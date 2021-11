Nachrichten in der Coronakrise : Scholz plant Bund-Länder-Gipfel

Erstmals werden mehr als 50.000 Coronaneuinfektionen gemeldet. Olaf Scholz fordert strengere 2G-Kontrollen und kündigt ein Krisentreffen in der nächsten Woche an.

Krisentreffen am Donnerstag

Die Bund-Länder-Runde zum Kampf gegen den dramatischen Anstieg der Corona-Infektionszahlen soll am kommenden Donnerstag zusammenkommen. Das kündigte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), am Donnerstag bei Twitter an. Ein Regierungssprecher in Düsseldorf bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur den Termin.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben Die Corona-Lage spitzt sich immer weiter zu. Immer mehr Menschen erkranken an #Covid. Das kann uns nicht kalt lassen. Bund und Länder haben gemeinsam die Verantwortung für ein wirksames und abgestimmtes Vorgehen. Im Einvernehmen mit der Bundeskanzlerin

1/2 — Hendrik Wüst (@HendrikWuest) November 11, 2021

„Gut, dass nun endlich von allen Seiten Bereitschaft für diese dringend notwendige Abstimmung da ist. Corona kennt keine Regierungspause“, schrieb Wüst. Er lade im Einvernehmen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der SPD-Seite zu dem Termin ein. Die Corona-Lage spitze sich immer weiter zu, immer mehr Menschen erkrankten. „Das kann uns nicht kalt lassen. Bund und Länder haben gemeinsam die Verantwortung für ein wirksames und abgestimmtes Vorgehen“, erklärte Wüst. (dpa)

Olaf Scholz kündigt Bund-Länder-Runde an

Bund und Länder werden im Lauf der nächsten Woche auf Spitzenebene über die Corona-Krise beraten. Das kündigte der geschäftsführende Vize-Kanzler Olaf Scholz im Bundestag an. Es werde dann ein ganz klassisches Gespräch zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder geben, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Donnerstag im Bundestag. „Das ist das, was wir jetzt brauchen.“ Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich vehement für eine solche Ministerpräsidentenkonferenz ausgesprochen.

Gleichzeitig kündigte Scholz an, dass den Ländern mit den geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz alle Kompetenzen eröffnet werden sollten, damit sie differenziert nach den einzelnen Bereichen Entscheidungen treffen können.

Er äußerte Sympathie für 2G-Regelungen in den Bundesländern, etwa in Restaurants oder bei Veranstaltungen. Dabei wird nur Geimpften und Genesenen Zugang gewährt. Wichtig sei aber, diese Regelungen auch zu kontrollieren. „Es muss auch umgesetzt werden.“

Zuvor hatte Scholz auf Twitter geschrieben: „Die Corona-Lage ist besorgniserregend“. (rtr/taz)

Kretschmer will Weihnachtsmärkte absagen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert angesichts der stark steigenden Corona-Infektionszahlen die Absage von Weihnachtsmärkten. Bund und Länder müssten Bürgermeistern, Landräten und Marktbetreibern diese schwere Entscheidung jetzt abnehmen, wird der CDU-Politiker von den Sendern RTL und ntv zitiert. „Man kann sich doch nicht vorstellen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt steht, Glühwein trinkt, und in den Krankenhäusern ist alles am Ende und man kämpft um die letzten Ressourcen.“ Zugleich äußerte Kretschmer Kritik an den pandemiepolitischen Plänen der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP. „So, wie die neue Regierung, die sich jetzt aufmacht, agiert, ist es viel zu langsam.“ (rtr)

Bundestag jetzt mit 3G

Gegen die Stimmen der AfD hat der Bundestag die Geltung der 3G-Regelung für die Plenarsitzungen bis Ende Januar beschlossen. Der Zutritt zum Plenarsaal solle ausschließlich Menschen vorbehalten bleiben, die vollständig geimpft, genesen oder aktuell getestet sind und dies auch nachweisen können, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) zum Auftakt der Sitzung am Donnerstag.

Abgeordnete, die keinen entsprechenden Nachweis vorlegen können, dürften nur auf den Tribünen an der Sitzung teilnehmen, sagte Bas. Dort können sie über Mikrofone das Wort ergreifen, auch an Abstimmungen dürfen sie dort teilnehmen. (afp)

Karnevalsprinz hat Corona, Empfang abgesagt

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat am Donnerstag den traditionellen Empfang im Rathaus zum Karnevalsauftakt am 11.11. abgesagt. Der Grund dafür ist, dass sich der Karnevalsprinz Sven I. mit Corona infiziert hat. Das Kölner Dreigestirn, bestehend aus Prinz, Bauer und Jungfrau, hat deshalb alle Termine abgesagt. (dpa)

Ethikrat jetzt auch für teilweise Impfpflicht

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage rät der Deutsche Ethikrat, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen zu prüfen. „Der Rat empfiehlt angesichts der gegenwärtigen pandemischen Situation nun ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen eine ernsthafte und rasche Prüfung einer berufsbezogenen Impfpflicht in Bereichen, in denen besonders vulnerable Menschen versorgt werden“, teilte das Gremium am Donnerstag mit.

Der Ethikrat nannte konkret Menschen, die schwer oder chronisch Kranke sowie hochbetagte Menschen versorgen – „wie ärztliches und pflegendes Personal, aber auch Mitarbeitende des Sozialdienstes, der Alltagsbegleitung oder der Hauswirtschaft“.

Der Ethikrat empfehle der Bundesregierung, „unverzüglich eine hinreichend differenzierte gesetzliche Regelung für eine berufsbezogene Impfpflicht zu prüfen und gegebenenfalls eine praktikable und effektive Umsetzung vorzubereiten“. Dabei müssten „vielfach diskutierte Sorgen um etwaige negative Konsequenzen einer solchen Maßnahme, etwa Berufsausstiege in den betroffenen Berufsgruppen“, berücksichtigt werden. Diese seien aber „im Rahmen der Schutzpflichten gegenüber Menschen aus Hochrisikogruppen zu bewerten“.

Das Gremium äußerte die Hoffnung, „dass bereits die Diskussion um die Einführung einer gesetzlichen Impfpflicht als ein Signal in den Institutionen wahrgenommen wird, zügig effektive, aufsuchende Impfkampagnen mit zielgruppenspezifischer Information und Aufklärung für die verschiedenen Berufsgruppen zu organisieren“. (dpa)

Coronafallzahl übersteigt 50.000

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat erstmals mehr als 50.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Donnerstag verzeichnete das RKI 50.196 neue Ansteckungen und damit so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Das sind über 16.000 Positiv-Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 33.949 Neuinfektionen gemeldet wurden.

Der 7-Tage-Mittelwert der Neuinfektionen steigt auf 31.697 und liegt damit erstmals über 30.000. Besorgniserregend ist dabei, dass auch das Tempo der 4. Welle trotz der bereits sehr hohen Fallzahlen noch weiter zunimmt. Der 7-Tage-Mittelwert liegt heute 60,9 Prozent über dem Stand vor einer Woche. Das Wachstumstempo hat sich binnen sieben Tagen mehr als verdreifacht.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben 50196! Die am Donnerstag gemeldete Zahl der #Corona-Neuinfektionen übertrifft nicht nur alles bisher dagewesene, sondern auch meinen Erwartungen. Der 7-Tage-Mittelwert steigt auf 31697 und liegt damit erstmals über 30.000. Die Inzidenz steigt laut RKI auf 249,1. (1/x) pic.twitter.com/lb05gGwPUf — Gereon Asmuth (@gereonas) November 11, 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 249,1 von 232,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

235 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit zeigt auch die Kurve der Corona-Todesfälle weiter deutlich nach oben. Der 7-Tage-Mittelwert klettert auf 143,7. Verglichen mit dem, was noch kommt, ist das aber wenig. Angesichts der aktuellen Zahlen der Neuinfektionen muss man leider davon ausgehen, dass die Höchststände der 3. Welle Anfang oder Mitte Dezember übertroffen werden und ein Mittelwert von etwa 300 Toten pro Tag erreicht werden wird. (taz)

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben Auch die Kurve der #Corona-Todesfälle zeigt weiter deutlich nach oben. Der Tageswert von 235 lässt den 7-Tage-Mittelwert auf 143,7 steigen. (4/x) pic.twitter.com/fhSiEr1QlO — Gereon Asmuth (@gereonas) November 11, 2021

Merkel fordert schnelles Handeln

Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert eine „gemeinsame nationale Kraftanstrengung“, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. „In Deutschland, muss ich leider sagen, ist unsere Impfrate … nicht hoch genug, um ein schnelles Ausbreiten des Virus zu verhindern“, sagte Merkel am Mittwochabend in Meseberg. „Jede Impfrate der Gesamtbevölkerung unterhalb von 75 Prozent ist damit verbunden, dass wir ein exponentielles Wachstum mit zu hoher Belegung der Intensivbetten haben werden.“ Deshalb brauche man Maßnahmen, um den Anstieg einzudämmen.

So müssten Bund und Länder bei der sogenannten Hospitalisierungsrate festlegen, ab wann man handeln müsse. Die Quote gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro Woche auf 100.000 Einwohner ins Krankenhaus eingeliefert werden. Merkel mahnte, dass sich die Inzidenzen in einigen Ländern wieder auf die Höchstwerte zum Jahreswechsel 2020/21 zu bewegten. „Das heißt, ein Handeln muss schnell verabredet werden, und wir müssen natürlich auch zu einer Kontrolle der Maßnahmen kommen, die wir beschlossen haben“, sagte sie. Zudem müssten die über 60-Jährigen schnell geimpft werden. Das seien etwa 24 Millionen Menschen in Deutschland und sogar noch mehr, wenn man die Pflegekräfte dazurechne. „Es bedarf also einer wirklichen gemeinsamen nationalen Kraftanstrengung“, mahnte sie.

Indirekt kritisierte die geschäftsführende Kanzlerin die SPD, trotz rasch steigender Zahlen weiter eine Ministerpräsidentenkonferenz abzulehnen. „Das Coronavirus nimmt keine Rücksicht darauf, ob wir gerade eine geschäftsführende Regierung haben oder ob wir gerade Koalitionsverhandlungen haben“, sagte sie. (rtr)

Lauterbach für strenge Kontrollen und Strafen

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält eine 2G-Regelung für die einzig wirksame Maßnahme gegen die Corona-Pandemie und hat sich für drastische Strafen bei Verstößen ausgesprochen. Entscheidend seien ganz strenge Kontrollen, sagte Lauterbach am Mittwoch in der ARD-Sendung „Maischberger“. Wenn beispielsweise ein Restaurant 2G nicht kontrolliere und damit auffalle, „dann führt das zu sechs Wochen Schließung“, sagte Lauterbach.

„Ohne den Mut, ganz drastisch und auch mit harten Kontrollen flächendeckend 2G einzuführen, werden wir diese Welle nicht in den Griff bekommen“, mahnte der SPD-Politiker. (afp)

SPD nun für 3G am Arbeitsplatz

Die Ampel-Parteien wollen nach Angaben von SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese über Änderungsanträge im Infektionsschutzgesetz eine 3G-Regel am Arbeitsplatz möglich machen. Man habe Gespräche mit den Gewerkschaften geführt, sagt Wiese in der ARD auf die Frage, warum die SPD ihren Widerstand gegen diese Maßnahme nun aufgebe. Angesichts der Infektionszahlen sei 3G am Arbeitsplatz „jetzt ein probates und richtiges Mittel“. Auf die Frage, wie dies angesichts der fehlenden Auskunftspflicht von Beschäftigten über ihren Impfstatus überprüft werden könne, verweist Wiese auf Abstimmungen mit dem Bundesarbeitsministerium. Dieses hatte sich bisher auch gegen Testpflichten von Beschäftigten ausgesprochen. (rtr)

Karneval beginnt mit 2G

Trotz stark gestiegener Corona-Inzidenzen soll am Donnerstag um 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison mit Tausenden Feiernden eröffnet werden. Dabei gilt in den Hochburgen Köln und Düsseldorf die 2G-Regel: In den abgesperrten Feier-Zonen unter freiem Himmel haben nur Geimpfte und Genesene Zugang. Ein negativer Corona-Test genügt nicht. (dpa)