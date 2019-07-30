Kırmızı bülten

Alman vatandaşı Türkiye'nin talebiyle tutuklandı

Alman vatandaşı İsmet Kılıç, ailesiyle tatil yaptığı Hırvatistan'dan Almanya'ya dönerken, kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Alman vatandaşı İsmet Kılıç, (54) ailesiyle tatil yaptığı Hırvatistan'dan Almanya'ya dönerken, Türkiye tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle Slovenya sınırında gözaltına alındı. Duisburg'da taksi şoförlüğü yapan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan Kılıç, Cuma gününden beri Slovenya'nın Koper kentinde tutuluyor.

Taz.gazete'nin ulaştığı Nurgül Gülşen Kılıç, Cuma günü eşi ve iki çocuğuyla birlikte içinde bulundukları arabanın sınır polisleri tarafından kenara çekildiğini, eşinin arabadan indirilip ayrı bir odaya götürüldüğünü ve kendisiyle görüşmesine izin verilmediğini belirtti. Nurgül Gülşen Kılıç'ın aktardığına göre sınırda saatlerce bekledikten sonra Koper şehrinde hakim karşısına çıkan İsmail Kılıç'ın ifadesi alındı. Kendisine İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranması ve Almanya'daki statüsü hakkında sorular sorulan Kılıç, duruşmanın sonunda tutuklandı. Salı günü telefonla eşiyle konuştuğunu söyleyen Nurgül Gülşen Kılıç, İsmail Kılıç'ın henüz avukatı ile görüşemediğini, kendisinin de süreç hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi: „Umarız Türkiye'ye iadesi gibi bir durum söz konusu olmaz.“

1996 yılında Türkiye'deki sendikal faaliyetleri nedeniyle, „terör örgütü üyeliği suçlamasıyla“ 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Kılıç, hakkında tutuklama kararı çıkmasının ardından 1997 yılında siyasi sığınmacı olarak Almanya'ya geldi; 2009 yılındaysa Alman vatandaşlığına geçti. Türkiye'de veteriner olarak çalışan İsmet Kılıç'ın 1992-1995 yılları arasında Ankara BEM-SEN'de (Belediye Emekçileri Sendikası) Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Kılıç'ın Türkiye'deki davasına bakan avukat Murat Demir, Kılıç'ın sendika başkanlığı döneminde düzenlediği basın açıklamaları nedeniyle yargılandığını ve hüküm giydiğini söyledi: „Kürdistan'daki katliamlarla ilgili, sürgünlerle ilgili açıklamalar yapardı. Toplu sözleşme ve sendikal hak mücadeleleri verdi. Terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası aldı. Ardından bu ceza 7 yıla düşürüldü.“

„Umarım kısa sürede İsmet'i oradan alabiliriz“

İsmail Kılıç'ın Avrupa'da kırmızı bülten nedeniyle tutuklanmasını „kabul edilemez“ olduğunu söyleyen Demir: „Türkiye muhaliflere Avrupa'da bile terör estiriyor. Maalesef Avrupa Birliği ve İnterpol da buna izin veriyor. Bu Doğan Akhanlı'nın başına da gelmişti. Slovenya'daki Almanya Büyükelçiliği yeterli duyarlılığa sahip değil. Umarım kısa sürede İsmet'i oradan alabiliriz.“ ifadelerini kullandı.

Almanya vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı yazar Hamza Yalçın da 2017'de tatil için gittikleri İspanya'da Türkiye'nin İnterpol aracılığıyla yaptıkları talep üzerine gözaltına alınmış, bu durum tepkilere neden olmuştu. Türkiye'nin İnterpol aracılığıyla Almanya’ya 848 kez arama ya da yakalama başvurusu yapması, İnterpol'ün yetkisinin muhalifleri baskı altına almak için kullanıldığı tartışmalarına yol açmıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı, taz.gazete'ye yaptığı açıklamada İsmet Kılıç'ın durumundan haberdar olduklarını, Lubjliana'daki konsoloslukla ve aile ile iletişimde olduklarını belirtti. Avukat Demir, konsolosluğun Kılıç ile ilgili bazı belgeler istediğini ve bu belgelerin hala mahkemeye sunulmadığını ifade etti. İsmet Kılıç'ın Çarşamba günü avukatıyla ve konsolosluk çalışanlarıyla görüşmesi bekleniyor.