Slay! It’s Giving! Iconic! Für alle Boomer, die das nicht verstehen: Das heißt so was wie „knorke“ oder „flott“ in Gen-Z-Sprache, die man schon beherrschen muss, um die neue InStyle Gen Z als lesbar zu empfinden.

Die Gen Z, das ist die Generation Z, geboren etwa von 1997 bis 2012. Und die InStyle, das ist ein Magazin des Burda Verlags, das mit dafür gesorgt hat, dass viele junge Mädchen ihre Körper hassen.

Damit will der Ableger für die neue Generation nun aufräumen. Neben etlichen Kaufempfehlungen, Beauty-Tipps und unkontroversen Bildern normschöner Personen gibt es auch einen Artikel, der mit dem krankhaften Wunsch, dünn sein zu wollen, abrechnet. Das ist ungewöhnlich und erfreulich – sogar lesenswert. Auch eine Kulturanalyse über die Rückkehr des Pop sticht heraus.

Anderes bleibt grenzwertig oberflächlich. Etwa ein Interview mit der Sängerin Zoe Wees. Keine einzige kritisch anmutende Frage hat es da reingeschafft – leider, denn bei Wees’ Social-Media-Nutzung (circa elf Stunden Screentime täglich) und Konsumverhalten („Wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, shoppe ich es …“) hätte man durchaus eine ungemütliche Nachfrage stellen können.

Regelrechte Kaufvorschläge

Klar, ein Stylemagazin ist nicht für Konsumkritik da. Ganz im Gegenteil: Die „Members of the Editorial Board“, also die Redakteur_innen, machen regelrechte Kaufvorschläge. Micro-Trend ist hier kein Unwort. 21 Euro teures Protein-Popcorn von Khloé Kardashian oder Metalltassen von Erewhon für 51 Euro sind betitelt mit „DAS müsst ihr euch schnappen“.

Und dann gibt es noch die krampfhaft untergebrachten Gen-Z-Ausdrücke: „Main Character Vibes activated“, „wir sind obsessed“, „komplett random“ – das kann beim Lesen wie Brainrot wirken. Ob das die Gen Z abfeiert? Oder doch nur die „Members of the Editorial Board“?

„InStyle Gen Z“, erste Ausgabe am 31. Mai 2025 erschienen