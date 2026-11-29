In einer Woche steht im Landtag von Sachsen-Anhalt die Wahl des:­der Mi­nis­ter­prä­si­den­t:in auf der Tagesordnung. Die AfD hat extra dafür eine Sitzung am 8. Dezember einberufen. Ob ihr Kandidat, Ulrich Siegmund, die nötige Mehrheit bekommt, ist unklar. Scheitert er zweimal, dann sieht die Landesverfassung vor, dass der Landtag über Neuwahlen entscheidet. Eine einfache Mehrheit würde reichen. Die Linke hat nun beschlossen: Sie würde dafür stimmen.

Auf dem Landesparteitag in Magdeburg brachte an diesem Sonntagnachmittag Hendrik Lange einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag ein. Der frisch wiedergewählte Landesvorsitzende erklärte: „Wir haben es jetzt schon mit einer de facto AfD-BSW-Regierung zu tun.“ Sollte die AfD bei nach einer weiteren Landtagswahl allein eine Mehrheit bekommen, sei das auch nicht schlimmer.

Aktuell gehören 39 von 83 Abgeordneten im Landtag der AfD an. Gemeinsam mit den 5 Abgeordneten des BSW haben sie bislang zwei Anträge beschlossen. Allerdings: Wenn Siegmund als Ministerpräsident antritt, will sich das BSW enthalten. In den ersten zwei Wahlgängen hätte er damit nicht die Mehrheit. In einem dritten Wahlgang sinkt die Hürde allerdings. Dann brauchen Kan­di­da­t:in­nen nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Aus der Linken heißt es, dann sei es wahrscheinlich, dass Siegmund gewählt werde.

„Wir haben nichts zu verlieren“, sagte auch Wulf Gallert auf dem Parteitag am Sonntag. Der ehemalige Landtagsabgeordnete ist einer der rund 50 Un­ter­zeich­ne­r:in­nen des Dringlichkeitsantrags. Die rechte Hand in die Hüfte gestützt, mit der Linken gestikulierend, erklärte er: „So wie dieser Landtag aufgestellt ist, wird es keine handlungsfähige Mehrheit gegen die AfD geben.“ Bei Neuwahlen könne sich das ändern. Kurz danach stimmte auf dem Parteitag die Mehrheit der Delegierten für den Dringlichkeitsantrag.

SPD kritisiert „Alleingang“

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war für die Linke eine besondere Enttäuschung. Nicht nur wegen des Wahlsiegs der AfD, sondern auch wegen des eigenen Ergebnisses. In Umfragen hatte die Partei bei bis zu 14 Prozent gelegen. Am Ende bekam sie nur etwas mehr als 8 Prozent.

Aus der Partei heißt es, das habe vor allem an strategischen Wäh­le­r:in­nen gelegen, die der SPD oder den Grünen ihre Stimme gegeben hätten. Die beiden Parteien schnitten bei der Wahl deutlich besser ab als in den Umfragen. Entsprechende Hoffnungen gibt es nun bei der Linken, dass bei einer Neuwahl das eigene Ergebnis besser ausfallen könnte.

Im Gespräch mit der taz erklärten Un­ter­stüt­ze­r:in­nen des Neuwahl-Antrags auf dem Parteitag zudem, es werde für die AfD schwer, erneut so viele Wäh­le­r:in­nen zu mobilisieren. Es gebe also auch eine Chance, dass die AfD weniger Stimmen bekomme.

Aus der AfD selbst klang das bisher anders. Die Partei sieht sich weiter im Aufwind und sprach nach der Landtagswahl davon, bei der nächsten Wahl bestimmt die 50 Prozent zu knacken. Allerdings hieß es aus der Partei da auch, Ulrich Siegmund werde nur im ersten Wahlgang antreten, weil er sicher eine Mehrheit aus dem Landtag bekommen werde.

Wie die AfD nun zum Thema Neuwahl steht? Eine aktuelle Anfrage der taz ließ der Landesverband Sachsen-Anhalt unbeantwortet. Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtete jedoch noch vor einer Woche: Die AfD wolle für Neuwahlen votieren. Nach dem zweiten Wahlgang hätten AfD und Linke die nötige Mehrheit, um den Landtag aufzulösen.

Katja Pähle, Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, kritisierte schon vor dem Landesparteitag den „Alleingang“ der Linken. Es brauche die „Anstrengung aller demokratischen Fraktionen“, um einen AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. „Unsere ganze Kraft sollte jetzt darauf gerichtet sein, eine personelle Alternative zu Ulrich Siegmund zu finden“, sagt Pähle. Indem die Linke gleichzeitig einen überparteilichen Kandidaten erwäge, Eva von Angern als Kandidatin aufstelle und über Neuwahlen spreche, setze sie „alles aufs Spiel“.

Bei der letzten Landtagswahl hat vor allem die CDU an Stimmen verloren. Verfügte sie in der letzten Wahlperiode noch über 40 Abgeordnete, sind es jetzt noch 15. Ob es bei einer Neuwahl besser für sie ausgehen würde, ist eher unwahrscheinlich. Der Landesverband hat sich zerstritten und will sich am kommenden Wochenende bei einem Parteitag neu aufstellen.

Das BSW spricht sich gegen Neuwahlen aus. Die Bundesvorsitzende Amira Mohamed Ali sagte der taz dazu: „Dann soll man also so lange wählen, bis das Ergebnis passt? Das ist ein merkwürdiges Demokratieverständnis.“ Aus der BSW-Fraktion in Sachsen-Anhalt hieß es zuletzt, es sei unsicher, ob man es bei Neuwahlen erneut in den Landtag schaffe.