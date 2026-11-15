rtr | Zwei Tanker sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden in der Straße von Hormus auf Seeminen gelaufen und in Brand geraten. Auf den Schiffen habe es Explosionen gegeben, berichteten iranische Staatsmedien unter Berufung auf eine Mitteilung der Marine der Revolutionsgarden.

Revolutionsgarden greifen Bahrain an

Die iranischen Revolutionsgarden haben Medienberichten zufolge einen US-Stützpunkt in Bahrain angegriffen. Dies sei eine Reaktion auf „feindselige“ Handlungen der USA, meldete die Nachrichtenagentur Fars. Sechs Drohnen hätten ein US-Luftabwehrradar auf der Hubschrauberbasis Al-Rifaa attackiert, berichtete der Staatssender Press TV unter Berufung auf die Revolutionsgarden.

Saudi-Arabien fängt Raketen der Huthi-Miliz ab

Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition hat nach eigenen ‌Angaben zwei ballistische Raketen der jemenitischen Huthis abgefangen und zerstört. Die dem Iran nahestehende Gruppe habe sie in Richtung der Hauptstadt Riad abgefeuert, teilte das Bündnis mit. Die Koalition kämpft gegen die Huthis. Der saudiarabische Zivilschutz hatte in Riad vor einer Gefahr gewarnt ⁠und später Entwarnung gegeben. Im Osten Saudi-Arabiens sei zudem eine Drohne abgeschossen worden, hieß es weiter.

Das bahrainische Innenministerium warnte vor einer möglichen Bedrohung. Bürger und Einwohner sollten Ruhe bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort begeben, erklärte die Behörde auf der Plattform X.