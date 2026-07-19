afp | Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Samstag nach Behörden-Angaben 11 Menschen getötet worden, darunter 3 Kinder und ihre Eltern. Der von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierte Zivilschutz und Krankenhäuser nannten am Sonntag diese Opferzahl, zuvor waren 10 Tote gemeldet worden.

Die 5 Mitglieder einer Familie wurden den Angaben zufolge bei einem Luftangriff auf ihre Wohnung im Nordwesten der Stadt Gaza getötet. Ein weiteres Kind der Familie habe als einziges überlebt, weil es sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Wohnung befunden habe. Das Schifa-Krankenhaus bestätigte den Eingang der 5 Leichen.

Die israelische Armee erklärte, sie habe bei dem Angriff in der Stadt Gaza „einen Hamas-Terroristen ins Visier genommen“. Die Ergebnisse des Einsatzes würden noch geprüft.

Ein Anwohner sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Angriff sei ohne Vorwarnung erfolgt. „Plötzlich schlug eine Rakete in das Gebäude ein. Niemand wusste etwas, keine Warnung, nichts“, sagte Mussa al-Aimawi. Ein weiterer Bewohner berichtete von auf dem Boden liegenden Leichen, darunter Frauen und Kinder.

Vermisste, Tote und Verletzte

Aufnahmen von AFP zeigten große Teile der Fassade des getroffenen Gebäudes, die durch den Angriff herausgerissen worden waren. Rettungskräfte versorgten Verletzte, während Bewohner zwischen Betontrümmern und verbogenem Metall nach Habseligkeiten suchten.

Drei weitere Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes bei einem israelischen Luftangriff auf eine Gruppe von Zivilisten im Stadtteil Sejtun getötet. Das Schifa-Krankenhaus bestätigte auch den Eingang dieser Leichen.

Einige Stunden später wurde den Zivilschutz-Angaben zufolge eine Frau bei israelischem Artilleriebeschuss auf ein Zelt für Vertriebene östlich von Sejtun getötet. Mehrere Menschen wurden demnach verletzt, darunter die Tochter der Frau. Drei Menschen galten zunächst als vermisst. Das Ahli-Krankenhaus bestätigte den Tod der Frau und die Aufnahme mehrerer Verletzter.

Vertreter des Gesundheitswesens meldeten zwei weitere Tote bei israelischen Angriffen an anderen Orten des Gazastreifens. Die israelische Armee äußerte sich zu diesen Angriffen zunächst nicht.

Bereits am Freitag waren nach Angaben des Hamas-Zivilschutzes acht Menschen bei einem israelischen Luftangriff nahe einem Markt im Zentrum des Gazastreifens getötet worden.

Seit dem 10. Oktober 2025 gilt in dem Palästinensergebiet eine fragile Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch fast täglich Verstöße vor. Vor den jüngsten Angriffen waren nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums seit Beginn der Feuerpause mindestens 1.144 Palästinenser getötet worden.