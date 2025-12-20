piwik no script img

Laut Präses der Synode der EKDAfD-Funktionäre nicht geeignet für kirchliche Ämter

Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, betont erneut die Abgrenzung der evangelischen Kirche zur AfD.

Frau am Rednerpult, dahinter groß die Buchstaben "EKD"
EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

epd | Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, hat die Abgrenzung der evangelischen Kirche zur AfD bekräftigt. „Die Kirche ist kein parteipolitischer Akteur. Doch wenn eine Partei fundamentalen Grundwerten widerspricht, indem sie behauptet, die einen Menschen seien mehr wert als andere, können wir nicht anders, als zu sagen, stopp, ihr seid auf dem Holzweg!“, sagte Heinrich der „Welt am Sonntag“ (Samstag, online) in Berlin.

Wenn jemand menschenverachtende Positionen vertrete, sei er deshalb für kirchliche Ämter nicht geeignet, ergänzte sie. „Und das ist bei Funktionären der AfD der Fall. Wir sprechen hier über Leitungsgremien, die für die Kirche grundlegend sind. Da geht es um diakonische Fragen, um die Arbeit mit behinderten Menschen, um die Wahrung der Würde von Menschen.“

Mit Wählern und Wählerinnen der AfD bleibe man aber dennoch im Gespräch: „Ich weiß, dass unsere Positionierung zur AfD eine krasse Spannung bei Leuten auslösen kann, die mit dieser Partei sympathisieren.“ Dafür brauche sie aber auch Klarheit und Festigkeit in ihren eigenen Positionen.

Aus Sicht der Synoden-Präses unterscheidet sich die Kirche jedoch klar von politischen Organisationen: „Als Christinnen und Christen leben wir aus einer Hoffnung, die über das Aktuelle weit hinausreicht.“ Das Evangelium sei die Basis, aus der man Dinge ableite, die für die Gegenwart handlungsrelevant seien – „jedoch immer auf die Länge zielen und nie außer Acht lassen, dass wir eine Hoffnung haben, die über das irdische Leben hinaus geht“, sagte Heinrich.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #AfD #Evangelische Kirche #Kirche
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein weißer Tesla Y auf einem Abschleppwagen
Rente, Familienunternehmer, AfD-Jugend Die Brandmauer schützt – solange es nicht brennt
Kolumne Die Woche von Friedrich Küppersbusch

Familienunternehmer rechnen durch, was sie an woker oder was sie an rechtsoffener Kundschaft verdienen können. Die AfD-Jugend gründet sich wetterfest.

Ein Mann steht auf einer Straße
Migrationsdebatten Deutschland, dein Stadtbild

Mit einem Satz entfacht Kanzler Merz eine Debatte. Und erinnert Ibrahim Arslan an düstere Zeiten, die nie wirklich vorbei waren. Was er dagegenhält.

Von Derya Türkmen
Pfarrer
Kirchenasyl in Berlin „Ich bin froh, dass Berlin kein Kirchenasyl bricht“

Gottfried Martens ist Pastor der Evangelisch-Lutherischen Dreieinigkeits-Gemeinde in Steglitz. Ein Gespräch über Kirchenasyl und Abschiebungen

Von Marina Mai
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln
2
Mercosur-Abkommen mit Südamerika Übertriebene Kritik
3
70 Jahre Gastarbeitervertrag mit Italien Mehr amore per favore!
4
EU-Kompromiss zur Ukraine-Unterstützung Ein Erfolg, aber ein blasser
5
Streit in AfD Sachsen-Anhalt eskaliert Abgeordneter des Bundestags erhebt Vorwürfe gegen „Pokerrunde“
6
Bundesverwaltungsgericht zu Hammerskins Skinhead-Bruderschaft wieder erlaubt