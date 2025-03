Im Notfall sollte man sich neben unserem wundervollen Freund und Helfer, der Polizei, auf Familienangehörige, Verwandte oder Freun­d:in­nen verlassen, die schnell handeln können, einen kühlen Kopf bewahren und vor allem zuverlässig sind.

Dieser sollte alles sein, außer tollpatschig oder verantwortungslos. Ein neuer Tiktok-Trend zeigt aber genau das: Notfallkontakte, die die Spitze der menschlichen Tollpatschigkeit und Lächerlichkeit verkörpern sollen. Leute, die ihren Kopf tief in den Schnee stecken oder versuchen, mit einer Kettensäge eine Bierflasche aufzusägen.

Verzettelte Idioten also. Der Zusammenschnitt an Videoclips, die wahrscheinlich die Top Ten der tollpatschigsten Momente darstellen sollen, werden mit „Das ist mein Notfallkontakt“ betitelt. Vor allem Millennials (Jahrgang 1981 bis 1996) werden vom Emergency Contact Trend in den Bann gezogen. Der ­satirische Trend soll aufzeigen, dass die Notfallkontakte vieler Personen auch ziemlich ­tollpatschig sein können. Er hinterfragt damit unser Verständnis vom Notfallkontakt und zeigt auf: Er ist auch nur eine normale Person wie du und ich.

Untermalt werden die Videos von (nicht mit) einem heiter-fröhlichen Song aus der Disney-Steinzeit. Hannah Montanas (Miley Cyrus) „Ordinary Girl“: „I’m just an ordinary girl“ läuft im Hintergrund, während der Notfallkontakt versucht, Parkour-Übungen zu machen und kläglich scheitert.

Der Trend wurde von Tiktok-Userin Paiz ins Leben gerufen, die Ende Januar ein ­Video ihres Partners hochlädt, welcher sich auf Medizinbällen abrollte. Betitelt hatte sie das Tiktok mit: „Ich stelle fest, dass ich meinen Notfallkontakt von meiner Mutter auf diesen Mann geändert habe.“

Wenn man in die Tiefen des neuen Trends eintaucht, fällt einem schnell auf: Sehr viele der Clips wirken gestellt oder dumm, nicht humorvoll. Die Millennials sind schon wieder cringe!, denke ich mir, während ich irgendeinem Typen beim Stolpern zuschaue.

Ins Lächerliche gezogen

Wenn man bedenkt, dass die Videoclips ein Kaleidoskop an Tollpatschigkeit sein sollten, wirken einige Crea­to­r:in­nen verzweifelt, einen witzigen Clip ihres Notfallkontakts aus ihren Fotogalerien herauszukramen. Oder noch schlimmer: Sie wirken so gestellt, als wären die Videoclips mit dem Gedanken, „Okay, du musst jetzt möglichst tollpatschig wirken!“, fabriziert worden.

Perfekt ist es ja dann wahrlich, wenn ein neuer Witz ins Spiel kommt: Der gestellte und verzweifelte Charakter einiger Tiktoks wird parodiert und ins Lächerliche gezogen.

„Wie manche eurer emergency contacts aussehen“ steht dann im Bild, während jemand herumtorkelt und ganz im Golden-Retriever-Style in die Kamera grinst. Der Parodie sind wahrlich keine Grenzen gesetzt! „Wenn jemand den Emergency Contact Trend macht und es ist das unwitzigste Video, das die Menschheit jemals gesehen hat.“

Die ganzen Tiktok-Zyniker wirken mit ihren Parodien witziger als die komischen Tiktoker, die versuchen, ihre Partner als die größte tollpatschige Person der Welt zu verkaufen.

Zwischen den Zynikern und Idioten zeigt der Trend vor allem eins: Notfallkontakte sind mehr als nur seriös und loyal. Hinter der Nummer des Kontakts steckt eine ganze Person mit all ihren Ecken und Kanten. Ob nun tollpatschig oder an der Grenze zum Idiotentum.