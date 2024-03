Nachwahl im Vereinigten Königreich : Gaza-Populist siegt über Labour

George Galloway gewinnt bei einer Nachwahl den Parlamentssitz von Rochdale. Danach vergleicht er sich mit Winston Churchill.

LONDON taz | „Keir Starmer, das ist für Gaza“, mit dieser Attacke gegen den Labourchef Keir Starmer begann der 69-jährige George Galloway seine Siegesansprache. Am frühen Morgen waren die Ergebnisse der Nachwahl im nordenglischen Rochdale da. Galloway wählten 12.335, was 39,7 Prozent der abgegebenen Stimmen entspricht. Er zieht nun für Rochdale ins Parlament.

Der bisherige Labourabgeordnete in Rochdale, Tony Lloyd, war an Krebs gestorben. Galloway war bis zu seinem Austritt 2004 schottischer Labourabgeordneter in Glasgow. Sein Sieg ist der dritte seit 2012, den er mit einer von ihm selbst gegründeten Partei in einer Gegend mit hohem muslimischen Bevölkerungsanteil und politischen Aussagen bezüglich Kriegen im Nahen und Mittleren Osten gewann.

Mit schwarzem Feorahut, Anzug und Krawatte bekleidet, verglich sich der Linkspopulist Galloway am Freitagmorgen mit keinem geringeren als Winston Churchill. In seiner zehnminütigen Ansprache verkündete er zudem, sein Sieg sei der Beginn einer Bewegung gegen die Labourpartei, welche das Vertrauen muslimischer Wäh­le­r:in­nen verloren habe.

Sicherlich hilfreich für Galloway war, dass die Labourpartei vor zwei Wochen ihren Kandidaten in Rochdale, Azhar Ali, fallen ließ. Ali hatte sich im Zusammenhang mit dem Massaker der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober antisemitisch geäußert. Dadurch hatte er das Vertrauen seiner Partei verloren. Das dabei entstehende politische Vakuum konnte Galloway für sich nutzen.

Angeblich Angriffe auf Reform UK-Kandidaten

Ein großer Teil seines Wahlkampfmaterials zeigte die palästinensische Fahne als Hintergrund, und viele muslimische Be­sit­ze­r:in­nen zeigten sie in den Schaufenstern ihrer Geschäfte in Rochdale. Galloways Sieg wird somit vor allem der Unterstützung den knapp 19 Prozent muslimischer Bevölkerung in Rochdale zugeschrieben.

Inmitten seiner Ansprache wurde Galloway von einer Klimaaktivistin unterbrochen, die ihm vorwarf, er unterstütze Gas- und Ölförderung in der Nordsee. Die An­hän­ge­r:in­nen des Populisten skandierten daraufhin „Galloway, Galloway“ vermischt mit „Go Away! (Geh weg!)“. Durch das Eingreifen des Sicherheitspersonals kam Galloway dann wieder zu Wort.

Als Ziele nannte er neben seinem Einsatz für Gaza die Sanierung des Glockenturms Rochdales, die Wiederetablierung des Fußballvereins, aber auch den Einsatz für Schwangerschafts- und Geburtsdienste. Zudem sprach er über das Fehlen von Polizeizellen „für Schurken“, und merkte dabei an, dass der Kandidat der rechten Reform UK Partei, Simon Danczuk, wohl froh über diesen Mangel sei. Was genau er mit dieser Anspielung über seinen Konkurrenten meinte, ließ er offen.

Danczuk war ebenfalls einst Labourmitglied und als solches der Abgeordnete Rochdales. Während des Wahlkampfs soll er Todesdrohungen und rassistischen Angriffen ausgesetzt gewesen sein, wie der Co-Parteichef von Reform UK, Richard Tice, auf der Plattform X verkündete. Er behauptete zudem, die Wahl sei nicht frei und fair gewesen, Danczuk sei der Auftritt bei einem Wahlpodium verwehrt worden.

Zu Danczuks Schutz sei dieser gezwungen gewesen, seinen Aufenthaltsort zu ändern. Un­ter­stüt­ze­r:in­nen seien ebenfalls bedroht werden. Nigel Farage, Mitgründer der Partei, gab auf X an, Tice habe Un­ter­stüt­ze­r:in­nen der Partei gebeten, der Verkündung des Wahlergebnisses in Rochdale aus Sicherheitsgründen fernzubleiben. Danczuk bekam bei der Wahl in Rochdale 1.968 Stimmen und wurde damit Fünfter.

Galloways Sieg sorgt für Beunruhigung

Laut Galloway habe ihn Tice gebeten, für Reform UK zu kandidieren. In Interviews behauptet der Populist, Textnachrichten zu besitzen, die das belegen.

Die britische Organisation „Campaign Against Antisemitism“ verkündete, Galloways Sieg beunruhige sie. Verschiedene Beispiele aufzählend, habe Galloway eine scheußliche Vergangenheit der Hetzte gegen die jüdische Bevölkerung.

Trotzdem sank durch Galloways Kandidatur offenbar auch die Chance des unabhängigen Kandidaten aus Rochdale. David Tully, dessen Familie in Rochdale seit Generationen Fahrzeuge repariert und der sich dafür einsetzten wollte, der Stadt wieder einen guten Ruf zu geben, kam mit 6.628 Stimmen auf 21,3 Prozent und landete damit an zweiter Stelle.

Dies entging auch Galloway nicht. Sein eigener Sieg und das gute Ergebnis Tullys seien eine Absage an Labour und die Tories.