oder wieder zurück nach Frankfurt.