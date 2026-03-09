Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg knapp vor der CDU gewonnen. Wie verwirrt darob die Union ist, könnte an dieser Stelle ein hintergründig-analytischer Bericht aus der taz-Inland-Redaktion beleuchten. Aufgrund eines FLINTA*-Streiks muss der Text entfallen. Stattdessen folgt ein Agenturtext.

dpa/rtr/afp/taz | In ‌der CDU ‌wird der Führungsanspruch des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg infrage gestellt. „Es gibt keinen Automatismus zur Übereinstimmung von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU Baden-Württemberg“, sagte CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel nach den CDU-Gremiensitzungen in Berlin mit Blick auf eine künftige Regierungskoalition.

Hagel schloss dabei angesichts des knappen Wahlausgangs eine Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten nicht aus. Zuvor hatten mehrere Unionsvertreter eine solche Lösung ins Spiel gebracht. Auch CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef ‌Jens Spahn sprach sich für das sogenannte israelische Modell aus, nach dem sich zwei Parteien im Amt des Ministerpräsidenten abwechseln.

Stuttgarts CDU-Oberbürgermeister Frank Nopper hatte auf Anfrage der Bild-Zeitung wiederum erklärt, es gebe in Baden-Württemberg gar „keinen klaren Wahlsieger“. Wegen der Pattsituation sei auch er „der Auffassung, dass nicht die Grünen allein das Ministerpräsidentenamt für sich beanspruchen können“, so Nopper. Nopper plädiert dann auch ebenfalls für ein Rotationsprinzip und für die Besetzung des Amts im Wechsel.

Grüne und CDU hätten nun mal die gleiche Zahl an Sitzen im Parlament, sagte auch Manuel Hagel nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Die Pattsituation sei neu und einmalig. Jede Partei habe die gleiche Zahl an Abgeordneten, daraus erwachse ein klarer inhaltlicher Anspruch. „Da gehört alles auf den Tisch, alles auf den Prüfstand.“ Wie man damit umgehe, werde man in den zuständigen Gremien der Südwest-CDU am Abend und am Dienstag in der Fraktion beraten.

Bei der Wahl am Sonntag hatten die Grünen mit 30,2 Prozent knapp Platz eins vor der CDU mit 29,7 Prozent erreicht. Im neuen Landtag kommen aber beide Fraktionen auf jeweils 56 Mandate. Die SPD war auf 5,5 Prozent abgesackt.

Die deutlichen Zugewinne der CDU und die Gleichzahl der Mandate müssten „in der Regierungspolitik und vorher in einem möglichen Koalitionsvertrag sich in einer Balance abbilden“, sagte Kanzler und CDU-Bundeschef Friedrich Merz mit Blick auf ein mögliches Bündnis aus Grünen und Union.

Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner sagte zum Vorschlag einer Teilung der Amtszeit: „Ich hatte ja bis gestern geglaubt, die CDU sei gegen Lifestyle-Teilzeit. Also, wir sind für Vollzeit-Ministerpräsidenten.“

In einer Pressekonferenz am Montagnachmittag lehnte Özdemir die Aufteilung der Amtszeit dankend ab. Entsprechende Forderungen aus der CDU nannte Özdemir „Quatsch“. Die Grünen hätten die Wahl gewonnen, auch bei einem Sieg mit nur einer Stimme Vorsprung würden sie den Ministerpräsidenten stellen.