afp | Bei einem Raketenangriff der proiranischen Huthi-Miliz auf einen Stützpunkt der Regierungstruppen nahe der Hafenstadt Aden im Süden des Jemen sind nach Angaben aus Militär- und Regierungskreisen mindestens fünf Zivilisten getötet und acht weitere verletzt worden. Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge am Sonntag an einem Kontrollpunkt in Chor Omeira in der Provinz Lahdsch.

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Armeekreisen erfuhr, feuerten die Huthis drei Raketen auf den Kontrollpunkt in der Nähe eines kleinen Markts.

Die Streitkräfte der jemenitischen Regierung kündigten derweil an, weitere Truppen rund um die von der Huthi-Miliz bedrohte Stadt Aden zu stationieren. Dafür würden Soldaten aus dem Gebiet der strategisch wichtigen Meerenge von Bab al-Mandab abgezogen, die bereits von der Huthi-Miliz kontrolliert wird, erklärte die Armee am Sonntag. Priorität sei nun „die Sicherung der Hafenstadt Aden und ihrer Nachbarprovinzen“.

Am Freitag hatten Militärvertreter AFP mitgeteilt, dass die Armee begonnen habe, angesichts des Vormarschs der Huthis auf Aden Sandsäcke rund um die Stadt aufzuschichten und Tunnel zu graben. In Aden ist die international anerkannte Übergangsregierung des Jemen angesiedelt. Die Hauptstadt Sanaa war 2014 von den Huthis eingenommen worden.

Wie die Huthis im Jemen vorrückten

Die von Iran unterstützte Miliz hatte unlängst nach einer Blitzoffensive große Teile der Küste an der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Meerenge Bab al-Mandab eingenommen. Der Rückzug der Regierungstruppen aus der Region ermöglicht es den Huthis, die Kontrolle über die Meerenge weiter zu festigen. Die Wasserstraße Bab al-Mandab verbindet den Golf von Aden mit dem Roten Meer und muss auf dem Weg von Asien nach Europa durch den Suezkanal durchfahren werden.

Die Huthis übernahmen zudem jüngst die Kontrolle über die Berge von al-Makatirah, durch welche die Hauptstraße zwischen Aden und Tais verlauft. Die Provinz Taiz ist ein wichtiger Schauplatz der Kämpfe im Jemen. Die Huthis haben die gleichnamige Provinzhauptstadt seit Anfang Oktober umzingelt und blockieren die Straße nach Aden.

Nach vier Jahren relativer Ruhe waren die Kämpfe zwischen der Huthi-Miliz und den Regierungstruppen im Juli wieder aufgeflammt. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die jemenitische Regierung im Kampf gegen die Huthis und greift seither regelmäßig Huthi-Stellungen an. Die Miliz wiederum attackiert immer wieder Ziele in Saudi-Arabien, darunter Flughäfen, Ölanlagen und militärische Einrichtungen.

Am Sonntag verkündete die internationale Militärkoalition, erneut einen Raketenangriff auf die saudi-arabische Hauptstadt Riad abgewehrt zu haben. „Die Luftabwehr hat zwei ballistische Raketen abgefangen und zerstört“, schrieb Koalitionssprecher Turki al-Maliki im Onlinedienst X. Er machte die Huthis für den Angriff verantwortlich.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) gab derweil die Freilassung von 600 Regierungssoldaten durch die Huthis bekannt, die seit der Wiederaufnahme der Kämpfe im Juli gefangen genommen worden waren.