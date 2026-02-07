piwik no script img

Maskottchen bei Olympia 2026Die Kraft der Schönheit und des Schwanzes

Kolumne
von Johannes Kopp

Tina und Milo, die Maskottchen der Winterspiele, beeindrucken durch Vielseitigkeit. Sie verkörpern den olympischen Geist und den Zeitgeist zugleich.

Zwei Maskottchen, Hermeline, dahinter Bergpanorama
Sie können nicht anders: Den Olympiamaskottchen Tina (l.) und Milo ist das Lächeln angeboren Foto: imago

Z u Beginn dieser Winterspiele in Norditalien empfiehlt es sich, einen genaueren Blick auf die beiden Maskottchen Tina und Milo zu werfen. Denn wie das Internationale Olympische Komitee wissen lässt, haben Maskottchen seit 1968 die Aufgabe, dem olympischen Geist konkrete Gestalt zu geben. Und diesem Geist fühlt sich diese Kolumnenreihe besonders verpflichtet.

Bei der Premiere damals im französischen Grenoble ist das nur leidlich geglückt. „Shuss“, wie die neue Kreation genannt wurde, hatte einen überdimensional großen, runden Kopf, dazu einen sehr länglichen, dünnen Körper ohne Arme. Name und Aussehen führten schnell dazu, dass „Shuss“ in aller Öffentlichkeit als „skifahrendes Spermium“ verspottet wurde. Fairerweise muss erwähnt werden, dass in der IOC-Geschichtsschreibung dieser Shuss noch als inoffizieller Olympiamitarbeiter gelistet wird. Erstes offizielles und dann schnell sehr beliebtes Maskottchen ist der Dackel Waldi, der im Jahr 1972 in München die Welt erblickte. Das „skifahrende Spermium“ kann jedoch zumindest als sein Geburtshelfer bezeichnet werden.

Maskottchen kamen und gingen und wie Shuss wurden sie meist männlich gelesen. Das erste Maskottchenpärchen, Hidy und Howdy, trat 1988 in Calgary auf. Und seit sich das IOC Geschlechterparität auf die Fahnen geschrieben hat, ist natürlich auch die olympische Maskottchenwelt deutlich weiblicher geworden.

Doch wes Geistes Kind sind nun Tina und Milo? So einfach anzusehen ist das den beiden Hermelinen aus 100 Prozent Polyester nicht. Weil die Veranstalter der Olympischen Spiele um diesen Missstand wissen, haben sie den beiden Charaktereigenschaften und Lebensläufe angedichtet.

Ein recht unbeweglicher Geist

Tina, die für die aktuell beginnenden Winterspiele im Großeinsatz ist, so erfährt man auf der Olympia-Website, „liebt Kunst und Musik und glaubt an die Kraft der Schönheit“. Ihr Bruder Milo dagegen, der bei den paralympischen Winterspielen herumwieselt und ohne Pfote geboren wurde, hat gelernt „seinen Schwanz zu nutzen und seine Besonderheit in eine echte Stärke zu verwandeln“.

Die Kraft der Schönheit auf der einen Seite und die Kraft des Schwanzes auf der anderen. Der olympische Geist von Mailand und Cortina d'Ampezzo hinterlässt vorab einen nicht sonderlich beweglichen Eindruck. Aber diese Stofftiere müssen ja auch möglichst zahlreich verkauft werden.

Und auf ihren Schultern lastet zudem eine weitere Aufgabe. „Sie stehen für einen zeitgemäßen, lebendigen und dynamischen italienischen Geist“, heißt es ebenfalls auf der Olympia-Website.

Ausnahmsweise könnte das einmal zu bescheiden formuliert sein. Es ist gut möglich, dass Milo und Tina den Zeitgeist verkörpern. Und den stalkt der olympische Geist bekanntermaßen schon lange.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Johannes Kopp

 taz-Sportredakteur
Jahrgang 1971, bis Ende März 2014 frei journalistisch tätig. Seither fest mit dem Leibesübungen-Ressort verbunden.
Themen #Olympische Winterspiele 2026 #Maskottchen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Spieler zweier Mannschaften stehen sich am Mittelkreis eines Fussballfeldes gegenüber
Rituale bei der EM der Frauen Die heilige Liturgie der Uefa
Kolumne Nur öppis chliises* von Johannes Kopp

Das Gedenken an den verstorbenen Profi Diogo Jota gehört zum festen Ritual in den EM-Stadien. Auch ein Bernhardinerwelpe darf nicht fehlen.

Ein Mann in orangener Fan-Montur auf der Stadion-Tribüne
Fußballimperium Red Bull Bullen statt Eichhörnchen

Red Bull kauft den japanischen Klub Omiya Ardija. Es deutet sich an, wie rücksichtslos der Konzern vorgeht. Klub-Identität zählt wenig.

Von Felix Lill
Olympische Maskottchen auf der Zuschauertribüne
Olympisches Gute-Laune-Monster Bloß weg von der Tomate auf Beinen
Kolumne Front Sportif von Andreas Rüttenauer

Das Olympia-Maskottchen Phryge tanzt durch alle Austragungsorte – und auch noch so manch andere merkwürdige Figur.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Diskussion über Rentenreform Merz will die Altersvorsorge dem Kapitalmarkt ausliefern
2
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
3
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
4
Bundesbehörde darf nicht kündigen Gendern umschifft
5
Schwangerschaftsabbrüche Kliniken haben kein Recht auf „Gewissensfreiheit“
6
Die Epstein Files und die Moral Das hat Pizzagate-Potenzial