Teheran bestreitet Gespräche mit USA

Trotz anderslautender Darstellungen der US-Regierung hat das iranische Außenministerium laufende Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende dementiert. „Ich erkläre mit Nachdruck, dass es keine Verhandlungen oder Gespräche mit der amerikanischen Seite gegeben hat“, sagte Außenminister Abbas Araghtschi am Mittwochabend im Staatsfernsehen. Die USA hätten in den vergangenen Tagen über Vermittler Botschaften überbringen lassen, auf die man entweder mit der Bekanntgabe eigener Positionen oder Warnungen reagiert habe, erklärte er. „Das ist weder Verhandlung noch Dialog. Es ist lediglich ein Austausch von Botschaften.“

Er lehnte zugleich Gespräche mit Washington ab. „Wir haben nicht die Absicht, zu verhandeln – bisher haben keine Verhandlungen stattgefunden, und ich glaube, dass unsere Haltung vollkommen prinzipientreu ist“, sagte er weiter. Davor hatte der iranische Präsidialamtssprecher Elias Hasrati im Rundfunk Irib in Bezug auf Verhandlungen von einer „Lüge“ gesprochen. Der Feind stecke in einer Sackgasse, habe keine Errungenschaften vorzuweisen und stehe international in der Kritik, sagte er am Mittwochnachmittag. (dpa)

Pakistan: Israel nimmt Araghtschi und Kalibaf von Todesliste

Israel hat nach einer Intervention Pakistans nach Angaben aus Islamabad den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi und Parlamentspräsident Mohammed Baker Kalibaf von einer Liste potenzieller Angriffsziele genommen. „Die Israelis hatten ihre Koordinaten und wollten sie ‌ausschalten“, sagt ein Vertreter der pakistanischen Regierung der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir haben den USA gesagt, wenn diese auch noch ausgeschaltet werden, gibt es niemanden mehr, mit dem man reden kann.“ Daraufhin hätten die USA die Israelis gebeten, von dem Vorhaben abzulassen. Bei den Angriffen des israelischen und des US-Militärs, die am 28. Februar begonnen haben, wurden etliche Mitglieder der iranischen Führung gezielt getötet. Unter den Getöteten sind Ajatollah Ali Chamenei, ‌der jahrzehntelang geistliches und politisches Oberhaupt war, der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Ali Laridschani, sowie etliche Führungspersönlichkeiten der Sicherheitskräfte. (rtr)

Weißes Haus droht Iran mit „Hölle“ und spricht weiter von „produktiven“ Verhandlungen

Das Weiße Haus hat dem Iran mit einem noch härteren militärischen Vorgehen gedroht, falls Teheran ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs verweigern sollte. „Präsident Trump blufft nicht, und er ist bereit, die Hölle zu entfesseln“, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Mittwoch in Washington. Zugleich unterstrich sie, die Verhandlungen mit Teheran „dauern an“ und seien „produktiv“. In Richtung Teheran sagte Leavitt: „Sollte der Iran die Realität der gegenwärtigen Lage nicht akzeptieren, sollte er nicht begreifen, dass er militärisch besiegt wurde und dies auch weiterhin sein wird, wird Präsident Trump dafür sorgen, dass er härter getroffen wird als je zuvor.“ Der Iran solle sich im Umgang mit Trump „nicht noch einmal verrechnen“. (afp)

Zwei Tote in Abu Dhabi durch herabfallende Raketenteile

In der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi sind zwei Menschen durch herabfallende Trümmerteile einer Rakete getötet worden. Wie das Medienbüro der Stadt mitteilte, wurde eine ballistische Rakete durch das Luftabwehrsystem abgefangen. Dabei seien die Trümmerteile abgefallen. Drei weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden. Außerdem wurden den Angaben zufolge mehrere Autos beschädigt. Auch andere Golfstaaten meldeten erneuten Beschuss auf ihr Territorium. In Kuwait seien feindliche Drohnen abgefangen worden, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Kuna mit. Das saudische Verteidigungsministerium berichtete, Geschosse in der östlichen Region zerstört und abgefangen zu haben. (dpa)

Mindestens sechs Verletzte in Israel nach neuen iranischen Raketenangriffen

Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Sanitäter hätten sechs Menschen medizinisch versorgt, die leicht verletzt worden seien, sagte ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom am Donnerstag. Zudem wurde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Schäden an mehreren Häusern in der zentralisraelischen Stadt Kafr Kassem berichtet. Deren Bürgermeister Haitham Taha zufolge wurden die Schäden durch iranische Streumunition verursacht.

Die israelische Armee teilte mit, dass Rettungskräfte des Heimatfrontkommandos zu einem Einschlagort „in Zentralisrael“ gerufen worden seien. Die Armee hatte zuvor in drei separaten Erklärungen binnen anderthalb Stunden vor Raketenbeschuss aus dem Iran gewarnt. Die Verteidigungssysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen, hieß es in den Erklärungen. Anschließend wurde Entwarnung gegeben und mitgeteilt, dass die Bevölkerung „in allen Landesteilen nun die Schutzräume verlassen darf“. Im gesamten Zentrum des Landes heulten die Luftschutzsirenen, darunter auch in Jerusalem und im Westjordanland. Nach der letzten Warnung waren auch in Tel Aviv Explosionen zu hören. Die iranischen Angriffe erfolgten mehr als 14 Stunden, nachdem die israelische Armee zuletzt anfliegende Raketen aus dem Iran gemeldet hatte. (afp)

China dringt auf sofortige Waffenruhe im Nahen Osten

China ruft alle Parteien im Krieg zwischen den USA und Israel sowie dem Iran auf, die Angriffe einzustellen. China dringe auf eine Lösung des Konflikts durch Dialog und auf die Vermeidung einer Eskalation, sagt der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jiang Bin, vor der Presse in Peking. Die ‌chinesische Führung werde an einer Deeskalation arbeiten. Entscheidend sei eine sofortige Waffenruhe. (rtr)

Warnungen vor Beschuss in Gegend von Tel Aviv und Jerusalem

Kurz nach Morgendämmerung am Donnerstag hat es in Israel Luftalarm gegeben. Betroffen waren die Gegenden von Tel Aviv und Jerusalem. Auch im besetzten Westjordanland wurde vor Beschuss gewarnt. Das israelische Militär berichtete, der Iran habe Raketen auf das Land abgefeuert. Zuvor war es ungewöhnlich lange ruhig geblieben – der erste Luftalarm des Tages in Israel erfolgte nach mehr als 14 Stunden Pause. Nach Angaben von Rettungskräften wurden mindestens fünf Menschen bei einem Raketenangriff in der Stadt Kfar Kassim verletzt. Der Sanitäter Tomer Gussman sprach nach der Ankunft vor Ort von Chaos. Die Opfer hätten sich in einem Haus befunden, teilte Gussman laut einer Stellungnahme des israelischen Rettungsdiensts mit. (ap)

Trump beharrt weiter auf Verhandlungswillen der Iraner

US-Präsident Donald Trump ist weiterhin von der Verhandlungsbereitschaft des Iran überzeugt. Bei einer Spendenveranstaltung für Republikaner in der Hauptstadt Washington sagte Trump, der Iran sei weiterhin daran interessiert, ein Abkommen zu schließen. „Sie wollen unbedingt einen Deal machen, aber sie haben Angst, das zu sagen, weil sie glauben, sonst von ihrem eigenen Volk getötet zu werden“, sagte Trump über die iranische Führung. Der Präsident fügte hinzu: „Sie haben auch Angst, dass wir sie töten.“ Trump sagte außerdem spöttisch, dass niemand den Iran führen wolle, aus Furcht, von den Vereinigten Staaten getötet zu werden. (ap)

US-Militär: Mehr als 10.000 Ziele im Iran-Krieg getroffen

Die US-Streitkräfte haben im bisherigen Verlauf des Krieges gegen den Iran eigenen Angaben zufolge mehr als 10.000 Ziele getroffen. Der Chef des für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommandos des US-Militärs, Brad Cooper, machte die Angaben in einem Video, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. „Wenn man unsere Erfolge mit denen unseres israelischen Verbündeten kombiniert, haben wir zusammen noch Tausende weitere Ziele getroffen“, sagte Cooper.

„Unsere Präzisionsangriffe haben die iranischen Luftabwehrsysteme überwältigt, und unsere Kampfeinsätze zeigen spürbare Wirkung“, sagte er weiter und fügte hinzu, dass die USA 92 Prozent der größten Schiffe der iranischen Marine zerstört hätten. „Damit haben sie nun die Fähigkeit verloren, nennenswert maritime Macht und Einfluss in der Region und weltweit auszuüben“, erklärte Cooper. Der Iran kontrolliert den Persischen Golf allerdings weiterhin über Drohnen- und Raketenangriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus. Cooper betonte außerdem, dass die USA mehr als zwei Drittel der iranischen Munitionsfabriken getroffen hätten. „Wir sind auf dem Weg, Irans gesamtes militärisches Produktionssystem vollständig zu eliminieren“, sagte er. (ap)

Iran: Heftige Angriffe rund um Isfahan gemeldet

Aktivisten in Iran berichteten am frühen Donnerstagmorgen von heftigen Angriffen rund um Isfahan, etwa 330 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran. Die pro-reformistische Zeitung „Ham Mihan“ meldete online Angriffe in der Region. Die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars, die der paramilitärischen Revolutionsgarde nahesteht, teilte mit, die Angriffe hätten zwei Wohngebiete getroffen, ohne weitere Details zu nennen. Zuvor hatte das israelische Militär mitgeteilt, eine „umfangreiche Welle von Angriffen“ im gesamten Iran, darunter auch Isfahan, abgeschlossen zu haben. Isfahan beherbergt eine große iranische Luftwaffenbasis, weitere militärische Einrichtungen sowie einen der Nuklearstandorte, die während des zwölf Tage andauernden Krieges zwischen Israel und dem Iran im Juni von den USA bombardiert wurden. (ap)

Australien schränkt Einreisebedingungen für Iraner ein

Australien hat vorübergehend die Einreise bestimmter Iraner eingeschränkt – aus Sorge, dass sie wegen des Krieges nicht in ihre Heimat zurückkehren können oder wollen. „Wenn es zu einem plötzlichen Konflikt wie jetzt mit dem Iran kommt, gibt es viele Menschen, die ein Visum erhalten haben und die, würden sie jetzt einen Antrag stellen, tatsächlich nicht mehr berechtigt wären“, sagte Einwanderungsminister Tony Burke am Donnerstag im Parlament. Die Einschränkungen gelten ab sofort für sechs Monate für Inhaber des sogenannten Iranian-Visitor-Visums (Subclass 600). Diese Visa wurden an mehr als 7.000 Iraner vergeben, die Australien aus touristischen, geschäftlichen oder familiären Gründen besuchen wollten. Die Behörden wollen die sechs Monate eigenen Angaben zufolge nutzen, um die Visumanträge neu zu prüfen. Eine unbekannte Anzahl von Antragstellern werde von den Beschränkungen ausgenommen. (ap)

Pistorius: bereit zur Absicherung einer Waffenruhe

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat einen Beitrag Deutschlands zur Absicherung einer Waffenruhe im Iran-Krieg in Aussicht gestellt. „Dieser Krieg ist eine Katastrophe für die Volkswirtschaften der Welt. Die Auswirkungen sind schon jetzt nach wenig mehr als zwei Wochen klar“, warnte er bei einem Treffen mit seinem australischen Kollegen Richard Marles in der Hauptstadt Canberra. Nötig sei eine diplomatische Lösung „so schnell wie möglich“, sagte Pistorius. Er richtete diese Forderung vor allem an den Iran, aber auch die USA. „Wir sind vorher nicht konsultiert worden. Es ist nicht unser Krieg. Und darum wollen wir in diesen Krieg auch nicht reingezogen werden, um das glasklar zu machen“, sagte Pistorius.

Er kritisierte das Vorgehen der USA kurz darauf im National Press Club Australiens auch grundsätzlich: „Es gibt keine Strategie, es gibt kein klares Ziel – und aus meiner Sicht das Schlimmste: Es gibt keine Ausstiegsstrategie.“ Instabilität in der Nahost-Region hätten Auswirkungen auf die gesamte Welt. „Und deswegen sind wir bereit, jeden Frieden abzusichern“, sagte Pistorius. Und: „Wenn wir zu einer Waffenruhe kommen, werden wir jeden Einsatz für eine Absicherung des Friedens diskutieren, insbesondere um den freien Seeverkehr in der Straße von Hormus abzusichern.“ (dpa)

Israelische Armee startet neue Angriffswelle auf den Iran

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge „großangelegte“ Angriffe in weiten Teilen des Iran ausgeführt. Dabei sei „Infrastruktur des iranischen Terrorregimes“ anvisiert worden, erklärte die israelische Armee am Donnerstagmorgen. Unter anderem hätten die israelischen Streitkräfte die Stadt Isfahan im Zentrum des Iran attackiert. (afp)

US-Verteidigungsminister Hegseth betet bei Gottesdienst für Gewalt

Bei einem christlichen Gottesdienst im Pentagon hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth für Gewalt gegen diejenigen gebetet, „die keine Gnade verdienen“. Bei seinem ersten monatlichen Gottesdienst seit Beginn des Iran-Kriegs betete er, dass „jede Kugel ihr Ziel trifft“. Hegseth beruft sich als Chef der Streitkräfte häufig auf seinen evangelikalen Glauben und zeichnet dabei das Bild einer christlichen Nation, die ihre Feinde mit militärischer Stärke besiegen will. „Lasst jede Kugel ihr Ziel treffen gegen die Feinde der Rechtschaffenheit und unserer großen Nation“, betete Hegseth während des live übertragenen Gottesdienstes. „Gebt ihnen Weisheit bei jeder Entscheidung, Ausdauer für die bevorstehende Prüfung, unerschütterliche Einheit und überwältigende, entschlossene Gewaltanwendung gegen diejenigen, die keine Gnade verdienen.“ (ap)

Kuwait: Sechs Menschen wegen mutmaßlichem Attentatsplan festgenommen

In Kuwait sind sechs Menschen wegen eines mutmaßlichen Komplotts zur Tötung von Führungskräften des Golfstaats festgenommen worden. Das Innenministerium teilte mit, die Verdächtigen stünden mutmaßlich in Verbindung mit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz und hätten Anschläge geplant. Die Festgenommenen hätten gestanden, Spionage betrieben und sich einer Terrorgruppe angeschlossen zu haben, hieß es weiter. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben. Fünf der Festgenommenen seien kuwaitische Staatsbürger. Zudem seien 14 weitere Mitglieder der Gruppe identifiziert worden, die das Land verlassen hätten: fünf Kuwaiter, zwei Iraner und zwei Libanesen sowie weitere fünf Kuwaiter, denen die Staatsbürgerschaft entzogen wurde. (ap)

Huthi-Miliz will sich nicht am Iran-Krieg beteiligen

Die Huthi-Miliz im Jemen will sich nach eigenen Angaben nicht am Iran-Krieg gegen die USA und Israel beteiligen. Drei Vertreter der Miliz sagten der Nachrichtenagentur AP, die Gruppe sei historisch und religiös mit dem Iran verbunden, der ein Verbündeter des Jemens sei. Die Entscheidung über eine Kriegsteilnahme liege jedoch ausschließlich beim Jemen. Die Huthi-Vertreter wollten anonym bleiben, da sie nicht befugt waren, mit den Medien zu sprechen. Während des Krieges zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen griffen die Huthi immer wieder Frachtschiffe im Roten Meer an und feuerten auch Raketen und Drohnen auf Israel ab. (ap)

Polizei: Hisbollah schießt Streumunition auf Israels Norden

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach israelischen Polizeiangaben eine Grenzstadt in Israel mit Streumunition beschossen. „Vor einer kurzen Zeit haben Hisbollah-Terroristen ihre Version von Raketen mit Streumunition auf ein Wohngebiet im Norden abgefeuert“, sagte ein israelischer Polizeisprecher in Kiriat Schmona. Das Geschoss sei in der Nähe eines Spielplatzes eingeschlagen, es sei niemand verletzt worden. Sprengstoffexperten hätte die gefährlichen Teile der Munition gesichert und eingesammelt. Die Hisbollah teilte derweil mit, sie habe israelische Soldaten in Kiriat Schmona mit Drohnen angegriffen. Ein Sprecher der Organisation dementierte den Einsatz von Streumunition gegen Israel. (dpa)

Insider: Iran fordert Einbeziehung des Libanon in Waffenruhe

Iran macht Insidern zufolge die Einbeziehung des Libanon zur Bedingung ‌für ein mögliches Waffenruhe-Abkommen mit den USA und Israel. Teheran habe Vermittlern mitgeteilt, dass ein ‌Ende des Krieges an einen Stopp der israelischen Offensive gegen die Hisbollah-Miliz geknüpft sei, sagen sechs mit dem Vorgang vertraute Personen. Ein hochrangiger iranischer Vertreter erklärt der Nachrichtenagentur Reuters, die Regierung in Teheran prüfe derzeit noch einen US-Vorschlag zur Beendigung des regionalen Konflikts. Stellungnahmen der beteiligten Regierungen liegen zunächst nicht vor. (rtr)

Pentagon gibt Rüstungsaufträge zur Erhöhung der Raketenproduktion bekannt

Das US-Verteidigungsministerium hat angesichts des Iran-Krieges mehrere Vereinbarungen zur Steigerung der Raketenproduktion bekanntgegeben. Ziel sei es, die „industrielle Basis auf Kriegszeit“ einzustellen, erklärte das Pentagon am Mittwoch. Mit den Konzernen Lockheed Martin und BAE Systems sei eine Vervierfachung der Produktion von Komponenten des THAAD-Systems beschlossen worden, das im Nahen Osten vermehrt zur Abwehr ballistischer Raketen zum Einsatz kommt. Auch die Produktion taktischer ballistischer Raketen soll beschleunigt werden. Lockheed Martin bestätigte den Auftrag und erklärte, dieser beruhe auf einer früheren Vereinbarung mit der US-Armee im Wert von 4,94 Milliarden Dollar (4,27 Milliarden Euro) aus dem vergangenen Jahr.

Das Unternehmen Honeywell gab derweil bekannt, seine Produktionskapazität von Navigationssystemen und Raketenantrieben mit mehrjährigen Investitionen in Höhe von 500 Millionen Dollar (umgerechnet rund 433 Millionen Euro) auszubauen. US-Präsident Donald Trump hatte die US-Rüstungsindustrie im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg zuletzt zu einer deutlich höheren Produktion gedrängt. Hintergrund sind Sorgen in der US-Regierung, durch den Iran-Krieg könnten sich die Waffenlager rasant leeren. (afp)

Selenskyj setzt auf Waffenpartnerschaft mit Golfstaaten

Die Ukraine verhandelt nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Staaten der Golfregion über eine Waffenpartnerschaft. Diese hätten wegen des Iran-Kriegs größtes Interesse an der ukrainischen Expertise bei der Drohnenbekämpfung, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. „Die Ukraine schlägt eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft vor: Wir können diejenigen stärken, die uns stärken können“, sagte er. Als Gegenleistung sei Kiew an Flugabwehrwaffen und Geld für den eigenen Abwehrkrieg gegen Russland interessiert, machte er deutlich. Das neuerliche Angebot Selenskyjs an die Golfstaaten, bei der Drohnenabwehr zu helfen, hängt seinen Angaben nach auch mit der Blockadehaltung Ungarns zusammen, das die Auszahlung eines EU-Milliardenkredits an die Ukraine verhindert. Daher müsse Kiew weitere Möglichkeiten zur eigenen Stärkung suchen. „Der Nahe Osten und der Golf sind aus unserer Sicht eine richtige Perspektive und eine echte Chance, uns zu verstärken“, sagte Selenskyj. (dpa)

Trumps Sprecherin äußert sich nicht zu Details in US-Plan

Das Weiße Haus hält sich bedeckt zu Medienberichten über Einzelheiten eines Plans, den die US-Regierung Teheran zur Beendigung des Krieges vorgelegt haben soll. Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte, sie habe Berichte über einen 15-Punkte-Plan gesehen. „Das Weiße Haus hat diesen vollständigen Plan nie bestätigt“, fügte sie hinzu. Sie warnte Reporter bei einer Pressekonferenz davor, über „spekulative“ Punkte oder Pläne aus anonymen Quellen zu berichten. Manche Aspekte stimmten, sagte sie zugleich. Die diplomatischen Gespräche gingen weiter, ergänzte Leavitt und bezeichnete diese als „produktiv“.

Zuvor hatte Ägypten Berichte über einen US-Plan bestätigt. „Es gibt von den USA einen Entwurf für einen Plan, der der iranischen Seite übermittelt wurde und der nun geprüft wird“, sagte Ägyptens Außenminister Badr Abdel-Atti. Über die darin enthaltenen Punkte, die teilweise bereits von Medien veröffentlicht wurden, könne er aber nicht sprechen. Man hoffe, dass es bald direkte Gespräche mit den beteiligten Seiten geben werde. Ägypten versuche, unter anderem zusammen mit Pakistan und der Türkei zu vermitteln.

Offiziell dementiert Irans politische und militärische Führung weiterhin jegliche Art von Verhandlungen mit den USA. Es werde keinen Deal geben und man werde sich nicht mit der US-Regierung arrangieren, hieß es. Der Sprecher des Präsidialamtes, Elias Hasrati, sagte im staatlichen Rundfunk Irib: „Die entsprechenden Nachrichten sind alle nur eine Lüge.“ Der Feind stecke in einer Sackgasse fest, habe keine Errungenschaften vorzuweisen und stehe auch international in der Kritik. (dpa)

Selenskyj: Russland versucht USA im Iran-Krieg zu erpressen

Russland versucht nach Angaben des ukrainischen Präsidenten ‌Wolodymyr Selenskyj, die USA zu erpressen. Die Regierung in Moskau biete an, den Austausch ‌von militärischen Geheimdienstinformationen mit dem Iran zu stoppen, sagt Selenskyj der Nachrichtenagentur Reuters. Im Gegenzug solle Washington der Ukraine keine Geheimdienstdaten mehr zur Verfügung stellen. Dies gehe aus Berichten der ukrainischen Geheimdienste hervor, erklärt er weiter. Zudem enthalten Selenskyj zufolge einige iranische Drohnen, die bei Angriffen auf US-Ziele im Nahen Osten eingesetzt werden, russische Bauteile. Russland weist eine Unterstützung des Irans im Krieg gegen die USA und Israel zurück. (rtr)

Israel verzeichnet mehr Blutspenden seit Kriegsbeginn

Seit Beginn des Iran-Krieges spenden die Menschen in Israel mehr Blut. So strömten Menschen am Mittwoch in eine Feuerwache in Zentralisrael, um Blut für den israelischen Rettungsdienst zu spenden. „Leider befinden wir uns in einer Situation, in der Raketen und Geschosse direkt über unseren Köpfen einschlagen, und ein Teil der Bevölkerung ist auf Blutspenden angewiesen“, sagte einer der Spender, Amit Israel. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom nimmt täglich Blutspenden entgegen und gab an, dass die Zahl der Spender seit Kriegsbeginn gestiegen sei. Gaya Levi Adam, die für die Spenden zuständig ist, sagte, die Menge der täglich an Krankenhäuser gelieferten Blutkonserven sei von etwa 1.200 Einheiten vor dem Krieg auf bis zu 1.700 in den vergangenen Wochen angewachsen. (ap)

Iran pocht auf Kontrolle der Straße von Hormus

Der Iran beharrt auf einer vollständigen Kontrolle über die Schifffahrt in der Straße von Hormus. Ein Sprecher des Zentralkommandos der Streitkräfte erklärte laut Nachrichtenagentur Tasnim, die Lage in der Meerenge werde nicht zum vorherigen Zustand zurückkehren: „Es wird geschehen, was wir wollen.“ Allen Schiffen mit Verbindungen zu den USA oder Israel bleibe die Passage untersagt, so der Sprecher. „Die Entscheidung über die Erteilung einer Transitgenehmigung liegt bei uns.“ Laut der iranischen UN‑Vertretung dürfen Schiffe, die nicht als feindlich gelten und keine militärischen Aktionen gegen den Iran unterstützen, den Seeweg nutzen – sofern sie sich an alle iranischen Sicherheitsvorschriften halten und die Passage mit den zuständigen Behörden abstimmen. (dpa)

Israels Außenminister an UN: Hisbollah zu Terrororganisation erklären

Israels Außenminister Gideon Saar hat in einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat gefordert, die Angriffe der Hisbollah gegen sein Land zu verurteilen und die proiranische Miliz als Terrororganisation einzustufen. Seit dem 2. März habe die Hisbollah mehr als 3.500 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert, schrieb Saar auf der Plattform X. Die Hisbollah-Angriffe richteten sich gegen dieselben Einwohner, die die Regierung nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 aus Nordisrael evakuiert habe, so Saar. Bereits damals hatte die Hisbollah Gemeinden und zivile Einrichtungen beschossen. Der UN-Sicherheitsrat solle von der libanesischen Regierung die Entwaffnung der Hisbollah und anderer bewaffneter Gruppen verlangen, schrieb Saar weiter. Außerdem solle er die Rolle des Iran als Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region thematisieren. (dpa)

Iran-Krieg: Guterres ernennt Sondergesandten

Bei seinen Bemühungen um eine Lösung im Iran-Krieg hat UN-Generalsekretär António Guterres einen Sondergesandten für den Konflikt ernannt. Der Franzose Jean Arnault werde die Anstrengungen der Vereinten Nationen im Hinblick auf den Konflikt und seine Folgen leiten, sagte der UN-Chef in New York. Arnault hat zuvor unter anderem als UN-Gesandter für Afghanistan, Kolumbien und Bolivien gearbeitet. „Dieser Krieg ist außer Kontrolle geraten“, so Guterres. Er rief die USA und Israel auf, den Krieg zu beenden und forderte Iran dazu auf, die Angriffe auf Nachbarstaaten einzustellen. (dpa)