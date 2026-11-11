Auf den ersten Blick ist es ein starres Bild, das die Eis­schwim­me­r*in­nen aus Helsinki auf der Fotografie von Tuomo Manninen abgeben. Angespannt, ungelenk – kein Wunder, immerhin stehen einige von ihnen in eiskaltem Wasser. Manche von ihnen grinsen verschüchtert und ein wenig stolz in die Kamera, andere haben ihre Arme verschränkt, eine lässt sich vom Geländer eines Holzsteges baumeln.

Schaut man sie sich genauer an, sind die elf Menschen auf dieser Fotografie ganz verschieden: manche jünger, manche älter. Manche von ihnen sind für das grau-kalte Wetter ungewöhnlich sonnengebräunt, manche blass. Auf den ersten Blick aber bilden sie eine Gruppe. Sehen sich sehr ähnlich in ihren bunten Badeanzügen und Speedo-Badehosen, in ihrer Körperhaltung, ihrem Ausdruck, im gemeinsamen Blick in die Kamera.

Schon seit 30 Jahren fotografiert der finnische Fotograf in seiner Serie „We“ („Wir“) Gruppen. Schornsteinfeger aus seiner Heimatstadt Helsinki, posierende Bodybuilder aus Kathmandu oder eine Nordic-Walking-Gruppe aus Recklinghausen. Seine Gruppen strahlen Verbundenheit aus, aber die Frage stellt sich schnell, ob sie die einzelnen Gruppenmitglieder auch spüren. Ab wann wird aus Ähnlichkeit Gemeinschaft? Und ab wann aus Gemeinschaft Freund*innenschaft?

Die Ausstellung „Freund*innenschaft“. Kunsthalle Mainz, bis 10. Januar 2027

Manninens Fotografien bilden den Auftakt einer Ausstellung in der Mainzer Kunsthalle über „Freund*innenschaft“. Neun internationale Ge­gen­wart­sünst­le­r*in­nen nähern sich dem Thema an, zusammengestellt hat die Schau Marlène Harles, Kuratorin des Hauses. Harles vermittelt Freun­d*in­nen­schaft als komplexe, individuelle, aber auch universelle Beziehung, die mitunter als Gegenmittel einer Gesellschaft angesehen werden, in der sich Menschen zunehmend voneinander isolieren.

Wer hat überhaupt Zugang zu Freun­d*in­nen­schaft

Nicht nur Tuomo Manninen fragt in der Schau danach, welche Räume Freun­d*in­nen­schaft entstehen lassen. Roxane Mbanga erschafft sich solche Orte mit „Le Salon“ selbst: Einen Raum der Begegnung hat sie in der Kunsthalle installiert. Bunt, einladend, mit unterschiedlichen Textilien, Kissen, Spielen und Büchern. Einen Raum, der sicher ist und für alle zugänglich. Und dabei kommt der Gedanke auf, wer überhaupt Zugang zu solchen Räumen, solchen Freun­d*in­nen­schaf­ten hat.

Roxane Mbangas „Le Salon“, 2026, in der Kunsthalle Mainz; Plakate in Zusammenarbeit mit der Grafikdesignerin Marthe Nachtman Foto: Norbert Miguletz; mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin und 193Gallery

Eindrücklich wird diese Frage auch vom Kollektiv photo.circle gestellt, das eine Auswahl aus seinem Archiv „Nepal Picture Library“ zeigt. Auf den zehn ausgestellten „Photographs of Friendship“ inszenieren sich Frauen aus dem nepalesischen Kathmandu-Tal in ähnlicher Kleidung und Schmuck oder einem gleichen Ausdruck. Sie hinterfragen das Bild der devoten, sozial-isolierten, an Tradition und Haushalt gebundenen nepalesischen Frau und zeigen sie stattdessen als eine, die ihre Freun­d*in­nen­schaf­ten zelebriert und pflegt, in gegenseitiger Solidarität.

Die Ausstellung nähert sich dem Thema mit unterschiedlichen Fragen und vielen Darstellungsformen. Wir hören Freun­d:In­nen­schaft in einem mühsam-verzerrten Zoomcall der Soundinstallation von Hanne Lippard, wo die Künstlerin ambivalente, zwischenmenschliche Situation ausbreitet, in denen stille Kompromisse ausgehandelt, Verletzungen leise vergeben werden. Wir sehen sie in den aufgehängten Kinderjacken von Eva Koťátková, verziert mit Mündern, Stacheln und Tentakeln. Oder bei Asta Grötings Elektrokabeln, zwischen denen der Funken eben nicht nur bei romantischen Beziehungen überspringt.

Erst Quartier aufwerten, dann Finanzierung kappen

Dabei steht der Wunsch nach Gemeinschaft und Solidarität schon fast sinnbildlich für ein Haus, dessen zukünftige Existenz von der Frage abhängt, wer bereit dazu ist, dafür Verantwortung zu übernehmen. Seit 2008 ist die Kunsthalle Mainz am alten Zollhafen in einem ehemaligen Maschinenhaus, das den Stadtwerken gehört und vom Büro des Architekten Günter Zamp Kelp zum Kulturbau umgeplant wurde, ein Ausstellungsort für aufstrebende und internationale Künstler*innen. Sie ist eine bedeutende Institution für Gegenwartskunst in Rheinland-Pfalz.

Die Mainzer Stadtwerke aber, die mit einem großen Betrag zur Finanzierung der Stiftung Kunsthalle Mainz beigetragen haben, kündigten vor einigen Monaten ihre Beteiligung auf. Die Kunsthalle fungierte zuvor als Leuchtturmprojekt für die Transformation des alten Hafengebiets, sie hat maßgeblich zur Aufwertung des Quartiers beigetragen. Nun, da die städtebauliche Entwicklung fast abgeschlossen ist, muss das Haus Alternativen zur bisherigen Finanzierung finden. Inzwischen konnte der Betrieb der Kunsthalle bis Ende Juli 2027 sichergestellt werden. Einen langfristigen Plan gibt es jedoch nicht. Daher hallen auch Fragen aus der Ausstellung nach: Was verbindet uns? Und was lässt die Verbindung bestehen?