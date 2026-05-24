afp | Russland hat bei Angriffen auf die Ukraine ein weiteres Mal auch die neue ballistische Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag mit.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Einsatz der Hyperschallrakete, die nach Angaben Moskaus die zehnfache Schallgeschwindigkeit erreicht. Es handelt sich um den dritten Einsatz der Rakete seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022.

Selenskyj erklärte, die Oreschnik sei während umfassenden Drohnen- und Raketenangriffen in der Nacht zum Sonntag auf Kyjiw zum Einsatz gekommen, bei denen mindestens zwei Menschen getötet wurden. Andere Medien sprechen bereits von 4 Toten. Laut den ukrainischen Behörden wurden mehr als 80 weitere Menschen verletzt und Wohngebäude, Schulen sowie ein Markt beschädigt.

Die Oreschnik, die sowohl mit konventionellen als auch nuklearen Sprengköpfen bestückt werden kann, schlug laut Selenskyj in der Stadt Bila Zerkwa in der Region Kyjiw ein.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, Ziel der jüngsten Angriffe seien ukrainische militärische Führungs- und Kontrollanlagen, Luftwaffenstützpunkte sowie Unternehmen der Rüstungsindustrie gewesen. Es habe sich um Vergeltung für Angriffe der Ukraine auf zivile Ziele in Russland gehandelt.

Auch das ARD-Studio in Kyjiw wurde nach Angaben des Senders massiv beschädigt und in Teilen zerstört – wahrscheinlich durch eine Druckwelle, die Fenster bersten, Räume verwüsten und Wände einstürzen ließ. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich laut ARD keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Studio.