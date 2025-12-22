piwik no script img

Leipziger Theaterhaus beschmiertPolitische Parolen in roter Farbe

Die Graffiti am Leipziger Theaterhaus Schille waren laut Polizei zum Teil bis zu zwei Meter groß. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung, hieß es.

Ein gesprühter Schriftzug an einer Fassade.
„Free Palestine“ wurde an das Theater in Leipzig gesprüht (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

epd | Unbekannte haben in Leipzig das Theaterhaus Schille großflächig mit politischen Parolen beschmiert. An die Zugangstür des Gebäudes hätten sie mit roter Sprühfarbe unter anderem den Schriftzug „Free Palestine“ sowie Zahlenkombinationen aufgebracht, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Montag mit. Das Theaterhaus in der Otto-Schill-Straße wird unter anderem vom Evangelischen Schulzentrum Leipzig für Veranstaltungen genutzt.

Die Graffiti waren laut Polizei zum Teil bis zu zwei Meter groß. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung, hieß es. Die Tat soll sich den Angaben zufolge zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ereignet haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 300 Euro beziffert.

Das heutige Leipziger Theater wurde Ende des 19. Jahrhunderts als türkisches Caféhaus gebaut. Später war es „Blaukreuzkirche“, eine Trinkheilanstalt der Inneren Mission Leipzig.

Seit 1951 wird das Haus westlich des Stadtzentrums als Theater genutzt, seit 2005 unter der Leitung des Evangelischen Schulzentrums als „Klassenzimmer der besonderen Art“ sowie als Veranstaltungsort für verschiedene Anlässe.

Themen #Nahost-Konflikt #Leipzig #Theater
