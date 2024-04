Netflix-Serie über Missbrauch an Männern : Ehrlich, mutig, verletzlich

„Rentierbaby“ ist eine einzigartige Geschichte, gespielt von dem, der sie wirklich erlebte. Es geht um sexuellen Missbrauch an Männern.

Martha (Jessica Gunning) hat krauses Haar, ist seltsam geschminkt und stark übergewichtig, sie lügt über ihren angeblichen Job als Anwältin und kann sich kein Getränk im Pub leisten.

Sofort hat Donny (Richard Gadd) Mitleid mit ihr. Und doch weiß er, dass das unfair ist. Wie immer steht er hinterm Tresen des Heart-Pub im Londoner Stadtteil Camden und zapft ein Bier, als Martha reinkommt. Donnys Mitleid ist es, das die beiden in ein Gespräch verwickelt.

Martha verliebt sich bald in ihr „Rentierbaby“, wie sie Donny nennt. Er genießt ihre Aufmerksamkeit und dass sie über ihn lacht. Denn Donny ist erfolgloser Comedian. Und auch wenn Donny es nicht ist, so ist die Serie doch zum Schreien komisch. Was zunächst harmlos scheint, nimmt bald eine dramatische Wendung: Es dauert nicht lange, bis sich Martha als gnadenlose Stalkerin entpuppt. Dennoch wird es Donny nicht gelingen, sich von ihr zu lösen. Zu verstrickt miteinander sind die beiden mittlerweile.

Richard Gadd, der Donny verkörpert, liefert in „Rentierbaby“ nicht nur schauspielerisch ab, sondern schrieb auch das Drehbuch für die Miniserie. Denn die basiert auf seinem eigenen Leben, wie die Schrift „This is a true story“ auf dem Bildschirm verrät. So sei er selbst mehrere Jahre lang von einer Frau gestalkt worden, die ihn „baby reindeer“ nannte.

Verwirrte Sexualität, geplatzte Träume

Die Serie ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Sie fesselt die Aufmerksamkeit mit einem spannenden Plot, untermalt den mit einem tollen Soundtrack und überzeugt mit fantastischen schauspielerischen Leistungen von Gadd und Gunning.

Donnys eindringliche Erzählstimme trägt dabei durch die Handlung, ohne vor Themen wie Trauma, verwirrter Sexualität, geplatzten Träumen und sexuellem Missbrauch an Männern zurückzuschrecken. Besonders Letzteres wird mit einer Ernsthaftigkeit besprochen, die es in der Serien- und Filmwelt bisher selten gegeben hat.

„Rentierbaby“ ist eine verletzliche und zugleich mutige Darstellung von Männlichkeit. Die Serie verführt das Publikum mit großen Lachern, nur um ihm im nächsten Moment mit roher Trauer in den Magen zu treten.