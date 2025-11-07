piwik no script img

Künstliche Intelligenz in GamesKI first, Ar­bei­te­r:in­nen second

Alexandra Hilpert
von Alexandra Hilpert

Der Games-Hersteller Krafton hat angekündigt, stärker auf künstliche Intelligenz zu setzen. Das verursacht gleich mehrere Probleme.

Eine Person schaut auf einen Computerbildschirm
Wie im richtigen Leben: Eine Besucherin testet Videospiele auf der Gamescom 2024 Foto: Christoph Hardt/imago

P Portrait of adolf hitler“ hacke ich in meine Tastatur. „KI-Textur wird generiert“ antwortet das Spiel. Wenig später starrt mir ein Mann mit verzerrtem Gesicht entgegen, der überhaupt nicht aussieht wie Adolf Hitler. Ich seufze erleichtert und wähle die brandneue Textur als meinen Sofa-Bezug aus. Na ja, hübsch ist das nicht. Aber immerhin hat das Spiel meinen Test bestanden: Für Nazis ist dieses Tool nix.

Ich befinde mich im Bau-Modus des Spiels „Inzoi“ – ein Lebenssimuationsspiel, dessen erste Version 2024 veröffentlicht wurde. Cool daran sind die KI-Tools, mit denen man sein Haus und die Personen, die man spielt, individualisieren kann.

Krafton, der Herausgeber von „Inzoi“, hat nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, mehr in künstliche Intelligenz zu investieren. KI soll wichtiger werden, nicht nur als Tool, das man im Spiel nutzen kann, sondern auch bei der Produktion von Spielen. Krafton ist damit nicht alleine, die neuen Investoren von EA haben Ähnliches verkündet.

Mich macht das unruhig, denn ich hasse KI leidenschaftlich. Wenn ich meine Freun­d:in­nen um Rat frage und sie sagen mir: „Frag doch mal ChatGPT“, dann würde ich am liebsten losschreien. Ich denke daran, wie KI entsteht, nämlich durch Training. Dieses Training ist meist problematisch, weil zum einen unser aller Daten verwendet werden, die wir jeden Tag ins Internet rausschleudern. Wir haben keine Kontrolle darüber, was davon an KI weitervertickt wird.

Zum anderen müssen Menschen dieses Training meist unter miesen Arbeitsbedingungen durchführen, zum Beispiel in Kenia. Diese Menschen müssen sich mit traumatischen Inhalten befassen, damit „Inzoi“ mir keine Hitler-Bilder ausspuckt. Und dann sind da noch der immense Wasser- und Stromverbrauch, der durch KI-Anwendungen entsteht. Wenn Krafton auf „AI first“ setzen will, bin ich also erst mal skeptisch. Auch aus einem weiteren Grund.

Ich kann wertschätzen, wenn KI-Tools mein Spielerlebnis individueller machen. Wenn KI aber zentrale Spielinhalte machen soll, sehe ich diese langweilig und schlimmstenfalls diskriminierend werden.

Denn KI sucht auf der Basis ihrer Trainingsdaten nach den wahrscheinlichsten Antworten. Und wird damit zur Vorurteilsreproduktionsmaschine. Die Daten sind in der Regel wie unsere Gesellschaft: kapitalistisch, patriarchal und rassistisch geprägt. Künstler:innen, die Inhalte für Spiele schaffen, können sich im Gegensatz zu KI entscheiden, aktiv entgegen ihren Vorurteilen zu arbeiten.

KI ist gut darin, menschliche Kreativität zu unterstützen, aber schlecht darin, eigene Ideen zu Ende zu denken. Das müssen Ar­bei­te­r:in­nen in den Studios oft ausbügeln, berichteten Ent­wick­le­r:in­nen auf dem Blog aftermath.site. KI einzusetzen, bedeutet nicht, dass man Arbeitskräfte sparen sollte.

Befürchtet wird nun, dass Krafton genau das vorhat. Massenentlassungen sind ein Trend in der Branche. Damit Spiele weiter Spaß bringen, wäre es aber wichtig, dass Menschen kreativ denken. Bei meinen erbärmlichen Prompting-Skills bin ich darauf angewiesen, dass Ent­wick­le­r:in­nen mir schöne Texturen zu Verfügung stellen. Und meine Zois sind bestimmt auch dankbar für anständige Sofa-Bezüge.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Alexandra Hilpert

Alexandra Hilpert

 Redakteurin
Hat in Leipzig Journalismus studiert und ist seit 2022 fest bei der taz, aktuell im Online-Ressort als CvD und Nachrichtenchefin. Schreibt am liebsten über Wissenschaft, Technik und Gesellschaft, unter anderem in ihrer Kolumne Zockerzecke.
Themen #Kolumne Zockerzecke #Games #Künstliche Intelligenz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei „Sims 4“-Charaktere auf einem Highschool-Ball
Sportswashing bei Games Dieser Player gefährdet queere Sichtbarkeit in Games
Kolumne Zockerzecke von Alexandra Hilpert

Eine Gruppe Investoren kauft Electronic Arts. Mit dabei: Saudi-Arabien. Damit bekommen sie Macht über die Inhalte von Videospielen wie „Die Sims“.

Illustration aus einem Game, das einen kleinen Buchladen am Strand zeigt
Cozy Games und Kapitalismus Indoktrination per Palme
Kolumne Zockerzecke von Alexandra Hilpert

Cozy Games kommen oft antikapitalistisch daher. Dabei indoktrinieren sie uns neoliberal. Das Indie-Spiel „Tiny Bookshop“ ist dafür ein gutes Beispiel.

Studioaufnahme einer Brille mit Augen.
Arbeitskampf in der Games-Branche Welcome to the Bossfight

Die Bedingungen in der Gaming-Branche sind unterirdisch, lange gab es kaum Widerstand. Nun vernetzt sich eine neue Generation von Spieleentwickler:innen.

Von Alexandra Hilpert
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Mitte-Studie der Ebert-Stiftung 76 Prozent gegen Rechtsextremismus
2
Vorschlag zur Steuerreform AfD will die Reichsten reicher machen
3
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
4
Sollte Alkohol höher besteuert werden? Prost und Contrabier
5
Neue „Mitte-Studie“ der FES Weniger Sonntagsreden, bitte
6
Überraschend gute Verkaufszahlen bei BMW Profit mehr fürs Klima nutzen