Am Dienstag haben mehr als 11.000 Menschen in fünf Städten gegen die rechtsextreme AfD und für die Demokratie protestiert. Anlass war der Wahlerfolg der Neonazis in Sachsen-Anhalt. Die größte Kundgebung fand in Köln statt, wo mindestens 10.000 Menschen unter dem Motto „Stoppt den Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt und überall – Demokratie stärken!“ auf die Straße gingen. Ver­an­stal­te­r*in­nen sprachen sogar von 15.000 Teilnehmenden. Bei vier weiteren Demos waren bundesweit noch insgesamt 1.000 Menschen auf der Straße.

Seit Dienstag dokumentiert die taz die bundesweiten Demonstrationen. Das Team analysiert Artikel aus Regionalzeitungen, Polizeimeldungen, Versammlungsanmeldungen und – ganz wichtig – Hinweise von Leser*innen, die an demohinweise@taz.de geschickt werden. Seit Beginn der Datensammlung erreichten uns bereits mehrere Dutzend Hinweise.

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Mindestens 35.000 Menschen haben seit der Wahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag an 45 Veranstaltungen gegen die rechtsextreme AfD demonstriert. Bei einer Fahrraddemo in Schwerin versammelten sich 66 Demonstrierende. Die kleinste von der taz erfasste Demonstration war am Montag in Ludwigslust mit 30 Menschen. In Dresden setzten sich am Montagabend Hunderte Demonstrierende in kleine Kreise, um über ihre Reaktionen auf das Wahlergebnis zu diskutieren.

Während einer Demonstration in Halle am Montag schossen Unbekannte mit einer Druckluftwaffe aus einem Wohnhaus auf die Teilnehmenden und verletzten einen 25-Jährigen. Die Polizei sicherte Spuren und überprüfte mehrere Mehrfamilienhäuser, fand jedoch zunächst keine Hinweise auf den Schützen. Der Staatsschutz ermittelt. Der verletzte Mann erhielt vor Ort medizinische Hilfe und musste nicht ins Krankenhaus.

Dutzende Demos angekündigt

Für die kommenden Tage sind mehr als 30 weitere Demonstrationen angekündigt, die Hälfte davon am Wochenende. Unter anderem finden bundesweit sogenannte Prüf-Demos statt, die ein Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme AfD einfordern.

In den vergangenen Jahren gab es mehrmals große Demonstrationswellen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, unter anderem nach Enthüllungen über Treffen zwischen AfD-Politiker*innen und anderen Neonazis, bei denen rassistische Abschiebepläne diskutiert wurden.