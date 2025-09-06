piwik no script img

taz zahl ich

Mercosur-DealAus der Zeit gefallen

Eric Bonse
Kommentar von Eric Bonse

Das Abkommen fokussiert sich zu sehr auf den Freihandel und zu wenig auf Klima- und Umweltschutz. Für Proteste und einen Neustart ist es noch nicht spät.

Aus Protest haben Demonstranten eine große Strohpuppe aufgestellt
Protest europäischer Landwirte gegen den Mercusur-Deal in Brüssel, am 4.9.2025 Foto: Bert Van Den Broucke/imago

S eit zwanzig Jahren tobt der Streit um das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Landwirte und Umweltschützer, Menschenrechtler und Politiker aller Couleur haben ernstzunehmende Bedenken angemeldet. Immer wieder wurden sie von der EU-Kommission abgebügelt. Nun hat die Brüsseler Behörde Fakten geschaffen und den Mercosur-Deal abgesegnet.

Wenn es nach dem Willen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) geht, dann soll das Abkommen, das sie persönlich abgeschlossen hat, im Eiltempo ratifiziert werden und noch vor Jahresende in Kraft treten. Hinter ihr steht Kanzler Friedrich Merz. Von der Leyens Parteikollege hat geholfen, den Deal gegen den Willen Frankreichs zu verabschieden.

Getrieben werden Merz und von der Leyen von der schieren Not. Nachdem sie den Handelsdeal mit US-Präsident Donald Trump vermasselt haben, brauchen sie ein Erfolgserlebnis. Mercosur bot sich an, denn vom Ende der Zollbarrieren in Lateinamerika würde vor allem Deutschland profitieren.

Doch das Abkommen liefert keine Antworten auf die tiefe Krise, die Deutschland und die EU durchlaufen. Es kann weder die schwere Niederlage gegen Trump vergessen machen noch die dringend nötigen Impulse für die Wirtschaft geben. Klar, die deutsche Autoindustrie freut sich auf neue Exportmärkte. Doch das macht die hohen neuen US-Zölle auf alle europäischen Waren nicht im Ansatz wett. Selbst Studien im Auftrag der Europäischen Kommission rechnen nur mit einem Wachstumsimpuls von 0,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Übertriebene Hoffnung

Übertrieben ist auch die Hoffnung, dass die EU durch eine engere Zusammenarbeit mit Mercosur außenpolitisch gestärkt wird. Das Abkommen habe eine „strategische Bedeutung“, die weit über die Wirtschaft hinausgehe, heißt es in Berlin und Brüssel. Doch die wichtigsten Mercosur-Staaten, Argentinien und Brasilien, gehen längst eigene Wege. Brasilien hat sich dem Lager der Brics-Staaten angeschlossen, die Alternativen zum Westen suchen.

Derweil hält Argentinien unter dem ultraliberalen Präsidenten Javier Milei ausgerechnet Trump die Treue. Auch da dürfte es den Europäern schwerfallen, den Kurs in ihrem Sinne zu beeinflussen. Angesichts der sich herausbildenden multipolaren Weltordnung droht der EU der Abstieg in die dritte Liga.

Natürlich ist eine Annäherung an Lateinamerika wünschenswert. Nicht einmal die härtesten Kritiker des Mercosur-Abkommens bestreiten die Notwendigkeit, sich dem Globalen Süden zuzuwenden. Doch dies geht nicht mit einer Vereinbarung, deren Wurzeln auf den Neoliberalismus im 20. Jahrhundert zurückgehen. Der Handelspakt ist völlig aus der Zeit gefallen; ein Neustart wurde verpasst.

Dabei haben Umwelt- und Klimaschützer sowie grüne und linke Politiker rechtzeitig eine Umkehr gefordert. Früher als von der Leyen haben sie erkannt, dass Freihandel in Zeiten der Klimakrise und des Protektionismus nicht die allein selig machende Antwort sein kann. Doch die Forderung nach einem „Reset“ wurde ignoriert.

Unfaire Konkurrenz für Europas Landwirte

Stattdessen hat die EU-Kommission einige kosmetische Veränderungen vorgenommen. Das Pariser Klimaabkommen wurde in den Vertragstext aufgenommen, der umstrittene Investitionsschutz endlich gestrichen. Doch weil der Fokus weiter auf Freihandel liegt, birgt der grün angemalte und mit Schutzklauseln versüßte Deal immer noch erhebliche Risiken.

Europas Landwirte müssen unfaire Konkurrenz durch billige Agrarprodukte aus dem Mercosur fürchten. Die Gefahr einer weiteren Entwaldung am Amazonas – künftig dann auch für Rindfleischexporte nach Europa – ist nicht gebannt.

Die Kritiker haben früh erkannt, dass Freihandel in Zeiten der Klimakrise und des Protektionismus nicht die Antwort sein kann

Sogar das Demokratieproblem ist nicht gelöst, im Gegenteil. Schon bisher gab es ein eklatantes demokratisches Defizit, weil die EU-Kommission ohne Rücksicht auf viele Mitgliedstaaten weiterverhandelt hat. Doch nun wird das Dilemma noch größer. Das Abkommen wurde nämlich in zwei Teile aufgespalten – den Handel, für den allein die EU zuständig ist, und die politischen Vereinbarungen.

Das erklärte Ziel: Kritikern wie Frankreich soll die Möglichkeit genommen werden, den Handels­teil durch ein Nein zu stoppen. Nun reicht schon eine qualifizierte Mehrheit, um das Abkommen in Kraft zu setzen. Da Polen und Österreich signalisiert haben, dass sie ihren Widerstand aufgeben, scheint diese Mehrheit in Reichweite.

Dennoch ist die Schlacht um Mercosur noch nicht verloren. Zum einen rollt eine neue Protestwelle an, die die Zustimmung erschweren dürfte. Zum anderen hat das Europaparlament ein Wörtchen mitzureden. Da gehen die Bedenken quer durch alle Fraktionen. Die letzte Schlacht könnte spannend werden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Eric Bonse

Eric Bonse

 EU-Korrespondent
Europäer aus dem Rheinland, EU-Experte wider Willen (es ist kompliziert...). Hat in Hamburg Politikwissenschaft studiert, ging danach als freier Journalist nach Paris und Brüssel. Eric Bonse betreibt den Blog „Lost in EUrope“ (lostineu.eu). Die besten Beiträge erscheinen auch auf seinem taz-Blog
Themen #Mercosur #Freihandel #EU-Kommission #Lateinamerika
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Indigene vom Stamm der Mura zeigen ein abgeholztes Gebiet in nicht gekennzeichnetem indigenen Land im Amazonas-Regenwald bei Humaita

Jurist über Abkommen mit Südamerika

„Das EU-Mercosur-Abkommen ist nicht tot“

Die EU verspricht Schutz für Mensch und Natur entlang globaler Lieferketten – doch verschleppt die Gesetze dazu. Einschätzungen eines Völkerrechtlers.
Interview von Maximilian Arnhold
Zwei Bauern stehen hinter einem Schild. Darauf steht: Manu, stopp Mercosur, das macht einen taub.“ Gemeint ist der französische Präsident Emmanuel Macron

Umstrittenes Handelsabkommen

Französische Bauern protestieren gegen Mercosur-Vertrag

Landwirte machen mobil gegen den Wirtschaftspakt zwischen der EU und südamerikanischen Staaten. In 80 Départements sind Aktionen geplant.
Gruppenbild von Politikern, in der Mitte Lula da Silva, Präsident von Brasilien.

Mercosur-Verhandlungen in Paraguay

Milei bleibt Mercosur fern

Argentiniens Präsident fehlt beim Treffen der Mercosur-Staaten. Stattdessen schickt er seine Außenministerin, die zu viel „Regulierung“ beklagt.
Von Jürgen Vogt
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wir Boomer

Menno, habt Ihr’s gut!

2

Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Spitzenwert für Rechtsextreme

3

Konflikt zwischen Trump und Maduro

Die Sache mit dem Drogenboot

4

Kollapsbewegung in der Klimakrise

Nach dem Untergang geht’s weiter

5

Rechte für Transfrauen

Pack die Badehose wieder ein

6

Autoindustrie bedroht aus China

Kaum Saft aus rein europäischen Batterien