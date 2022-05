Neues Gesetz im US-Staat Oklahoma : Abtreibungen fast unmöglich

Oklahoma verabschiedet ein Gesetz, das Abtreibungen ab Empfängnis verbietet, mit nur wenigen Ausnahmen. Der Gouverneur muss noch unterschreiben.

BERLIN taz | Die Legislative von Oklahoma – die aus dem Repräsentantenhaus und dem lokalen Senat besteht – hat am Donnerstag einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der fast alle Abtreibungen ab dem Zeitpunkt der Befruchtung verbietet.

Damit geht das Gesetz sogar noch weiter als das Anti-Abtreibungsgesetz in Texas: Dort sind Abtreibungen verboten, sobald ein Herzschlag vorhanden ist, oft ab der sechsten Woche. Anfang Mai wurde ein sehr ähnliches Gesetz in Oklahoma verabschiedet, das nun entworfene baut darauf auf.

Unterschreibt der republikanische Gouverneur Kevin Stitt den Entwurf, würde er sofort in Kraft treten. Stitt hatte bereits zuvor angekündigt, dass er Oklahoma zu dem US-Staat machen wolle, der sich am meisten für das „Recht auf Leben“ einsetze.

Sowohl das Anfang Mai als auch das nun verabschiedete Gesetz sehen lediglich wenige Ausnahmen vor: Etwa in medizinischen Notfällen oder im Fall von Vergewaltigung – aber nur, wenn diese polizeilich angezeigt wurde.

10.000 Dollar Belohnung für Denunzianten

Der Gesetzentwurf ermöglicht es, Privatpersonen, Abtreibungsanbieter und jeden, der eine Abtreibung „unterstützt oder begünstigt“, zu verklagen, und orientiert sich dabei an dem kontroversen texanischen Anti-Abtreibungsgesetz.

Normalerweise ist die Durchsetzung eines Gesetzes Sache von Regierungsbeamten. Wer dessen Verfassungsmäßigkeit anfechten möchte, muss gegen diese Beamten vorgehen. Da Abtreibungen in den USA durch die „Roe vs. Wade“-Entscheidung aber grundsätzlich erlaubt sind und eine Anfechtung somit möglich wäre, lagert der Staat Texas die Strafverfolgung explizit an seine Bürger aus. Zeigen diese erfolgreich eine nach dem Gesetz illegale Abtreibung an, sollen sie 10.000 US-Dollar Belohnung erhalten.