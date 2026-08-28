dpa/afp | Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Luftschläge auf Ziele im Hinterland des Gegners fortgesetzt. „Die Russen haben kritische Infrastruktur in den Gebieten Poltawa, Sumy und Cherson angegriffen“, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf sozialen Netzwerken mit. Fünf Menschen seien unter anderem bei Angriffen in den Gebieten Saporischschja und Dnipropetrowsk verletzt worden. Schäden habe es auch nach Attacken im Gebiet der Hafenstadt Odessa gegeben.

Nach Angaben örtlicher Behörden brannten östlich der Hauptstadt Kiew im Landkreis Boryspil Lagerhallen nach russischen Angriffen. Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden. Abgestürzte Trümmerteile hätten auch in Kiew selbst Schäden an mehreren Gebäuden angerichtet. Im Zentrum der Dreimillionenstadt wurde der Militärverwaltung zufolge eine Sportanlage im unmittelbaren Zentrum beschädigt. Bilder in sozialen Netzwerken zeigten eine Rauchwolke im Bereich des Walerij-Lobanowskyj-Stadions am Rande des Regierungsviertels. Gemäß Mitteilung des Fußballclubs Dynamo Kiew bei Facebook blieb das Stadion jedoch unbeschädigt.

Durch einen russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Stadt Cherson ist nach Behördenangaben ein Mann getötet worden. Drei weitere Menschen seien am Freitagmorgen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte der Leiter der Stadtverwaltung, Jaroslaw Schanko. Die Drohne schlug demnach im Stadtviertel Korabelnyji ein.

Am Donnerstag hatten die Behörden angesichts der zunehmenden russischen Angriffe auf Cherson die Einwohner dazu aufgerufen, die Stadt möglichst zu verlassen. Der Gouverneur der Region Cherson, Oleksandr Prokudin, erklärte, es bestehe die Gefahr, dass die Strom- und Wärmeversorgung in der Stadt für längere Zeit ausfallen könnte.

Cherson liegt nahe der Front. Vor dem Krieg lebten in der Stadt rund 280.000 Menschen. Von März bis November 2022 stand Cherson unter russischer Kontrolle. Im vergangenen Winter hatte die russische Armee immer wieder ukrainische Kraftwerke angegriffen und damit zeitweise Millionen Menschen in Kälte und Dunkelheit gestürzt.

Abschuss ballistischer Raketen

Die ukrainische Luftwaffe fing dabei nach eigenen Angaben erstmals seit längerem sieben ballistische Raketen ab. Zudem sei eine Antischiffsrakete des Typs Oniks abgeschossen worden, hieß es. Selenskyj hatte zuvor am Dienstag über eingetroffene neue Flugabwehrraketen für die Patriot-Systeme informiert.

Ukrainischen Angaben zufolge wurden rund 86 Prozent der vom russischen Militär eingesetzten Drohnen abgefangen. Fünf russische Drohnen verletzten nach Auskunft des moldauischen Verteidigungsministeriums in Chisinau auch kurzzeitig den Luftraum Moldaus.

Neue ukrainische Drohnenangriffe im Uralgebiet

Die Ukraine wiederum setzte ihre Angriffe auf Lager von russischen Internethändlern fort. Im Uralgebiet wurde nach Unternehmensangaben ein Logistikzentrum des zweitgrößten russischen Marktplatzes Ozon in Ufa von ukrainischen Drohnen angegriffen. Demnach musste auch in Orenburg nahe der kasachischen Grenze wegen Raketengefahr ein Verteilzentrum kurzzeitig geräumt werden. Es habe aber weder Opfer noch Schäden gegeben.

Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Bei seinen Gegenschlägen konzentriert sich Kiew auf russische Internethändler und die Ölindustrie.