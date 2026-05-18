Neuer oder Baumann?Die Zwischendenpfostenfrage der Nation

Eigentlich war ja schon lange alles geklärt. Oliver Baumann, so die Entscheidung des Bundestrainers vor nicht allzu langer Zeit, sollte als Nummer 1 zur WM nach Nordamerika fahren. Marc-André ter Steegen, man erinnere sich, laborierte an Verletzungen, stieg vereinsmäßig von Barça zum Farmklub FC Girona ab, um sich gleich noch mal zu verletzen, und Manuel Neuer hatte sich nach der EM 24 in die Rente verabschiedet.

Nun ist Oliver Baumann sicher ein sehr guter Torwart, aber keiner von Weltklasse, und sein Verein, die TSG Hoffenheim, spielte eine gute Saison, aber eben keine sehr gute, während Manuel Neuer mit Sensationsparaden zum Fortkommen des FC Bayern München in der Champions League beitrug und zum x-ten Mal Meister wurde.

Also wurde das Kritteln und das Raunen immer lauter: Ob Neuer, mittlerweile 40 Jahre alt, nicht unbedingt wieder ins DFB-Tor gehört? Wer, wenn nicht er? Auch andere Welttorhüter bewiesen noch im hohen Alter ihre Klasse: Dino Zoff, Gigi Buffon, Petr Cech … Zum Raunen kam Timing, denn das können die Bayern: Nach den sehr guten Halbfinalspielen Neuers gegen Paris wurde sein Vertrag in München pünktlich zur hochgeraunten Debatte um ein weiteres Jahr verlängert, derweil sich Baumann in der entscheidenden Partie um einen CL-Platz vier Dinger im bedeutungslosen Mönchengladbach fing.

Nach der Partie gab er sich, mittlerweile auch schon 35, schmallippig, was seine Position als Nr. 1 in der Nationalmannschaft anging. Er tat einem fast schon leid: Das dachte sich wohl ausgerechnet auch die Sportredaktion der Bild, die von einer „menschlichen Katastrophe für Baumann“ fabulierte, während sich der Bundestrainer an prominenter Stelle im ZDF weiter lustig ausschwieg.

Gut, die Deadline für den Kader ist am Donnerstag, bis dahin werden wir es wissen müssen. Koan Neuer, doch Neuer? Baumann baut auf? Die Schlagzeilen warten schon. Oder ist Nagelsmann cleverer als gedacht und wird angesichts Neuers Wade, die am Samstag gegen Köln „zumachte“, zu Recht gewartet haben? Timing, davon verstehen alternde Körper meist nicht so viel. Oder doch, nur eben ganz anders als vielfach gewünscht.