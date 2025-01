Bengaluru/Rom rtr | Italien will von dem Konzern SpaceX des Tech-Milliardärs Elon Musk nach einem Medienbericht ein besonders sicheres Kommunikationssystem im Wert von 1,5 Milliarden Euro erwerben. Beide Seiten befänden sich in fortgeschrittenen Gesprächen, berichtete Bloomberg News am Sonntag.

Geplant sei ein Fünfjahresvertrag, der Regierung in Rom gehe es um eine sichere Kommunikation. Zwar stehe eine endgültige Einigung noch aus, aber das Projekt sei bereits von den italienischen Geheimdiensten und dem Verteidigungsministerium genehmigt worden. SpaceX und das italienische Verteidigungsministerium reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters.

Nach dem Bericht soll SpaceX Italien mit Verschlüsselungen von Telefon- und Internetdiensten ausstatten, die von der Regierung genutzt werden. Geplant seien auch Kommunikationsdienste für das italienische Militär im Mittelmeerraum und die Einführung von Satellitendiensten für Notfälle wie Terroranschläge oder Naturkatastrophen.

Bloomberg berichtete über das geplante Milliardengeschäft, nachdem die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei Fratelli d’Italia den designierten US-Präsidenten Donald Trump am Sonntag bei einem überraschenden Besuch in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida getroffen hatte. Musk ist ein Verbündeter und der wohl derzeit engste Berater von Trump. Zugleich mischt er sich zunehmend in die Politik europäischer Staaten ein, in dem er rechten Parteien wie der deutschen AfD das Wort redet.

Meloni und Trump loben sich gegenseitig

„Ein schöner Abend mit Donald Trump, dem ich für den Empfang danke“, postete Meloni am Sonntag in sozialen Medien mit einem Bild von ihr und Trump.

„Das ist sehr aufregend. Ich bin hier mit einer fantastischen Frau, der Ministerpräsidentin von Italien“, sagte Trump in Videos, die von US-Reportern nach dem Empfang Melonis gepostet wurden. „Sie hat Europa im Sturm erobert“, erklärte Trump, der am 20. Januar sein Amt als Staatsoberhaupt antreten wird. „Bereit zur Zusammenarbeit“, schrieb Meloni auf X neben der italienischen und der amerikanischen Flagge.

Meloni wird aufgrund ihrer rechten Einstellung als potenziell starke Partnerin für Trump angesehen. Sie hat auch gute Beziehungen zu Musk aufgebaut. Italiens Minister für EU und regionale Angelegenheiten, Tommaso Foti, erklärte, Italien könne als „diplomatische Brücke zwischen zwei Welten fungieren: der Europäischen Union und den USA“.

Italiens stellvertretender Ministerpräsident Matteo Salvini sagte, Meloni und Trump hätten unter anderem über die im Iran inhaftierte italienische Journalistin Cecilia Sala gesprochen. Sala wurde am 19. Dezember in Teheran verhaftet. Drei Tage zuvor wurde der iranische Geschäftsmann Mohammad Abedini aufgrund eines amerikanischen Haftbefehls auf dem Mailänder Flughafen Malpensa festgenommen.