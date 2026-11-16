+++ Nachrichten im Irankrieg +++Pakistan will wieder zwischen USA und Iran vermitteln

Pakistan kündigt Vermittlung zwischen USA und Iran an

Pakistan will weiter zwischen dem Iran und den USA vermitteln. Premierminister Shehbaz Sharif und Armeechef Feldmarschall Asim Munir stünden in engem Kontakt mit Ländern der Region und internationalen Partnern, um friedliche Lösungen zu ermöglichen, sagte Außenminister Ishaq Dar am Montag bei einem Treffen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO) in Islamabad, an dem auch der iranische Außenminister Abbas Araghtschi teilnahm. Dar betonte, Frieden und Stabilität seien für die wirtschaftliche Entwicklung unerlässlich. Pakistan sei „zutiefst besorgt über Konflikte und Instabilität“ in der Region.

„Ihre Folgen reichen über nationale Grenzen hinaus und stören Handelswege, Energieversorgung, Investitionen und die Wirtschaftsprojekte unserer Völker“, sagte er. „Frieden und Entwicklung verstärken sich gegenseitig.“ Pakistan hatte im April eine erste Runde direkter Gespräche zwischen den USA und dem Iran ausgerichtet. „Pakistan wird diese diplomatischen Bemühungen zur Unterstützung von Dialog, Deeskalation und dauerhafter regionaler Stabilität fortsetzen“, sagte Dar. (ap)

Iran: Weitere Öltanker auf Seeminen gelaufen

In der Straße von Hormus sind laut einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens in der Nacht zum Montag sowie am frühen Montagmorgen drei Öltanker in Brand geraten, nachdem sie auf Seeminen gelaufen sind. Wie die Marine der iranischen Revolutionsgarden mitteilte, wurden damit seit Sonntag sechs Öltanker durch Minen beschädigt; zudem kam es zu Umweltverschmutzungen an den Küsten entlang der Meerenge. Schifffahrtsunternehmen wurden in dem Bericht gewarnt, dass eine von den USA abgesicherte Route in der Meerenge aufgrund von Minen weiterhin gefährlich sei. Angaben zu möglichen Opfern oder dazu, unter welcher Flagge die Tanker fuhren, wurden nicht gemacht.

Unabhängig davon teilte die Seehandelsaufsicht der britischen Marine (UKMTO) mit, dass ein unbekanntes Geschoss einen Tanker getroffen habe, der gerade die Straße von Hormus durchqueren wollte. Der Angriff habe einen Brand im Maschinenraum des Schiffes ausgelöst. Über mögliche Opfer wurde nichts bekannt. Die strategisch wichtige Wasserstraße, durch die in Friedenszeiten etwa ein Fünftel des weltweit geförderten Rohöls und große Mengen verflüssigtes Erdgas und Düngemittel verschifft werden, ist zum Brennpunkt des Konflikts zwischen den USA und dem Iran geworden. (ap)

Iran beteuert Treue zum Völkerrecht

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat die USA und Israel für die Unsicherheit am Persischen Golf und in der Meerenge von Hormus verantwortlich gemacht. Die USA verstießen mit „Aggression, Drohungen, gezielten Mordanschlägen, wirtschaftlichem Zwang und Blockaden“ gegen das Völkerrecht und die UN-Charta, sagte Araghtschi laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna am Montag auf einem Treffen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO) in Islamabad. Araghtschi betonte, der Iran habe sich dagegen stets an das Völkerrecht und an die friedliche Beilegung von Streitigkeiten gehalten. „In den vergangenen zwei Jahren ist der Iran diplomatischem Engagement und friedlichen Lösungen verpflichtet geblieben“, sagte Araghtschi.

Der Iran hatte nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe Ende Februar die Straße von Hormus praktisch blockiert, durch die etwa ein Fünftel des weltweit geförderten Rohöls verschifft wird, aber auch große Mengen verflüssigtes Erdgas und Düngemittel. Inzwischen lässt er zwar wieder einige Schiffe durchfahren, beansprucht aber die Kontrolle und hat zumindest in einigen Fällen Geld für die Passage verlangt. Die USA wiederum blockieren iranische Häfen. Seerechtsexperten betrachten die Kontrollansprüche und Mautforderungen des Iran als Verstoß gegen das Völkerrecht. Nach dem Seerechtsvertrag der Vereinten Nationen müssen die Länder die friedliche Durchfahrt durch ihre Hoheitsgewässer erlauben. Zur ECO gehören Afghanistan, Iran, Pakistan, die Türkei und mehrere ehemalige Sowjetrepubliken. (dpa)

Medien: Dritter US-Flugzeugträger in Golfregion eingetroffen

Mit der „USS Theodore Roosevelt“ ist der dritte US-Flugzeugträger in der Golfregion eingetroffen. Das berichteten die „New York Times“ und das Nachrichtenportal „Axios“ am Sonntag. Nach Ansicht von Experten scheinen sich die USA darauf vorzubereiten, wieder großangelegte Angriffe gegen den Iran aufzunehmen, nachdem die Gespräche über eine Beendigung des Krieges ins Stocken geraten sind. Die USA und Israel hatten den Irankrieg Ende Februar mit Luftangriffen begonnen. Teheran greift seitdem regelmäßig Ziele in den Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region an. Nach einer Zeit relativer Ruhe hatten die iranischen Revolutionsgarden in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben mehrmals Ziele in Bahrain angegriffen. (afp)

Schiitische Geistliche zu lebenslanger Haft verurteilt

64 schiitische Geistliche sind nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation in Bahrain wegen mutmaßlicher terroristischer Straftaten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Gegen fünf weitere seien 15 Jahre Haft verhängt worden, teilte das Bahrain Institute for Rights and Democracy am Montag mit. 56 der Angeklagten seien in Haft, während 13 Geistliche in Abwesenheit verurteilt worden seien. Dem Institut zufolge war der Massenprozess gegen die Geistlichen von Vorwürfen der Folter und Verstößen gegen rechtsstaatliche Verfahrensgrundsätze überschattet.

Verurteilt wurden sie unter anderem wegen der Gründung einer terroristischen Vereinigung mit dem Ziel, die Regierung zu stürzen. Zudem wurden sie für schuldig befunden, das iranische Herrschaftsmodell einer Islamischen Republik propagiert zu haben. Einem der Angeklagten wurde laut der Menschenrechtsgruppe zudem Spionage für den Iran vorgeworfen. Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wurden Bahrain und andere Verbündete Washingtons am Persischen Golf wiederholt Ziel iranischer Angriffe – zuletzt am Wochenende. (ap)

US-Botschafter: Hisbollah-Miliz im Libanon sollte sich „freiwillig“ entwaffnen

Der US-Botschafter bei der UNO, Mike Waltz, hat die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon zur „freiwilligen“ Entwaffnung aufgerufen. „Kein Land kann zwei Armeen haben“, sagte Waltz am Montag bei einem Besuch im Libanon. „Ich hoffe und bete, dass die Hisbollah sich entwaffnet. Sie sollten das freiwillig tun“, fügte er hinzu. Waltz betonte außerdem, dass „die Souveränität des Libanon vollständig wiederhergestellt werden“ müsse. „Das Instrument dafür werden die libanesischen Streitkräfte sein“, sagte der US-Botschafter.

Die Hisbollah hatte den Libanon im März mit Angriffen auf Israel in den Irankrieg hineingezogen. Israel reagierte mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Zwischenzeitlich einigten sich die Regierungen Israels und des Libanon auf eine Rahmenvereinbarung, die unter anderem eine Entwaffnung der Hisbollah und einen Rückzug der israelischen Armee aus dem Süden des Libanon vorsieht. Die Hisbollah lehnt Gespräche mit Israel und eine Entwaffnung ab. (afp)

Hapag-Lloyd schickt weitere Containerschiffe durch Suezkanal

Die Hamburger Großreederei Hapag-Lloyd schickt weitere Containerschiffe durch den Suezkanal und das Rote Meer. Das teilte die nach Kapazität größte deutsche Containerreederei in einer Mitteilung an Kunden mit. Fahrten durch das Rote Meer waren nach Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 eingebrochen, weil die mit Israel verfeindete jemenitische Huthi-Miliz Schiffe angriff. Reedereien entschieden sich dazu, Schiffe statt durch das Rote Meer um die Südspitze Afrikas nach Asien zu schicken. Hapag-Lloyd befindet sich in einer Allianz mit der dänischen Reederei Maersk, der nach Kapazität zweitgrößten Reederei der Welt. Die Ankündigung betrifft deshalb Schiffe beider Unternehmen.

Der Hapag-Lloyd-Vorstandsvorsitzende Rolf Habben Jansen hatte im August angekündigt, Fahrten durch das Rote Meer wieder hochfahren zu wollen. Die Lage sei etwas besser als zu Beginn des Jahres, sagte er. Es sei „schon lange her, dass es einen Zwischenfall mit einem Containerschiff gab“. Vor rund zwei Wochen hatte die Hamburger Reederei dann mitgeteilt, dass der Deutschland-Indien-Dienst IOS wieder durch das Rote Meer fährt. Eine Sprecherin Hapag-Lloyds sagte, die Reederei bewerte die Sicherheitslage kontinuierlich. „Wir werden die Entwicklungen weiterhin genau beobachten und unser Netzwerk anpassen, sollten sich die Umstände ändern.“ Allianzpartner Maersk aus Kopenhagen nutzt schon länger als Hapag-Lloyd wieder das Rote Meer für Transporte. Die Rückkehr sei vor Beginn des Irankriegs, der Ende Februar begann, eingeleitet worden, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. (dpa)

Teheran schließt IAEA-Inspektionen von Atomanlagen vor Ende des Krieges aus

Die Regierung in Teheran hat Inspektionen iranischer Atomanlagen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) vor einem Ende des Irankrieges ausgeschlossen. „Wir werden der IAEA keinen Zugang zu den Anlagen gewähren, bevor die Bedingungen Irans erfüllt sind und der Krieg dauerhaft beendet ist“, sagte Irans Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi am Sonntagabend in einem Fernsehinterview. Eine entsprechende Anfrage der UN-Behörde sei „vermutlich darauf ausgerichtet, die Wirksamkeit der amerikanischen Waffen zu bewerten“, fügte Gharibabadi hinzu. In der vergangenen Woche hatte die IAEA die Führung im Iran eindringlich aufgefordert, Inspektionen an Atomanlagen in dem Land zu ermöglichen. Im September hatten IAEA-Inspektoren die iranische Atomanlage Buschehr besuchen können. Zu anderen Anlagen erhielten sie jedoch keinen Zugang.

Nach den Angriffen Israels und der USA auf mehrere iranische Atomanlagen hatte die IAEA seit Juni 2025 keinen Zugang mehr zu wichtigen Atomanlagen im Land. Auch im Zuge des Ende Februar begonnenen Irankriegs wurden Nuklearanlagen getroffen. Die Behörde forderte daher wiederholt, wieder uneingeschränkten Zutritt zu den betroffenen Stätten zu erhalten. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies und versichert, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben. (afp)

Peking: Xi will bei Dreiergipfel mit Putin und Trump über „Weltfrieden“ sprechen

Bei dem bevorstehenden Gipfeltreffen der Präsidenten Chinas, Russlands und der USA soll es nach Angaben des Außenministeriums in Peking um den „Weltfrieden“ gehen. Die Gespräche am Donnerstag im chinesischen Shenzhen würden von „bahnbrechender Bedeutung“ sein, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Montag. Chinas Präsident Xi Jinping werde mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump in „tiefgehenden Gesprächen über die Bewahrung des Weltfriedens und die Förderung der strategischen Stabilität in den Beziehungen zwischen Großmächten“ sprechen, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums weiter. Kurz zuvor hatte Peking nach Washington und Moskau das geplante Gipfeltreffen bestätigt.

Der historische Dreiergipfel soll am Donnerstag am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) stattfinden. Das Weiße Haus hatte den Termin bereits am Freitag verkündet, am Samstag bestätigte dann der Kreml Putins Teilnahme. Trump will bei dem Gipfel über atomare Abrüstung und den Iran-Krieg sprechen. Der Ukrainekrieg soll nach Angaben von US-Regierungsvertretern hingegen nicht thematisiert werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte während seiner China-Reise Ende Oktober gesagt, Xi habe irritiert reagiert, als er ihn auf mögliche Ukraine-Gespräche bei dem Dreiergipfel angesprochen habe. Der chinesische Präsident habe betont, „dass dies ein europäischer Konflikt sei, bei dem die Europäer mit am Tisch sitzen müssen“. In Bezug auf die Denuklearisierung besteht China darauf, dass die USA und Russland zunächst ihre eigenen Atomwaffenarsenale abbauen müssten, bevor es Verhandlungen über seine eigenen Bestände zustimmt. (afp)

Bessent: Irans Wirtschaft steht vor schnellem Zusammenbruch

Angesichts verschärfter Sanktionen steht die iranische Wirtschaft nach Einschätzung der US-Regierung vor einem der „schnellsten Zusammenbrüche der Geschichte“. Er gehe davon aus, dass die iranische Wirtschaftsleistung zwischen März 2026 und März 2027 um 25 Prozent schrumpfen werde, sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender Fox News am Sonntag. „Dies ist die größte wirtschaftliche Isolation, die jemals in der Geschichte der Welt gegen ein einzelnes Land verhängt wurde“, sagte er.

Zudem bestätigte Bessent Medienberichte, wonach er wegen mutmaßlicher Drohungen aus dem Iran seinen privaten Wohnsitz verlassen habe. Die Bedrohungslage sei zu hoch, um dort zu bleiben, sagte er, ohne nähere Angaben zu seinem neuen Aufenthaltsort zu machen. Bessent hatte in den vergangenen Monaten den wirtschaftlichen Druck gegen Teheran auf Befehl von US-Präsident Donald Trump erhöht. Dabei verhängten die USA Sanktionen gegen Unterstützer Teherans, unter anderem Banken, Personen und Unternehmen sowie Fluggesellschaften. (dpa)

Iran: Tanker mit zwei Millionen Barrel Öl im Persischen Golf gesunken

Ein Supertanker mit einer Ladung von mehr als zwei Millionen Barrel Öl ist nach Angaben der Iranischen Revolutionsgarden in der Straße von Hormus gesunken. Das Schiff sei zuvor auf eine Mine gefahren und habe Feuer gefangen, erklärten die Revolutionsgarden am Sonntag. Auch ein weiteres Schiff sei durch eine Mine getroffen worden. Es gab keine unabhängige Bestätigung der Angaben. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf das Land hat der Iran die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus blockiert. Teheran beharrt darauf, dass Schiffe nur auf vom Iran erlaubten Routen durch die Meerenge fahren dürfen. Regelmäßig werden Schiffe beschossen.

Die USA hatten deshalb iranische Häfen blockiert und versucht, Schiffen bei der Durchfahrt der Straße von Hormus zu helfen. Durch diese Meerenge lief vor dem Krieg ein Fünftel des weltweiten Öl-Transports. Die beiden Schiffe wurden nach Angaben der Iranischen Revolutionsgarden im südlichen Teil der Straße von Hormus durch Minen getroffen. Es habe „große Explosionen und Feuer“ gegeben, erklärten die Revolutionsgarden laut dem Staatsfernsehen.

Einer der beiden Tanker sei „in den südlichen Gewässern des Persischen Golfs gesunken“. Die Namen oder die Herkunft der Schiffe wurde nicht genannt. Eine britische Meereskontrollstelle meldete am Sonntag, dass es Berichte der indischen Schifffahrtsbehörden über einen Angriff auf einen Tanker im Golf gebe; es war aber unklar, ob es sich um dasselbe Schiff handelte, zu dem die Revolutionsgarden ihre Erklärung abgaben. Die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO erklärte, der Schaden und die Auswirkungen auf die Umwelt durch den Vorfall sei unklar, die Besatzung sei aber sicher. (afp)