Kopfgelder im Darknet ausgesetztFestnahme wegen Mordaufrufen gegen Politiker

Ein Dortmunder soll im Darknet zu Spenden für Politikermorde aufgerufen haben. Er fiel schon bei Coronaprotesten auf. Nun wurde er festgenommen.

Eine Plakette der Bundesanwaltschaft an einer Wand
Die Bundesanwaltschaft zog den Fall an sich: Sie ließ Martin S. am Montagabend festnehmen Foto: Christoph Schmidt/dpa
Mit Spezialkräften wurde Martin S. am Montagabend in Dortmund festgenommen, im Auftrag der Bundesanwaltschaft. Der Vorwurf: Der 49-Jährige soll auf einer von ihm betriebenen Darknetplattform namens „Assassination Politics“ Gelder für Mordanschläge auf Po­li­ti­ke­r*in­nen gesammelt haben – darunter die früheren Re­gie­rungs­che­f*in­nen Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz (SPD).

Der Vorwurf gegen den deutsch-polnischen Softwareentwickler lautet auf Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten und Terrorismusfinanzierung. Seit Juni waren Martin S. und die anonym betriebene Plattform im Visier der Sicherheitsbehörden, zuerst offenbar vom Bundesamt für Verfassungsschutz. In der Folge gelang die Identifizierung des Dortmunders.

Auf der Plattform soll S. zu Anschlägen auf führende Po­li­ti­ke­r*in­nen und Prominente aufgerufen haben, teils auch mit Angabe privater Daten. Nach taz-Informationen waren mehr als 20 Personen aufgelistet, von denen etliche offenbar wegen ihrer Rolle in der Coronapolitik ausgewählt wurden. Gesammelt werden sollten dazu Spenden in einer Kryptowährung, die als „Kopfgeld“ für die Tötung der Personen ausgelobt werden sollten. Ob tatsächlich Gelder floßen, wird derzeit noch ermittelt. Die Bundesanwaltschaft hielt aber allein schon die Aufrufe für so schwerwiegend, dass sie den Fall übernahm.

Schon bei Coronaprotesten auffällig

Nach taz-Informationen fiel Martin S. bereits ab 2020 bei Coronaprotesten auf, auch mit Straftaten. Auch Veranstaltungen der rechtsextremen Partei „Die Heimat“, einst NPD, soll er besucht haben. In Online-Postings wetterte er ebenfalls gegen die Coronapolitik oder gegen die Grünen. Er sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Vorbild für die Plattform könnte ein Essay des US-amerikanischen Crypto-Anarchisten James Bell sein, der Mitte der neunziger Jahre in einem Essay die Idee von Politikermorden postulierte, die anonym im Internet gesponsert würden. Bell musste deshalb und wegen anderer Straftaten später eine Haftstrafe verbüßen.

Gemeinsam für freie Presse

Themen #Bundesanwaltschaft #Verschwörungsmythen und Corona #Darknet #Dortmund #NPD
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Eine Person sitzt neben einem Mann in Robe und verdeckt ihr Gesicht
Reichsbürger-Prozess in Celle Doch keine Kaiserreichs-Terroristin

In Celle geht der Prozess gegen eine mutmaßliche Mitverschwörerin der „Kaiserreichstruppe“ zu Ende. Selbst die Anklage fordert einen Freispruch.

Von Nadine Conti
Katze streckt sich auf einem Schreibtisch aus, eine Frau benutzt die Tastatur und umschließt dabei die Katze
Fünf Jahre Coronavirus Was von der Pandemie übrig blieb

Die Coronazeit war bitter, aber sie hat auch gesellschaftlichen Fortschritt gebracht. Und das war mehr als bloß Homeoffice.

Von Lukas Heinser
Martin Kohlmann (2.v.r.), Vorsitzender der Partei "Freie Sachsen", steht auf einer Protestkundgebung seiner Partei am Rande des Wahlkampfabschlusses der SPD in Chemnitz.
Wahlfälschung in Sachsen Mit gezinkten Kreuzen

Bei der sächsischen Landtagswahl gab es 130 gefälschte Stimmen für die „Freien Sachsen“. Das LKA ermittelt, der Wahlausschuss prüft Konsequenzen.

Von Konrad Litschko
