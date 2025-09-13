Kunsthalle Emden schaut in die Wolken: Wattige Skulpturen
Fantasietrigger aus Wasser: Die Kunsthalle Emden zeigt, wie sich die Wahrnehmung, Darstellung und Interpretation von Wolken entwickelt hat.
Dort funktionieren sie als Fantasietrigger: Kinder entdecken Tiere in den Formationen, Liebepaare deuten lustige Wesen hinein, andere Wettervorhersagen heraus. Und dann erst die Künstler:innen! Sie malen, fotografieren, filmen Wolken als Metaphern, Rätsel, Traumvisionen, Spiegel menschlicher Verfassung oder abstrakte Muster.
Mit der Ausstellung „Dem Himmel so nah – Wolken in der Kunst“ zeigt die Kunsthalle Emden, wie sich die sinnlich-emotionale Wahrnehmung, die handwerkliche Darstellung und die Interpretationen des bewölkten Himmels in der bildenden Kunst entwickelt haben.
Im ersten Raum wird das ästhetische Spektrum eröffnet: Der Hamburger Maler Berend Goos bannte Wolken im 19. Jahrhundert auf Leinwand wie heutige Farbfilterfetischisten in Social-Media-Accounts – #cloudporn. Vielgestaltig antworten Zeitgenoss:innen. Daniel Hausig projiziert in seiner Installation „Wetterleuchten“ (2025) Wolken-Fotos auf die Museumswand, lässt sie aber auch über Leuchtstäbe als Lichtsequenzen-Loop laufen, zu bestaunen ist eine in ständiger Bewegung befindliche Pop-Art-Farbspielerei.
Dem Himmel so nah. Wolken in der Kunst. Kunsthalle Emden. Bis 2. November 2025
Gerhard Richters „Heliogravuren“ (1971) der baumlos-vulkanischen Natur der Kanaren wird durch die grobkörnige Aufnahmequalität und den Druck auf Karton in die Unschärfe gerieben. Bereits in dieser Frühphase lässt er neue Realitäten schemenhaft aus konkreten Landschaften mit Wolken entstehen.
Für anregende Irritation sorgt Nasan Tur. Er zeigt reizvolle Wolkengebilde, die allerdings stark gerastert sind, da es sich um vergrößerte Ausschnitte von Zeitungsbildern handelt, die in Gänze vor allem Kriegsszenen zeigen. Tur stellt aber nur den himmlischen oberen Teil der Fotos aus. Dazu notiert er, über welcher Gewaltszenerie die mit Asche, Rauch und Staub beladenen Wolken schweben, lenkt so den Blick von der Schönheit da oben auf die ursächlichen Bestialitäten darunter.
Ähnlich arbeitet Almut Linde. Ihr fotografischer Blick gen Himmel zeigt ein malerisches Kondensstreifengeflecht – mit dem Wissen, dass es sich um abhebende Treibhausgas-Emittenten am letzten Tag der Weltklimakonferenz 2019 in Madrid handelt, ist die Wahrnehmung sofort eine inhaltliche.
Auch für politisch schlichte Deutungen ist gesorgt. Josef Scharl zeigt mit seinem dezent expressionistischen „Brewing Thunderstorm“, auf dem Wolken wie zwei Bösewichtaugen über friedlicher Agrarlandschaft platziert sind, wie der Emigrant 1943 in New York auf seine NS-barbarisierte Ex-Heimat blickt.
Vor allem aber geht es in Emden um historisch gewachsene Positionierungen. Beginnend mit der romantisch überhöhten, winzige Menschen in sich aufnehmenden Landschaftsmalerei, in der Wolken die Naturszenen dramatisch aufladen. Es gibt reichlich dramatische Gewitterstimmungen und idyllische Sonnenuntergangsatmosphäre, gern auch mit Regenbogen und dem Zauber eines sich an sturmzerzausten Wolkenrändern brechenden Lichts.
Selbst werden die diffusen Gestaltwanderinnen auf den Bildern immer größer. Etwa in Andreas Achenbachs „Blick auf Neuss“ (1871). Dort erdrückt der drei Viertel des Formats einnehmende Wolkenhimmel geradezu die Flusslandschaft darunter – oder erweitert sie ins Himmelreich, eröffnet den unendlichen Raum metaphysischer Sphären. Immer wieder lassen Künstler:innen durch Wolkenlücken goldgelb-göttliches Licht strahlen.
Aber „Über den Wolken ist nichts“. Mit diesem Brecht zugeschriebenen Zitat kontrastiert die Ausstellung den Gedankentüdel, den Menschen gen Himmel richten. Der lapidare Satz steht auf einem von Hunderten mit Wolken- und Wetterpoesie beschrifteten oder bemalten Visitenkarten-Rohlingen, die Nanne Meyer in einem Raum wie Gedankentropfen zu Wolkengebilden arrangiert hat.
Und was ist unter den Wolken? Mit „Norddeutsche Landschaft“ (1981) zeigt sich Heiner Altmeppen als zeitgenössisch enttäuschter Romantiker. Er malte in Märchenlicht illuminiertes Agrarland, darüber locker-lieblich arrangierte Schaumhaufengebilde, am Horizont dahinter aber zeichnet sich klein die Silhouette einer Großstadt ab mit hässlicher Hochhäuser- und Industriearchitektur.
Da schlechtes Wetter immer gut ist für wildbewegte Videos, hat sich Ursula Palla für ihre Filmarbeit „Clouds and Foam“ (2019) auf Norderney mit ihrer Kamera dem Sturm am Strand entgegengestemmt und macht nun erlebbar, wie sich Wolken und Gischt tobend vermengen. Ein Überwältigungserlebnis.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Soziologin über AfD
„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“
Die IG Metall und das Verbrenner-Aus
Gewerkschaft gegen Klimaziele
Attentat auf Charlie Kirk
Ein Spektakel der Gewalt
Humanitäre Lage in Gaza
Auch wo es Nutella gibt, hungern Menschen
Diskussion um Wehrdienst
Doppelte Solidarität
Köln wählt am Sonntag
Eine Grüne, die bei Linken beliebt ist