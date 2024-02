Nachwahlen im Vereinigten Königreich : Sir Starmer weiter auf Siegkurs

In zwei Nachwahlen konnte sich Labour am Donnerstag behaupten. Ein Erfolg für die linke Partei.

LONDON taz | Als ekstatisch bezeichnete die 28 Jahre alte Labour-Kandidatin Gen Kitchen ihren Sieg. Dann hielt sie sich wieder an die merkbar vorbereiteten Texte mit den Slogans ihrer Partei. Sie bekam 13.844 Stimmen, also 45,9 Prozent, bei der Nachwahl im englischen Wellingborough, 100 Kilometer nördlich von London. 2019 hatte Labour dort noch einen ordentlichen Rückstand. Damals gewann der konservative Peter Bone mit 62,2 Prozent und Labour lag von 35,7 Prozentpunkte dahinter.

Dieses Mal wählten Welligboroughs konservative Kandidatin Helen Harrison lediglich 24,6 Prozent. Die unabhängige Kandidatin Marion Turner-Hawes wählten nur 1.115 Wähler:innen, das entspricht 3,7 Prozent der Stimmen. Labour konnte in Wellingborough seit 19 Jahren nicht mehr gewinnen.

Und auch im westenglischen Wahlkreis Kingswood, in der Nähe von Bristol, wo am Donnerstag ebenfalls für das Parlament nachgewählt wurde, nachdem der konservative Abgeordnete Chris Skidmore aus Protest zur konservativen Klimapolitik zurückgetreten war, konnte Labour zum ersten Mal seit 2010 triumphieren. Labours Kandidat Damien Egan, einst Bürgermeister im Südlondoner Bezirk Lewisham, gewann mit 11.176 Stimmen, die 44,9 Prozent entsprechen, und feierte seinen Sieg als Erstes mit einem Kuss und einer Umarmung seines Ehemanns.

2019 stand Labour hier mit 33,4 Prozent noch hinter den Tories, die 56,2 Prozent der Stimmen erzielten. Die Tories erreichten diesmal nur 34,9 Prozent. Da der Wahlkreis zu den bevorstehenden Nationalwahlen aufgrund Veränderungen der Wahlkreise abgeschafft wird, muss Egan dann im Wahlkreis Bristol North-East kandidieren.

Labour siegt trotz Krise

Seit Juni letzten Jahres hat Labour nun ganze sechs parlamentarische Nachwahlen gewonnen und die Nachwahl in Boris Johnsons ehemaligen Wahlkreis Uxbridge and West Rusilip nur knapp verloren. Ein weiterer Wahlkreis, Somerset and Frome, wechselte von den Konservativen an die Liberaldemokrat:innen.

Labour erzielte ihre Wahlsiege trotz der aktuellen Parteikrise. Obwohl sich der Labour-Kandidat in Rochdale – dort wird am 29. Februar nachgewählt – antisemitisch geäußert hatte, ließ die Partei nur zögerlich von ihm ab. In Kingswood spielte das Thema aber keine Rolle. Damien Egan ist zum Glauben seines Ehemanns konvertiert und selbst Jude.

Mit Blick auf die Ergebnisse schätzte bei der BBC der renommierte britische Wahlexperte Professor Sir John Curtice, der Labour-Vorsitzende Keir Starmer sei auf Kurs, der nächste Premierminister des Vereinigten Königreichs zu werden. Starmer selbst lobte den Erfolg seiner Partei als fantastisch. Das zeige, dass Menschen eine Veränderung sehen wollten und dafür einer veränderten Labourpartei ihr Vertrauen schenkten.

„Konservative Familie“ muss sich wieder vereinen

Auch für die rechte Reform UK Partei war die Wahl ein Erfolg, sie etablierte sich. In Wellingborough erzielte sie mit 13 Prozent der Stimmen für Ben Habib das drittbeste Ergebnis und ihr bisher bestes Nachwahlergebnis.

Ben Habib, der Co-Parteiführer Reform-UKs ist, bezeichnete Reform UK nach dem Ergebnis als die „wahre“ konservative Partei. Auch in Kingswood wurde die einst von Nigel Farage und Geschäftsmann Richard Tice gegründete Partei drittstärkste Kraft, mit zehn Prozent der Stimmen. Während Nigel Farage sagte, Reform UK sei nun eine erwachsene Partei, betonte Tice, es sei nicht seine Aufgabe, die konservative Partei aufzupoppen, sondern eigene Programme vorzuschlagen.

Der konservative Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg schlug stattdessen vor, dass sich „die konservative Familie“ wieder vereinen müsse. Der Parteivorsitzende der Tories, Richard Holden, sprach von einem enttäuschenden Ergebnis in beiden Nachwahlen für seine Partei. Die Ergebnisse werden Premierminister Rishi Sunak weiter unter Druck setzen.

Labour-Chef Keir Starmer führte das schlechte Abschneiden der Tories auf die wirtschaftliche Rezession zurück. Die zeige, dass Premierminister Sunak versagt habe. Dabei bezog er sich auf die neuesten Angaben des britischen statistischen Amtes, laut derer die britische Wirtschaft zwischen Oktober und Dezember um 0,3 Prozent stagnierte.