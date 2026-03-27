Ölpreis steigt und sinkt

Das ‌verlängerte Iran-Ultimatum von US-Präsident ‌Donald Trump hat am Ölmarkt für etwas Entspannung gesorgt. Öl der Nordseesorte Brent und US-Öl WTI verbilligten sich am Freitag in der Spitze um jeweils gut 2,5 Prozent auf 105,09 beziehungsweise 92,08 US-Dollar je Fass.

Trump hat die angedrohten Angriffe auf Energieanlagen im Iran nach eigenen Angaben für zehn ‌weitere Tage ausgesetzt. Zudem sagte er, die laufenden Gespräche mit der Regierung in Teheran liefen sehr gut. Am Donnerstag hatten schwindende Hoffnungen auf ein rasches Ende des Nahost-Krieges die Preise noch um rund fünf Prozent nach oben getrieben. (rtr)

Trump verlängert Ultimatum an Iran

US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus erneut verlängert. Auf Ersuchen der iranischen Regierung werde er vorerst bis zum 6. April von Bombenangriffen auf iranische Kraftwerke absehen, erklärte Trump am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. Die Verhandlungen würden fortgesetzt.

Zuvor hatte Trump erklärt, der Iran habe mehreren Öltankern die Passage durch die strategisch wichtige Meerenge erlaubt. Er interpretiert dies als ein Zeichen guten Willens für Verhandlungen. „Ich denke, wir haben es mit den richtigen Leuten zu tun“, sagte er.

Trump erklärte, dass er mögliche Maßnahmen aufschiebe, weil die Gespräche zur Beendigung des Konflikts „sehr gut“ liefen – obwohl der Iran weiterhin betont, dass er nicht mit dem Weißen Haus über einen angeblichen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges verhandle. Am Mittwochabend hatte Irans Außenminister Abbas Araghtschi im iranischen Staatsfernsehen mitgeteilt, es habe keine Verhandlungen mit den USA zur Beendigung des Krieges gegeben und der Iran plane dies auch nicht.

Trump sagte, der Iran habe um eine Fristverlängerung gebeten. „Sie haben um sieben Tage gebeten“, sagte er in der Sendung „The Five“ des Senders Fox News. „Und ich sagte: „Ich gebe euch zehn.“ (dpa)

Hafen in Kuwait-Stadt angegriffen

Der wichtigste Hafen in Kuwait ist bei einem Angriff beschädigt worden. Die Behörden teilten am Freitag mit, Ziel des Angriffs sei der Hafen Schuwaich in Kuwait-Stadt gewesen. Es seien Schäden entstanden, aber keine Verletzten gemeldet worden. In den Golfstaaten Bahrain und Katar wurde am Freitagvormittag wegen eines drohenden iranischen Angriffs Raketenalarm ausgelöst. (ap)

Nach dem iranischen Angriff: Schäden in der Stadt Arad in Israel Foto: Ilan Rosenberg/reuters

Außenminister: Indirekte Kontakte zwischen USA und Iran

Bundesaußenminister Johann Wadephul zufolge hat es indirekte Kontakte zwischen den USA und dem Iran gegeben. Derzeit liefen Vorbereitungen für direkte Gespräche, sagt Wadephul im Deutschlandfunk. Diese sollte zeitnah in Pakistan stattfinden. „Und das ist doch eine gute Nachricht, dass diese Gespräche stattfinden können.“ Anscheinend seien bereits erste Positionen über Dritte schriftlich ausgetauscht worden. Eventuell gebe es beim G7-Treffen in Frankreich von US-Außenminister Marco Rubio mehr Details. (rtr)

Israel greift Raketenproduktion in Iran an

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut Ziele im Iran angegriffen. Ins Visier seien dabei unter anderem Produktionsstätten für ballistische Raketen, Raketenlager und Raketenabschussrampen genommen worden, teilte das israelische Militär am Morgen mit. Angriffe habe es unter anderem in der iranischen Hauptstadt Teheran gegeben. Ziel sei es, den iranischen Beschuss auf Israel einzuschränken.

Dennoch heulten wegen Angriffen aus dem Iran in der Nacht erneut die Sirenen in Israel, darunter in der Küstenmetropole Tel Aviv. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

Israelischen Medienberichten zufolge liegt der Fokus der israelischen Angriffe im Iran derzeit nicht mehr so sehr auf dem iranischen Machtapparat wie zuvor, sondern vor allem auf militärischen Zielen wie der Rüstungsindustrie. Hintergrund dürfte demnach sein, dass Israel sich darauf vorbereitet, dass US-Präsident Donald Trump schon bald eine Waffenruhe mit dem Iran verkünden könnte. (dpa)

🐾 Israels Abwehr am Limit

Der Irankrieg legt die Schwachstellen von Israels Raketenschirm offen. Und zeigt: Iran hat seit dem Krieg im letzten Sommer dazugelernt. Ob das dem Land ernsthaft gefährlich werden kann, analysiert taz-Korrespondent Felix Wellisch in Tel Aviv.

Emirate wollen Straße von Hormus sichern

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen sich einem Zeitungsbericht zufolge an einem ‌multinationalen Marine-Einsatz zur Wiederöffnung der Straße von Hormus beteiligen. Die VAE hätten ihre Bereitschaft dazu den USA und anderen westlichen Verbündeten mitgeteilt, berichtet die Financial Times (FT). Dem zufolge bemühen sich die VAE zudem darum, Dutzende Länder für die Bildung einer „Hormus-Sicherheits-Truppe“ zu gewinnen. Diese solle die Meerenge vor iranischen Angriffen schützen und die Schifffahrt eskortieren. Die VAE arbeiten laut FT zusammen mit Bahrain an einer Resolution des UN-Sicherheitsrates, die ein Mandat für einen Einsatz erteilen soll. (rtr)

Frachter im Arabischen Golf auf Grund gelaufen

In der Straße von Hormus ist ein thailändisches Frachtschiff nach einem Angriff auf Grund gelaufen. Das thailändische Außenministerium teilte am Freitag mit, iranische und omanische Einsatzkräfte hätten die „Mayuree Naree“ erreicht. Drei Seeleute würden vermisst. Das Schiff war am 11. März von iranischem Gebiet aus angegriffen worden. Die halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagenturen Tasnim und Fars, die der iranischen Revolutionsgarde nahestehen, berichteten, dass das Schiff in der Nähe des Dorfes Ramcha auf der Insel Keschm festsitze. (ap)

USA prüfen Entsendung weiterer Truppen

Das US-Verteidigungsministerium prüft einem Zeitungsbericht zufolge die Entsendung von bis zu 10.000 zusätzlichen Bodentruppen in ⁠den Nahen Osten. Damit solle US-Präsident Donald Trump mehr militärische Optionen erhalten, auch wenn er Friedensgespräche mit der Regierung in Teheran erwäge, berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider aus dem ‌Pentagon. (rtr)