Seit Wochen wird um die Deutung gerungen: Wie sind die Proteste einzuordnen? Anfänglich reine Jugendproteste, sind diese längst zu gesamtgesellschaftlichen Ereignissen geworden – namentlich in Frankreich, aber nicht nur dort. Die konkurrierenden Darstellungen der Unruhen sind alles andere als neutral. Denn sie entsprechen der jeweiligen politischen Position. So sind die Erklärungen selbst Teil der Auseinandersetzung geworden.

Ausgangspunkt fast aller Einschätzungen ist eine Trennung: Man trennt zwischen den berechtigten Anliegen nach besseren, gerechteren Bildungsbedingungen und den Gewaltakten, den Zerstörungen und Plünderungen.

Die Frage ist dabei jeweils: Mit welcher Intention trifft man diese Unterscheidung? Konzentriert man sich ausschließlich auf die Randale, um die Forderungen zu delegitimieren? Oder sollen diese als berechtigte Anliegen in Zwei-Klassen-Bildungssystemen gerettet werden?

Diese Rettung nimmt unterschiedliche Formen an.

Einfach nur Gewalt als solche

Exemplarisch etwa Ahmad Mansour: In einem Interview unterschied der palästinensisch-israelische Psychologe zwischen friedlichen Demonstranten und jenen jungen Migrantengruppen, die nur die Gelegenheit nutzten, um Gewalt auszuüben. Ohne Anlass, ohne Forderungen. Einfach nur Gewalt als solche. Von einfachen Schülerprotesten zu sprechen, halte er für naiv. Mansours schlichte Meinung tritt hier als Erklärung auf.

 Ist der gegenwärtige Ausbruch ein Zeichen der Hoffnung oder der Verzweiflung?

Eine Steigerung dieser Darstellung präsentierte die Soziologin Eva Illouz. Sie sah auf der einen Seite die „verständlichen“ Proteste – auf der anderen Seite eine Allianz zwischen ausländischen Akteuren, Linksradikalen und Kriminellen. Was diese unterschiedlichen Kräfte zusammengehalten habe? Die palästinensische Fahne. Angeblich hätte man bei den Protesten solche gesehen.

„Möglicherweise“ habe gerade diese Fahne, die zum globalen Symbol der Zusammengehörigkeit geworden sei, so Illouz, diese unterschiedlichen Kräfte zusammengeführt. Möglicherweise. Es ist dies der Versuch, eine heterogene Masse unter ein Banner zu bringen. Eine Erklärung, die auf einem Verdacht beruht, der zufälligerweise ihrer eigenen Perspektive entspricht. Und so sind schlussendlich auch bei ihr die protestierenden Jugendlichen nur naive Kids.

Warum tun sie das?

Der Zusammenschluss verschiedener Gesellschaftsgruppen, die Möglichkeit einer breiten politischen Allianz im Zeichen eines bezahlbaren Lebens wird damit entsorgt. Zwischen solcher Rettung der legitimen Anliegen und deren Abwiegelung ist letztlich kaum mehr ein Unterschied.

Eine andere Stimme kam aus Frankreich. In der taz hat der französische Autor Édouard Louis versucht, jenseits dieser Diskurse einen anderen zu eröffnen. Statt von Randalierern, die nur von der Lust am Zerstören und Unruhestiften getrieben seien, fragt er nach dem Warum ihres Handelns. Nach einer Erklärung also, die nicht von einer Behauptung ausgeht, sondern von einer Frage: Warum tun sie das? Denn auch die randalierenden Jungen handeln nicht ohne Motiv – nur ohne Sprache.

Isolde Charim ist Publizistin in Wien.

Deshalb fragt Louis, was ihr Tun über die soziale Gewalt einer Gesellschaft erzählt, über die Zerstörung öffentlicher Dienste, die Vernachlässigung der unteren sozialen Schichten.

Einen anderen Ton schlug auch Ivan Krastev an. Der bulgarische Politologe erweitert den Blick: Er sieht nicht vorrangig migrantische Proteste, sondern vielmehr Proteste einer ganzen Generation.

Ein Zeichen der Hoffnung oder der Verzweiflung?

Dabei stellt er eine entscheidende Frage: Ist der gegenwärtige Ausbruch ein Zeichen der Hoffnung oder der Verzweiflung? Seine Antwort scheint eindeutig angesichts einer Generation, die ihre Zukunft „im Zeichen von Katastrophen“ sehe.

Während sich die Älteren gut eingerichtet haben, präge diese Zukunft schon die Gegenwart der Jungen. Deren Prekarität, deren Unsicherheiten verbanne diese schon heute in eine „Warteschleife auf Dauer“.

Krastev, der den Begriff der demografischen Panik geprägt hat, fügt dieser nun die virale Panik hinzu: Diese kommt auf, wenn eine massenhafte Mobilisierung einfach verhallt. Um ihr beizukommen, braucht sie etwas Entscheidendes: eine Antwort der Gesellschaft.