Hätten da nicht zwei Tricolore-Flaggen über dem Eingang gehangen. Sowie ein großes Foto des 75-jährigen Politikers und ein „Jean-Luc Mélenchon live“, hätte man am Freitagabend meinen können, ein Popstar sei im Babylon-Kino in Berlin zu Gast. Die Schlange mit überwiegend jungen Menschen reicht kurz vor Beginn der Veranstaltung noch bis zum Karl-Liebknecht-Haus etwa 100 Meter weiter.

Die eine oder andere Kufija ist zu sehen, viele Franzosen sind gekommeen, aber auch einige Deutsche sind unter den Fans des Gründers und Präsidentschaftskandidaten von La France Insoumise (LFI). Der Partei, die laut Umfragen tatsächlich bei der Wahl kommenden Jahres in Frankreich den Präsidenten stellen könnte.

Heute ist Mélenchon aber hier, um sein Buch „Die Stunde der Vielen. Revolution im 21. Jahrhundert“ vorzustellen. Das erste Buch des Politikers, dem eine gewisse Deutschfeindlichkeit unterstellt wird, das jemals ins Deutsche übersetzt wurde. Erschienen ist es im Brumaire-Verlag, welcher zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Premiere eingeladen hat. In Frankreich ist das Buch 2023 erschienen unter dem Titel „Faites-Mieux!“ („Macht es besser“).

Moderator ist begeistert

Die Premiere ist restlos ausverkauft, aufgrund des übertriebenen Andrangs kann Jean-Luc Mélenchon erst eine halbe Stunde zu spät den Saal betreten. Sofort gibt es Standing Ovations. Schon davor hatten „Résistance“- und „Jean-Luc“-Rufe sowie „Siamo tutti antifasciti“-Gesänge den Raum erfüllt.

Moderiert wird das Gespräch von Jacobin-Chefredakteur Loren Balhorn. Also, soweit man hier überhaupt von Moderation und Gespräch sprechen kann. Balhorn ist offensichtlich begeistert von seinem Gast, wirft ein paar Mal Themen in den Raum und dann doziert, ja predigt Mélenchon minutenlang vor sich hin. Auch gerne mal mit erhobenem Zeigefinger. Reden kann er jedenfalls.

Mélenchon tritt als der charismatische, nahbare Typ aus der Mitte der Gesellschaft auf, der auch mal kämpferisch wird, klare Worte findet und sich aber nicht zu schade ist, den ein oder anderen Witz zu machen. Er redet langsam, besonnen, scheint von einem zum nächsten Thema zu springen und weiß doch ganz genau, was er sagt.

Mélenchon mag für eine Buchvorstellung hier sein, aber eigentlich ist er voll und ganz im Wahlkampfmodus. Er sehe die Proteste der vergangenen Monate in Europa als den Beginn einer „Bürgerrevolution“. Das Volk erkenne nun endlich, dass der „parasitäre“ Kapitalismus und der Ordoliberalismus die Menschheit und den Planeten zerstöre. Und es werde erfolgreich sein.Immer wieder gibt es Beifall aus dem Publikum und immer wieder klopft Mélenchon dem strahlenden Balhorn auf die Schulter und redet weiter.

Von China lernen

Es geht um Aufrüstung, und dass diese immer zum Krieg führe. Darum, dass LFI kein zentralistischer Apparat sei, wie ihnen vorgeworfen werde, schließlich gebe es 5.000 Aktionsgruppen. Und darum, dass man lieber von China lernen sollte, statt einen Krieg anzuzetteln, den man nicht gewinnen kann. Schließlich sei er Realist, sagt Mélenchon. Es geht natürlich auch um Bildung, um Feminismus sowie gegen Polizeigewalt und jede Art von Rassismus und Islamophobie, um die USA und um Israel.

„Die Französische Regierung lässt sich von einer fremden Regierung vorschreiben, was sie tun und sagen soll. Sie sind Feiglinge“, ruft Mélenchon. Begeisterung im Saal.

Witze macht Mélenchon besonders gerne über andere: über die schleimigen Kapitalisten etwa aus den 90ern mit ihren gegelten Haaren. Und über die Presse, die ihn fälschlicherweise als „germanophob“ bezeichnen würde. Dabei gebe es auch in Deutschland Leute, die denken würden wie er. Und schließlich seien Luxemburg und Liebknecht auch seine Helden.

Und dann stellt er sich offiziell auf die Seite der Linken, wendet er sich von Sahra Wagenknecht ab, was er bedauere, weil er lange mit Oskar Lafontaine befreundet gewesen sei. Ob das daran liegt, dass die Linke zurzeit erfolgreicher ist als das BSW? Man wird es nicht erfahren, eine Fragerunde gibt es nicht.

Dafür bekommt Mélenchon am Ende eine gerahmte Originalausgabe von „Die Rote Fahne“ von 1918 geschenkt. Er hebt die linke Faust nach oben. Jubel, Applaus.