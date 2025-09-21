piwik no script img

Max Goldt neues Buch „Aber?“Kurven bauen und Kurven kriegen

Schön an Max Goldt neuem Buch „Aber?“ sind nicht nur die Erinnerungen an Wiglaf Droste. Nur mit der Sprache hadert der Autor unzeitgemäß.

Max Goldt trägt einen Schal
Schal(k) im Nacken: Max Goldt Foto: Andreas Rost
Konstantin Nowotny
Von Konstantin Nowotny

Berlin taz | Es gibt eine Szene in der US-Zeichentrickserie „The Simpsons“, in der eine aufgebrachte Mutter bei einer Angelegenheit, die mit Kindern überhaupt nichts zu tun hat, verzweifelt ausruft: „Kann denn nicht wenigstens einmal auch jemand an die Kinder denken?“

Der Gag funktioniert eher in den USA, denn das Wohlbefinden von Kindern gilt dort als Argument, das jederzeit und überall gültig ist und deswegen besonders gern von rechten und konservativen Scharfmachern als Nebelkerze benutzt wird. In Deutschland hingegen interessiert sich für Kindeswohl bekanntermaßen keine Sau.

Würde man die „Simpsons“-Szene hierzulande mit vergleichbarem humoristischen Gehalt reproduzieren wollen, müsste der Satz vielleicht lauten: Kann denn nicht wenigstens einmal auch jemand an die Sprache denken? Denn wenig bringt Deutsche so sehr auf die Palme, wie wenn jemand an ihren geliebten Wörtern herumzuschrauben droht. „Gender-Wahn“ und „Genderismus“ sind längst geläufige Kampfbegriffe im konservativen bis rechtsextremen Spektrum, randvoll mit künstlicher Erregung.

Gassenhauer Sprachverfall

Bücher, die vor dem Verfall der deutschen Sprache warnen, verkaufen sich verlässlich seit Erfindung der Buchpreisbindung. Und knapp zwanzig Jahre später gibt es immer noch Autorinnen und Autoren, die sich der Rechtschreibreform von 1996 verweigern.

Rotes Buchcover von Max Goldt mit dem Titel „Aber?“ in verschnörkelter, großer weißer Typografie
Bild: dtv
Das Buch

Max Goldt: „Aber?“. dtv, München 2025. 160 Seiten, 24 Euro

Einer davon ist der Schriftsteller Max Goldt, über dessen zahlreiche Veröffentlichungen in der Regel geurteilt wird, sie seien kleine Festspiele der deutschen Sprache, auch und gerade, weil er sich der Modernisierung derselbigen ein Stück weit entsagt.

Sein neuestes Buch trägt den Titel „Aber?“. In gewohnt literarisch freimütiger Art und Weise widmet er sich dort dem nicht nur sprachlichen Alltag. Was er nicht so direkt ausdrücken möchte, verpackt er in kleine Dramolette.

Von Frisöse zu Friseurin

In einer Szene, die sich eingangs mit der Ablösung des Wortes „Frisöse“ durch „Friseurin“ beschäftigt, findet etwa dieser Dialog statt: „Der Bourgeois: Ich gönne Ihnen Ihre ‚subtile‘ Mutter, aber heute hat man Respekt vor Frauen! Das Kerlchen: Na klar! Weiß ich doch! Haben Sie schon gehört, daß der Platz vor dem Kölner Bahnhof umbenannt werden soll in ‚Platz des Respekts vor Frauen‘?“

Die einen streiten über die fortschrittlichste Vokabel, während in derselben Gegenwart, wie etwa zur „Kölner Silvesternacht“ 2015, Frauen so scheußlich behandelt werden wie in grauer Vorzeit. Witzig! Clever! Fast will man das Buch energisch zuklappen und eine Folge „Nuhr“ in der ARD schauen, wo ein anderer Mann Witze macht, die in die exakt selbe Kerbe – wohl eher: Kerb*in, hehe – schlagen, nur eben ohne literarische Begabung.

In seiner beobachtenden Prosa schreckt er glücklicherweise vor der Dummheit zurück

Es wäre aber doch reichlich unfair, Max Goldt in eine Schublade mit dieser unsäglichen Zunft zu stecken, die sich in Deutschland „Kabarettist“ – schlimmer noch: „Comedian“ – nennt. Zwar ist die Haltung manchmal vergleichbar, vor Dummheit schreckt der Autor in seinen prosaischen Beobachtungen aber glücklicherweise doch konsequent zurück. Einmal beschreibt er eine fiktive Zukunft „voller Moscheen“, baut dann aber eine Kurve, die er auch kriegt: In der erdachten Welt sind alle Moscheen verlassen, weil es keine religiösen Menschen mehr gibt.

Liebevoll und unpathetisch

Besser gelingen ihm Kapitel, die kein Kommentar zum Zeitgeist sein wollen. Die Anekdoten aus seinem Autorenleben sind farbenfroh und weise, seine Erinnerung an den verstorbenen taz-Autor Wiglaf Droste ist wunderbar liebevoll und erstaunlich frei von Pathos.

Auch eine sonst klassisch konservative Disziplin – die Litanei gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk – gerät ihm kongenial: „Sollte aber jemand in nächster Zeit nach Hamburg oder Mainz kommen, möchte ich darum bitten, dort doch mal an die entsprechenden Türen zu klopfen und eindringlich, aber höflich zu fragen, ob es nicht möglich wäre, sich ein bißchen mehr Mühe zu geben.“

Dennoch will man Goldt von Zeit zu Zeit an sich selbst erinnern, zum Beispiel an diese Passage aus seinem Buch „Wenn man einen weißen Anzug anhat“ (2001): „Kabarettisten und ihr Publikum erwecken schon seit zehn, fünfzehn Jahren den Eindruck, es gebe nichts Lächerlicheres als gesunde Ernährung, Friedens- und Umweltaktivitäten, Emanzipation benachteiligter Gruppen etc. […] Kabarettisten und Comedians sind heute Handlanger des Backlash, Formulierungshelfer des Establishments.“

Da schreibt Goldt auch „bisschen“ noch mit „ß“, „telefonieren“ mit „ph“ und – oh Schreck, das tut er ja immer noch! Kann denn nicht wenigstens einmal auch jemand an die Sprache denken?

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Humor #Berlin #Buch
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wiglaf Droste sitzt hinter einem Mikrofon

Neue Biografie zu Wiglaf Droste

Immer direkt rein ins Wespennest

Wo er hinschrieb, wuchs kein Gras mehr. Eine neue Biografie arbeitet den Werdegang und die Ambivalenzen des Satirikers und taz-Autors Wiglaf Droste auf.
Von Louis Berger
Eine Sandmann-Figur steht im Filmpark Babelsberg.

Fernsehen als Einschlafhilfe

Hitler ist mein Sandmann

Der Fernseher begleitet unseren Autor in den Schlaf. Am besten funktionieren Dokus über das Dritte Reich. Doch was macht das mit der Psyche?
Von Paul Wrusch

Zwei Drittel bangen um unser Deutsch

Der gefühlte Sprachverfall

Zu viel Englisch, zu viel Fernsehen, zu wenig Lesefreude: Laut einer Umfrage fürchten Alt und Jung, dass ihre Muttersprache verkommt. Mit der Realität hat das wenig zu tun.
Von Julia Walker
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

„Marsch für das Leben“

Ab­trei­bungs­geg­ne­r wittern Aufwind

2

Zweistaatenlösung im Nahen Osten

Der Lackmus-Test

3

Bremerhavener Zoo tötet Schimpansenbaby

Ein Affe wie wir

4

Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“

Gegen alles, was links ist

5

Soziale Herkunft im Sport

Einsame Klasse

6

Rechtsoffener Agrarverband

Neue „Freie Bauern“-Sprecherin gegen die Wahrheit