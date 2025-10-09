Durchbruch nach rund zwei Jahren Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas: Beide Seiten haben in der Nacht zu Donnerstag der ersten Phase eines Friedensplans von US-Präsident Donald Trump zugestimmt, um ein Ende des Gaza-Krieges zu erreichen. „Das bedeutet, dass alle Geiseln sehr bald freigelassen werden und Israel seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen wird“, erklärte Trump am Mittwoch (Ortszeit).

Für die Geiseln sollen palästinensische Häftlinge freigelassen werden, außerdem sollen die Hilfslieferungen in den Küstenstreifen verstärkt werden. Unterzeichnet werden könnte die Vereinbarung bereits am Donnerstag in Ägypten.

Jubelfeiern in Gaza und Israel

7.30 Uhr: Die Nachrichten über die Einigung lösten im Gazastreifen und in Israel spontane Jubelfeiern aus.

In Tel Aviv versammelten sich die Familien der festgehaltenen Geiseln auf dem sogenannten „Platz der Geiseln“. „Präsident Trump, vielen Dank. Wir danken ihm, ohne ihn würden unsere Kinder nicht nach Hause zurückkehren“, sagte Hatan Angrest, dessen Sohn Matan eine der Geiseln ist. „Gott sei Dank für die Waffenruhe, das Ende des Blutvergießens und des Tötens“, sagte Abdul Madschid abd Rabbo in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens. (rtr)

Was über das Gaza-Abkommen bekannt ist

7.20 Uhr: Die Hamas soll im Rahmen der ersten Phase 20 lebende Geiseln freilassen, wie es aus Palästinenserkreisen hieß. Ein hochrangiger Hamas-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Israel fast 2.000 palästinensische Häftlinge freilassen werde. 250 von ihnen verbüßen den Angaben nach lebenslange Freiheitsstrafen, 1.700 wurden seit dem Beginn des Krieges festgenommen. Die Geiseln und die Häftlinge sollen binnen 72 Stunden nach der Umsetzung des Abkommens freikommen, hieß es aus Hamas-Kreisen.

In den ersten fünf Tagen der Waffenruhe sollen den Angaben nach täglich mindestens 400 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen. In den folgenden Tagen solle diese Zahl noch erhöht werden.

Auch die „sofortige“ Rückkehr von Vertriebenen aus dem Süden des Gazastreifens in die Stadt Gaza und in den Norden sei vorgesehen.

Die Einigung sehe auch einen Abzug der israelischen Truppen vor, sagte der Hamas-Vertreter. Sie beinhalte „Garantien“ von US-Präsident Donald Trump und den Vermittlern. (afp)

Botschafter begrüßt Einigung zwischen Israel und Hamas

6.50 Uhr: Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, hat den Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs begrüßt. Auf der Plattform X schreibt er: „Danke an die Friedensstifter! Es ist schön, mit der Aussicht auf ein Ende des Alptraums aufzuwachen: Ich kann es kaum erwarten, dass die Geiseln freigelassen werden und der Krieg endet.“ Er sei voller Energie, sich im Namen Deutschlands für Frieden, Wiederaufbau und Heilung einzusetzen. (dpa)

Israels Präsident: Trump verdient Friedensnobelpreis

5.50 Uhr: Der israelische Staatschef Isaac Herzog hat US-Präsident Donald Trump für dessen Vermittlertätigkeit gedankt. „Es besteht kein Zweifel, dass er dafür den Friedensnobelpreis verdient hat“, schrieb Herzog auf der Plattform X. „Dieses Abkommen bietet eine Chance zur Versöhnung und zur Heilung und eröffnet neue Perspektiven der Hoffnung für unsere Region.“ (dpa)

Israels Militär bereitet sich „auf jedes Szenario“ vor

Das israelische Militär bereitet sich eigenen Angaben zufolge nach der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans vor. Während einer nächtlichen Beurteilung der Lage habe der Generalstabschef alle Streitkräfte angewiesen, „starke Verteidigungsmaßnahmen vorzubereiten und auf jedes Szenario vorbereitet zu sein“, teilte das Militär mit. Der Einsatz der Streitkräfte erfolge gemäß den Anweisungen der politischen Führungsebene und den Phasen des Abkommens.

Gleichzeitig habe der Generalstabschef der Mitteilung zufolge die Truppen angewiesen, Vorbereitungen für den Einsatz zur Rückkehr der Geiseln zu treffen. (dpa)

Trump: „Dies ist ein großartiger Tag“

3.35 Uhr: „Dies ist ein großartiger Tag für die Welt“, sagte der US-Präsident gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters in einem kurzen Telefoninterview am Mittwoch. Die ganze Welt sei in dieser Sache zusammengekommen. Dies sei fantastisch. „Das ist ein wundervoller Tag, ein wundervoller Tag für alle.“ In einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News sagte Trump am Mittwoch, er rechne mit einer Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen am Montag. Die Vereinbarung umfasse auch die Übergabe der Leichen von Getöteten. Trump zeigte sich in dem Interview zuversichtlich, dass der Gazastreifen wiederaufgebaut werde und auch der Iran Teil des Friedensprozesses sein werde. (rtr)

Netanjahu künidgt Regierungssitzung an

1.30 Uhr: Netanjahu kündigt Regierungssitzung zu Bestätigung von Gaza-Abkommen an. (afp)

Hamas bestätigt Einigung

1.20 Uhr: Hamas gibt „Vereinbarung zu Beendigung von Gaza-Krieg“ bekannt. (afp)

Katar bestätigt Einigung

1.10 Uhr: Katar bestätigt Einigung zwischen Israel und Hamas für erste Phase von Gaza-Waffenruhe. (afp)

Trump meldet Einigung zwischen Israel und Hamas

1.05 Uhr: Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs haben sich Israel und die islamistische Hamas nach Angaben von Präsident Donald Trump auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans geeinigt. Alle Geiseln würden bald freigelassen und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, teilte Trump nach indirekten Verhandlungen der Konfliktparteien in Ägypten auf seiner Plattform Truth Social mit. (afp)