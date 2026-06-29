So ein Jungstorch hat immer was zu tun. Ständig steht er auf, putzt sich, dreht sich, stakst ein paar Schritte, zuppelt an irgendwas rum, schlägt mit den Flügeln, setzt sich wieder hin, kuschelt sich kurz an seine Geschwister, und dann geht es von vorne los. Unterbrochen wird die Routine nur, wenn Mutter oder Vater Storch im Nest landen. Das gibt dann immer ein großes Hallo! Und kurz danach auch irgendein Essen, das erst noch den langen Hals hochgewürgt werden muss.

Beobachten lassen sich derartige Storchenroutinen im Internet, live aus den Nestern dieser Welt, an denen die vogelphile Menschen vorher Webcams installiert haben. Ja genau, dieses älteste etablierte Videoformat des Internets, das in seiner Entschleunigung die absolute Antithese zu den hektischen Jump-Cut-Gewittern der Tiktok-Ära ist. Eine Kamera, eine Einstellung, fertig. Bloß dass es heute viel schöner anzuschauen ist als 1998, weil jetzt auch einfache Kameras eine gescheite Auflösung haben.

Die Storchenbande meiner Wahl lebt 18 Meter über den Dächern von Bad Salzungen im Wartburgkreis. Als Second Screen sind sie die perfekte Arbeitsbegleitung. Und wohl nicht nur meine, mehrere 100 Zuschauer hat der Livestream immer, manchmal sogar vierstellig.

Storchennest-Livecams auf Youtube

Auf die Welt gekommen sind die drei Bad Salzunger Jungstörche Ende April, der erste Flug könnte bald bevorstehen. Noch deutlich jünger und unfertiger sind hingegen die Störche vor der Webcam in Haßleben, ebenfalls in Thüringen gelegen, das quasi die dunkle Version meines Happy Place ist. Hier passieren dauernd Dramen, von denen manche in separat hochgeladenen Videos für die Ewigkeit festgehalten sind.

Erst wurde das Nest in einem kurzen, heftigen Kampf von einem anderen Storch besetzt, der alle Eier rausschmiss. Dann vom Original-Brutpaar für ein zweites Gelege zurückerobert. Später warf Mutter Storch völlig unvermittelt ein gesund wirkendes Jungtier aus dem Nest. Und nun hat sie sich auch noch verletzt und wird vermisst, und weil der Vater allein nicht genug für drei jagen kann, muss ein Mensch täglich zufüttern.

Es gibt bereits ein Spendenkonto des Nabu. Die Natur, sie kann sehr grausam sein. Und wir sind live dabei!