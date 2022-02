Krieg in der Ukraine : Demos für den Frieden

Nach Russlands Attacken auf die Ukraine wollen Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gehen. Wo und wann? Eine Übersicht von Berlin bis Wuppertal.

BERLIN taz | Nach dem Kriegsangriff Russlands auf die Ukraine gehen die Menschen in Deutschland unter dem Motto „Stand with Ukraine“ oder „Stoppt Putin, stoppt den Krieg“ auf die Straßen. Bereits am Donnerstagmorgen demonstrierten in Berlin um die 200 Menschen vor dem Brandenburger Tor, für den Nachmittag ist eine Kundegebungen vor dem Kanzleramt angekündigt.

Aber nicht nur in der Hauptstadt wird gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Von Chemnitz bis Düsseldorf, in den Sozialen Medien wird deutschlandweit zu Demonstrationen aufgerufen. Die taz sammelt sie jetzt hier:

Berlin: Donnerstag, 14 Uhr Kundgebung am Bundeskanzleramt

Berlin: Donnerstag, 17 Uhr Kundgebung am Brandenburger Tor unter dem Motto „Stoppt Putin, stoppt den Krieg“

Berlin: Sonntag, 11 Uhr Großdemonstration rund um die Siegessäule

Bonn: Donnerstag, 19 Uhr Demonstration vor dem russischen Generalkonsulat/ Waldstr. 24

Chemnitz: Donnerstag, 17 Uhr Demonstration am Roten Turm

Dresden: Donnerstag, 18:30 Mahnwache auf dem Neumarkt

Düsseldorf: Donnerstag, 17 Uhr, überparteiliche Demonstration unter anderem mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), am Schadowplatz

Halle: Donnerstag, 17 Uhr Kundgebung unter dem Motto: „Solidarität mit mit der Ukraine – für Frieden in Europa“ auf dem Marktplatz

Hamburg: Donnerstag, 17 Uhr Demonstration vor dem russischen Konsulat/ Am Feenteich 20

Köln: Donnerstag, 14 Uhr Demonstration am Neumarkt

Leipzig: Donnerstag, 18 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz und Demonstrationszug zum russischen Generalkonsulat

Leipzig: Donnerstag 19 Uhr Demonstration vor dem russischen Generalkonsulat/ Turmgutstr. 1

München: Donnerstag 19 Uhr Demonstration vor dem russischen Generalkonsulat/ Maria-Theresia-Straße 17

Nürnberg: Donnerstag, 18 Uhr Demonstration am Kornmarkt

Saarbrücken: Donnerstag 19 Uhr Demonstration am Tbilisser Platz

Trier: Donnerstag, 18:30 Uhr Demonstration auf dem Porta-Nigra-Platz

Wuppertal: Donnerstag, 17 Uhr Friedensdemo vor dem Barmer Rathaus, organisiert von SPD, CDU, Grüne und FDP