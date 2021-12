Nachrichten in der Coronakrise : Mediziner für härtere Maßnahmen

Mehrere führende Wissenschaftler halten die beim Bund-Länder-Gipfel beschlossenen Maßnahmen für unzureichend. Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht.

Inzidenz in Deutschland steigt wieder leicht

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 74.352 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 2.062 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 76.414 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder auf 442,1 von 439,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

390 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 102.568. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als sechs Millionen Corona-Tests positiv aus. (rtr)

Wissenschaftler für härtere Maßnahmen

Führende Virologen und Epidemiologen kritisieren die am Donnerstag von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktbeschränkungen nur für Ungeimpfte. „Es ist ein Fehler, Kontaktbeschränkungen für Geimpfte auszuschließen“, sagt Virologe und Stiko-Mitglied Klaus Überla dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Inzwischen würden fast die Hälfte der symptomatischen Infektionen bei Geimpften auftreten. „Die Geimpften spielen eine beträchtliche Rolle bei der Ausbreitung des Virus“, so der Virologe.

Der Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie kritisiert ebenfalls die mangelnde Überprüfbarkeit von Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich: „Es wäre besser gewesen, Kontaktbeschränkungen für alle zu verhängen.“ Dies könnte leichter überprüft werden und zugleich besser für ein Absinken der Infektionen sorgen“, so der Experte.

Auch der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, fordert zusätzlich zu den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz verschärfte Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte. „Wir brauchen deutliche Kontaktbeschränkungen, aktuell tatsächlich am besten für alle“, sagt der Divi-Präsident dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Hinzu käme, dass man über die neue Virusvariante Omikron noch nicht genug wisse und deswegen besonders vorsichtig sein müsse. „Es ist wichtig und richtig, dass nun bundeseinheitliche Maßnahmen und Grenzwerte beschlossen worden sind. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass einheitliche Maßnahmen am effektivsten wirken“, so Marx.

Und auch der Ärztepräsident Klaus Reinhardt hält die Beschlüsse des Corona-Gipfels für unzureichend. Er forderte, dass für Geimpfte und Genesene bundesweit und obligatorisch in Bars, Restaurants sowie für Sportaktivitäten und Kulturveranstaltungen in Innenräumen die 2G-plus-Regelung gelten solle, „also geimpft, genesen und getestet“, sagte Reinhardt. Vor allem müssten die Einhaltung der Zutrittsvoraussetzungen strikt kontrolliert und deren Missachtung verbindlich sanktioniert werden. (rtr/epd)

Vierte Welle in Südafrika

Südafrikas Gesundheitsminister Joe Phaahla sieht sein Land wegen der neuen Virus-Variante Omikron nach eigenen Worten am Beginn einer vierten Corona-Welle. Trotz der steigenden Infektionszahlen seien aber die Krankenhäuser noch nicht von einer Überlastung bedroht, sagt Phaahla bei einer Pressekonferenz. Die neue Corona-Variante sei inzwischen in sieben der neun Provinzen des Landes festgestellt worden. Er hoffe aber, dass weiterhin milde Symptome mit Omikron in Verbindung gebracht werden und es nicht zu übermäßig vielen Todesfällen komme. Die bisherigen Erkenntnisse seien, dass der beste Schutz weiterhin die Impfung sei. (rtr)

Airlinechef fürchtet Pleitewelle

Der Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings, Jens Bischof, fürchtet angesichts der Folgen der Corona-Pandemie eine Pleitewelle im Luftfahrtsektor. Trotz der leichten Erholung in den zurückliegenden Monaten könnte für einige Fluggesellschaften noch die Rechnung kommen, sagte Bischof dem Tagesspiegel. Er sieht dabei vor allem Wettbewerber im Markt bedroht. (afp)